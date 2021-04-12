Главные новости 12 апреля: Россия продолжает перебрасывать войска, Зеленский говорит, что Украина готова к вторжению

Британские журналисты побывали в лагере войск РФ рядом с границей Украины, Зеленский заявляет, что мы готовы к российскому вторжению, автор фейка о "распятом мальчике" жалуется на травлю со стороны россиян - главные новости 12 апреля.

Россия продолжает перебрасывать войска

Россия увеличивает ударную группировку вокруг Украины, - сообщает ГУР Минобороны. Наращивание войск составляет реальную угрозу для нашей страны, считают разведчики. На север оккупированного Крыма перебросили "псковских десантников", к линии разграничения стягивают технику террористы ОРДЛО. В разведке считают, что переброска российских войск к границам Украины продлится до конца апреля.

В лагере российских военнослужащих под Воронежем побывали британские журналисты: увидев, что там происходит, они считают, что "похоже, будет большая операция".

Зеленский говорит, что Украина готова к российскому военному вторжению

"Мы знаем это, с 2014 года мы знаем, что это (вторжение РФ. - Ред.) может быть каждый день. Они готовы, но мы также готовы, потому что мы находимся на нашей земле и на нашей территории", - сказал Зеленский.

Также президент сказал, что если США хотят видеть Украину в НАТО, Байден должен этому поспособствовать.

Флаг РФ на заседании горсовета в Славянске

В годовщину оккупации Славянска местный "общественный активист" принес на заседание горсовета флаг РФ (обмотав его флагом Украины) и попытался установить в центре зала. "Давайте толерантнее немножко", - объяснил он свои действия. Активиста и флаг удалила из зала полиция.

Разведка Минобороны отрицает причастность к похищению Чауса

"Мы опровергаем информацию о причастности Главного управления разведки к похищению Чауса. Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа", - заявили в ведомстве.

Тупицкого не пустили в КС и выгнали с дачи в Конча-Заспе

Госохрана не пустила Тупицкого на созванное им спецзаседание Конституционного Суда. А Государственное управление делами расторгло договор о пользовании госдачей в Конча-Заспе - он задолжал за коммуналку.

Детей автора фейка о "распятом мальчике" травят в российской школе за то, что они "бандеровцы"

Об этом Галина Пышляк рассказала журналистам. По ее словам, россияне не видят разницы между украинцами с запада и с востока страны и не интересуются политическими взглядами ее и ее близких - а относятся к ним плохо просто потому, что они приехали из Украины. Женщина жалеет, что рассказала о "распятом мальчике". Но отказывается признать, что это фейк.