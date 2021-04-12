Главные новости 12 апреля: Россия продолжает перебрасывать войска, Зеленский говорит, что Украина готова к вторжению
Британские журналисты побывали в лагере войск РФ рядом с границей Украины, Зеленский заявляет, что мы готовы к российскому вторжению, автор фейка о "распятом мальчике" жалуется на травлю со стороны россиян - главные новости 12 апреля.
Россия продолжает перебрасывать войска
Россия увеличивает ударную группировку вокруг Украины, - сообщает ГУР Минобороны. Наращивание войск составляет реальную угрозу для нашей страны, считают разведчики. На север оккупированного Крыма перебросили "псковских десантников", к линии разграничения стягивают технику террористы ОРДЛО. В разведке считают, что переброска российских войск к границам Украины продлится до конца апреля.
В лагере российских военнослужащих под Воронежем побывали британские журналисты: увидев, что там происходит, они считают, что "похоже, будет большая операция".
Зеленский говорит, что Украина готова к российскому военному вторжению
"Мы знаем это, с 2014 года мы знаем, что это (вторжение РФ. - Ред.) может быть каждый день. Они готовы, но мы также готовы, потому что мы находимся на нашей земле и на нашей территории", - сказал Зеленский.
Также президент сказал, что если США хотят видеть Украину в НАТО, Байден должен этому поспособствовать.
Флаг РФ на заседании горсовета в Славянске
В годовщину оккупации Славянска местный "общественный активист" принес на заседание горсовета флаг РФ (обмотав его флагом Украины) и попытался установить в центре зала. "Давайте толерантнее немножко", - объяснил он свои действия. Активиста и флаг удалила из зала полиция.
Разведка Минобороны отрицает причастность к похищению Чауса
"Мы опровергаем информацию о причастности Главного управления разведки к похищению Чауса. Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа", - заявили в ведомстве.
Тупицкого не пустили в КС и выгнали с дачи в Конча-Заспе
Госохрана не пустила Тупицкого на созванное им спецзаседание Конституционного Суда. А Государственное управление делами расторгло договор о пользовании госдачей в Конча-Заспе - он задолжал за коммуналку.
Детей автора фейка о "распятом мальчике" травят в российской школе за то, что они "бандеровцы"
Об этом Галина Пышляк рассказала журналистам. По ее словам, россияне не видят разницы между украинцами с запада и с востока страны и не интересуются политическими взглядами ее и ее близких - а относятся к ним плохо просто потому, что они приехали из Украины. Женщина жалеет, что рассказала о "распятом мальчике". Но отказывается признать, что это фейк.
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А тот что по центру, без своих телохранителей, даже среди своих военных не ходит.
https://www.facebook.com/alexnoiyit?fref=nf# 30 мин. ·
Сьогодні окупанти вбили нашого воїна з 10 ОГШБ.
За день, ворог двічі використав снайперську зброю, 2 постріли РПГ, 9 пострілів СПГ, випустив 10 гранат АГС, здійснили 3 постріли з БМП-1 та провели дистанційне мінування 6 мінами ПОМ-2 "Отек". І наостанок, застосували міномети калібром 82-мм, випустивши 15 мін та міномети калібром 120-мм, випустивши 28 мін. 10 обстрілів за добу - саме стільки було відкрито за сьогодні, станом на 21 годину.
А тим часом Зеленський затіяв "ремонт" (роблять салон у смарагдових кольорах) у своєму літаку, де тільки на проект "ремонту" витратять 45 мільйонів гривень, випрошує у путіна аудієнцію та розповідає нам, що ТКГ буде вмовляти окупантів про "нове перемир'я"...
Так і живемо вже два роки..
Тепер чому так думаю. Минулого року, після візита осла в Оман, де він зустрічався з предстаником пуйла, пішли заявки від зекоманди про подачу води в Крим, які була присічені активним опором громадськості. Декілька місяців назад ходили чутки про подарок Україні на 30 років незалежності. Скоріше за все це ПДЧ. Пуйло це знає, і тепер на слова Зе про не вступ в НАТО не повірить. Стягнувши війська, визвав його в КАТАР і поставив ультиматум, війна або НАТО. По приїзду осла, Рєзнїков каже повномаштабної війни не буде, кацапскі помойки пишуть, що зе прийняв ультиматум пуйла і не буде бамбіть бамбас. Зе швидко підписує закон про референду. В ютуб бачив відео з чат рулєтки, де кацапські воєнні в Криму стверджують що будуть там до осені, тобдо до результатів референдума.
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https://mobile.twitter.com/bamr69 bamr https://mobile.twitter.com/bamr69 @bamr69 https://mobile.twitter.com/bamr69/status/1381639211686707209 3 ч
Сегодня Китай совершил самое масштабное воздушное вторжение в идентификационную зону Тайваня.
Участвовали 25 самолетов, включая бомбардировщики, способные нести ядерное оружие.
потьомкинъзельонкинъ" готов к "вторжению"? - т.е. "готов принять с любой стороны"(с).
Но под его руководством врага мы остановили.
Теперь ваша очередь, г-н Зеленский.
И если вы нас предадите ... …то ......
Всё решают Данилов, Ермак и проч.