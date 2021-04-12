До Пасхи цены на продукты будут оставаться стабильными, - Минэкономики
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщило об отсутствии оснований для подорожания продуктов питания, в частности до Пасхальных праздников.
Так, по итогам недавней встречи с представителями торговых сетей и профильных ассоциаций было озвучено, что "до Пасхальных праздников ценовая ситуация на продукты будет оставаться стабильной", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"По данным оперативного мониторинга Госкомстата потребительских цен на социально значимые товары, наблюдается стабилизация ценовой ситуации - рост цен остановился и оснований для дальнейшего роста не усматривается. Также за последнюю неделю зафиксировано снижение стоимости некоторых социальных продуктов, в частности, некоторых видов хлеба, круп, масла сливочного, яиц, лука, моркови и картофеля", - сообщили в Минэкономики.
В ведомстве со ссылкой на Союз птицеводов Украины указывают, что также в ближайший месяц рост цен на яйца и мясо птицы не предвидится. Представители "Укрсахар" также отметили, что нет предпосылок для роста цены на сахар, добавили в Минэкономики.
Пасха у христиан восточного обряда в этом году приходится на 2 мая.
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только вот беснующиеся потом щедро делятся не только яйцами, но и вирусом
скажіть ще знову на г+г, що їжу після свят відрами до сміттєвих баків населення зносить...
епоха зубожіння закінчилася, почалася епоха стабільності
Ціни виросли ще перед постом.
Те, що мешканці ОПи, КМУ та ВРУ живуть в іншій реальності та озвучують те, що їм ввижається, вже давно не таємниця для тих, хто живе власним розумом. Тому такі заяви, як свідчать останні майже 2 роки, слід сприймати як жарт для отримання овацій. Не більше
сало-мясо-колбаса каждый год подскакивают к Пасхе (правда не так как в этом году))
...но особенно порадовали - сахар, олия, яйца (повторюсь), колбасы, курятина, молочка...
ну очень стабильно...растут и растут..и чихают на популистские заявы экспердов...
Но покорил весь белый свет,
Кого повсюду узнают,
Скажите, как его зовут?......................ПО_РО_ШЕН_КО!!!
. .
до паски - пост
на паску цены в 3 раза
после паски - в 2 раза
с каких пор обрезанци понижали цены на нашу паску????
никогда такого небыло... и вот опять..
Гречка -40 грн
Яйцо +50%
Пшеница + 40%
И специалисты, в отличии от стада нелоумков прогнозируют совсем другое - перед Пасхой ожидается подорожание яиц, мяса и муки на 10-15%
Головне прокукурікати, а там ранок може не наступати.
Тебе не кажется что на Пасху спрос на куриные яйца сильно выростет?
Что может вызва рост цены?