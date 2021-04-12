До Пасхи цены на продукты будут оставаться стабильными, - Минэкономики

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщило об отсутствии оснований для подорожания продуктов питания, в частности до Пасхальных праздников.

Так, по итогам недавней встречи с представителями торговых сетей и профильных ассоциаций было озвучено, что "до Пасхальных праздников ценовая ситуация на продукты будет оставаться стабильной", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По данным оперативного мониторинга Госкомстата потребительских цен на социально значимые товары, наблюдается стабилизация ценовой ситуации - рост цен остановился и оснований для дальнейшего роста не усматривается. Также за последнюю неделю зафиксировано снижение стоимости некоторых социальных продуктов, в частности, некоторых видов хлеба, круп, масла сливочного, яиц, лука, моркови и картофеля", - сообщили в Минэкономики.

В ведомстве со ссылкой на Союз птицеводов Украины указывают, что также в ближайший месяц рост цен на яйца и мясо птицы не предвидится. Представители "Укрсахар" также отметили, что нет предпосылок для роста цены на сахар, добавили в Минэкономики.

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Пасха у христиан восточного обряда в этом году приходится на 2 мая.