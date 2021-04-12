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До Пасхи цены на продукты будут оставаться стабильными, - Минэкономики

До Пасхи цены на продукты будут оставаться стабильными, - Минэкономики

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщило об отсутствии оснований для подорожания продуктов питания, в частности до Пасхальных праздников.

Так, по итогам недавней встречи с представителями торговых сетей и профильных ассоциаций было озвучено, что "до Пасхальных праздников ценовая ситуация на продукты будет оставаться стабильной", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По данным оперативного мониторинга Госкомстата потребительских цен на социально значимые товары, наблюдается стабилизация ценовой ситуации - рост цен остановился и оснований для дальнейшего роста не усматривается. Также за последнюю неделю зафиксировано снижение стоимости некоторых социальных продуктов, в частности, некоторых видов хлеба, круп, масла сливочного, яиц, лука, моркови и картофеля", - сообщили в Минэкономики.

В ведомстве со ссылкой на Союз птицеводов Украины указывают, что также в ближайший месяц рост цен на яйца и мясо птицы не предвидится. Представители "Укрсахар" также отметили, что нет предпосылок для роста цены на сахар, добавили в Минэкономики.

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Пасха у христиан восточного обряда в этом году приходится на 2 мая.

Автор: 

продукты (1532) цены (2291) Министерство развития экономики (78)


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Топ комментарии
+17
Ось так виглядав тест на придуркуватість і тупість. Більшість його не склала. Та навіть і тепер значна їх кількість не бачить причинно-наслідкових зв'язків між вибором і наслідком. Ржати вже не так весело, але при чому тут Зе, звучить як ідіотська мантра.

До Пасхи цены на продукты будут оставаться стабильными, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 2888
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12.04.2021 21:45
+16
олія по 60, цукор по 24, яйця курячі по 50. спасибі тобі та вилупку зєлєнському за кінець епохи зубожіння.
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12.04.2021 21:43
+12
До Пасхи цены на продукты будут оставаться стабильными, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 615
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12.04.2021 21:48
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Посмотрим во сколько раз подорожают яйца
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12.04.2021 21:35 Ответить
Наверное на столько же и гробы потом подорожают)
только вот беснующиеся потом щедро делятся не только яйцами, но и вирусом
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12.04.2021 21:40 Ответить
В цей час (Пасха пізня) кури починають краще нестись і ціни на яйця падають.
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12.04.2021 21:56 Ответить
Как это упустить шанс нажиться? Это не нормально.
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12.04.2021 22:01 Ответить
Уверен, цены действительно будут стабильны, стабильно высокие то есть
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13.04.2021 08:12 Ответить
А мене цікавить, щ буде після Пасхи. Надто вже акцентують на цьому "до Пасхи".
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12.04.2021 22:17 Ответить
Ха-ха-ха!!! А во время Пасхи и после Пасхи???!!! Ох и чудаки...
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12.04.2021 21:35 Ответить
До Пасхи цены на продукты будут оставаться стабильными, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 1319
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12.04.2021 21:36 Ответить
Ты темы не попутало?
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12.04.2021 21:38 Ответить
олія по 60, цукор по 24, яйця курячі по 50. спасибі тобі та вилупку зєлєнському за кінець епохи зубожіння.
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12.04.2021 21:43 Ответить
Дякувати слід не Віслючка ,а телеглядачів та непримеренних адептів "Лишьби не Порошенко" !!!)))
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12.04.2021 21:49 Ответить
якби не телепні біля телевізорів, то телепнем призедентом і не смерділо б
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12.04.2021 21:52 Ответить
А Ваня Сулима ,та йому подібні,"Лишьби не Порошенко " ???)))
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12.04.2021 21:54 Ответить
Пане Дмитре, то взагалі цікавий фрукт. Так би мовити бурятський-зєбіл.
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12.04.2021 21:56 Ответить
Унікум Цензорівський !!! Сьогодні мені в темі про Слов"янськ багато лайків наставив )))
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12.04.2021 22:00 Ответить
В мене про Слов"янськ негативні спогади....
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12.04.2021 22:03 Ответить
Цены им на ушко нашептали? Козлы, у нас цены уже на уровне цен Западной Европы.
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12.04.2021 21:36 Ответить
Всегда, ВСЕГДА на Пасху все дорожало
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12.04.2021 21:37 Ответить
Не завжди !!))
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12.04.2021 21:58 Ответить
Тобто - стабільно високими . .Оце так Бубочка подолав - зубожіння .
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12.04.2021 21:38 Ответить
Цыбулю по 40 забыл?
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12.04.2021 21:39 Ответить
про піввареника та дідуся пенсіонера ти забув а ще про борщовий набір
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12.04.2021 21:46 Ответить
Ніколи так гарно не смажилась цибулька , як на олійці по 70 .. .
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12.04.2021 21:54 Ответить
в селах до 75 гривень доходить.
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12.04.2021 21:57 Ответить
До 275, не дури людей.
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12.04.2021 22:17 Ответить
Ціна зросла через підвищення жирів в олії !!!)))
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12.04.2021 22:01 Ответить
Це напевно Мендель , двома твітами - БАЦ і % жирів підскочив . .
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12.04.2021 22:13 Ответить
притому на душу населення....
скажіть ще знову на г+г, що їжу після свят відрами до сміттєвих баків населення зносить...
епоха зубожіння закінчилася, почалася епоха стабільності
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13.04.2021 08:19 Ответить
До Пасхи цены на продукты будут оставаться стабильными, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 2010
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12.04.2021 21:57 Ответить
"АбинеПорох"...
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12.04.2021 22:34 Ответить
Тупорылым зебобикам посвящается: перед праздниками ВСЕГДА все дорожает.
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12.04.2021 21:39 Ответить
Эко тебя вштырило...Наверное, не любишь шоколад.
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12.04.2021 22:10 Ответить
Обожаю шоколад. Хороший. Не с отжатых тупым рейдерством фабрик и не от ничтожества, поставившего украинцев за пять лет под плинтус. Молись дальше
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12.04.2021 22:23 Ответить
Ну ты выглядывай иногда из-под плинтуса. Просто для понимания того, что и над плинтусом есть жизнь. И совсем не Порох загнал туда украинцев. И просто для того, чтобы видом насладиться. Ведь оттуда почти ничего не видно...
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12.04.2021 22:29 Ответить
До Пасхи цены на продукты будут оставаться стабильными, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 5968
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12.04.2021 22:12 Ответить
Брехня.
Ціни виросли ще перед постом.
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12.04.2021 21:40 Ответить
Как будто Минэкономики контролирует цены.
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12.04.2021 21:40 Ответить
А с какого перепуку они должны "контрлировать цены"??? Это что за "отрыжка савицкага саюза"? Хотите что-то продавать дешевле? ЖЕН своих, детишек на РАБОТУ и вперед, а вумных "контролировать и НИХРЕНА не делать" у нас хоть отбавляй
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12.04.2021 21:43 Ответить
То вони собі так надумали. Що не дочули, те добрехали. До того ж врожай локшини від ОПи, уряду та депутан на вухах мудрого наріду перекриває всі мрії "прафесіаналів". Таким чином, мінекономіки вважає, що їсти є що і попит на продукти не підвищиться, а значить і ціни на них.
Те, що мешканці ОПи, КМУ та ВРУ живуть в іншій реальності та озвучують те, що їм ввижається, вже давно не таємниця для тих, хто живе власним розумом. Тому такі заяви, як свідчать останні майже 2 роки, слід сприймати як жарт для отримання овацій. Не більше
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12.04.2021 21:52 Ответить
А когда вернут те цены что были при эпохе бедности?
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12.04.2021 21:42 Ответить
Чомусь, при нинішній владі, подібні заяви викликають в мене таке ж відчуття, як і при совку: брешуть і буде на 100500% навпаки!
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12.04.2021 21:42 Ответить
Судя по ценам на продукты, мы живём в пустыне.
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12.04.2021 21:42 Ответить
а по зарплатам....))))... там же )))
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12.04.2021 21:46 Ответить
До Пасхи цены на продукты будут оставаться стабильными, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 9387.
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12.04.2021 21:42 Ответить
До Пасхи цены на продукты будут оставаться стабильными, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 615
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12.04.2021 21:48 Ответить
не свисти !!!
сало-мясо-колбаса каждый год подскакивают к Пасхе (правда не так как в этом году))
...но особенно порадовали - сахар, олия, яйца (повторюсь), колбасы, курятина, молочка...
ну очень стабильно...растут и растут..и чихают на популистские заявы экспердов...
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12.04.2021 21:44 Ответить
Ось так виглядав тест на придуркуватість і тупість. Більшість його не склала. Та навіть і тепер значна їх кількість не бачить причинно-наслідкових зв'язків між вибором і наслідком. Ржати вже не так весело, але при чому тут Зе, звучить як ідіотська мантра.

До Пасхи цены на продукты будут оставаться стабильными, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 2888
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12.04.2021 21:45 Ответить
Отримав нові рахунки за "комуналку" Дочка "підробляє ",у ОСББ ... "Ох..єть..". Мені здається, що ті, хто посадив "Блазня" на "трон", посадять його завтра на кілок...
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12.04.2021 22:42 Ответить
Хто посадить ??? Смєтуни?? Та вони інфантильні імпотенти,телеглядачи !!!)))
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12.04.2021 23:01 Ответить
А после пасхи мы все умрем, или что ?
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12.04.2021 21:46 Ответить
а кто цены поднимает? Кто продает продукты в 3 раза больше?
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12.04.2021 21:46 Ответить
Он не ученый, не поэт,
Но покорил весь белый свет,
Кого повсюду узнают,
Скажите, как его зовут?......................ПО_РО_ШЕН_КО!!!

До Пасхи цены на продукты будут оставаться стабильными, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 3348. .
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12.04.2021 22:08 Ответить
понятно...
до паски - пост
на паску цены в 3 раза
после паски - в 2 раза
с каких пор обрезанци понижали цены на нашу паску????
никогда такого небыло... и вот опять..
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12.04.2021 21:53 Ответить
раз-два!)
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12.04.2021 21:55 Ответить
Щас бы сала с прослойками мяса на ломоть хлеба ржаного и спать....
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12.04.2021 21:58 Ответить
Забув за цибулю та 5 мм. до края не доливая !!!)))
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12.04.2021 22:03 Ответить
А "репа не треснет...", кацап?Хлебай щи... Коли вас із придністров"я виженуть, там чорбу варить будуть, а не з сусідами воювать...
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12.04.2021 22:47 Ответить
Вранье стало обычным явлением квартальных недоумков
Гречка -40 грн
Яйцо +50%
Пшеница + 40%
И специалисты, в отличии от стада нелоумков прогнозируют совсем другое - перед Пасхой ожидается подорожание яиц, мяса и муки на 10-15%
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12.04.2021 22:01 Ответить
Что за шутки? Или они с песахом перепутали?
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12.04.2021 22:01 Ответить
ну так а Вова хто за національністю? Правильно - єврей.
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12.04.2021 22:09 Ответить
Так в уряд та верховну раду інших не беруть.😄
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13.04.2021 08:43 Ответить
нам на мясо не хватает ,водку только наблюдаем ,яйца видим только в бане всех вас с пасхой прихожане......
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12.04.2021 22:10 Ответить
Треба свою самогоночку гнати смачненьку. Тоді будете не лише "наблюдати".
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12.04.2021 22:19 Ответить
Були, у християнстві, пости "звичайні... Були "суворі"... А зараз, дякуючи тим, хто голосував - "тільки не Порох", з"явилися" пости "****.. ниє". Нема грошей, щоб купить їсти...".
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12.04.2021 22:25 Ответить
Ціни! Стій! Раз, два!!!
Головне прокукурікати, а там ранок може не наступати.
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13.04.2021 06:10 Ответить
А на Пасху мы отыграемся...
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13.04.2021 07:30 Ответить
При Пороху перед Паскою все дешевшало.
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13.04.2021 07:38 Ответить
Це про що ви? Анекдоти самі складаєте?
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13.04.2021 08:46 Ответить
Це сарказм
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13.04.2021 09:32 Ответить
А я подумав, що представник фабрики ROSHEN.😄
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13.04.2021 10:16 Ответить
Не дай Боже
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13.04.2021 10:52 Ответить
Ау, Минэкономики!
Тебе не кажется что на Пасху спрос на куриные яйца сильно выростет?
Что может вызва рост цены?
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13.04.2021 10:25 Ответить
 
 