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Новости Агрессия России против Украины Война
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Главные новости 12 апреля: Россия продолжает перебрасывать войска, Зеленский говорит, что Украина готова к вторжению

Главные новости 12 апреля: Россия продолжает перебрасывать войска, Зеленский говорит, что Украина готова к вторжению

Британские журналисты побывали в лагере войск РФ рядом с границей Украины, Зеленский заявляет, что мы готовы к российскому вторжению, автор фейка о "распятом мальчике" жалуется на травлю со стороны россиян - главные новости 12 апреля.

Россия продолжает перебрасывать войска

Россия увеличивает ударную группировку вокруг Украины, - сообщает ГУР Минобороны. Наращивание войск составляет реальную угрозу для нашей страны, считают разведчики. На север оккупированного Крыма перебросили "псковских десантников", к линии разграничения стягивают технику террористы ОРДЛО. В разведке считают, что переброска российских войск к границам Украины продлится до конца апреля.

В лагере российских военнослужащих под Воронежем побывали британские журналисты: увидев, что там происходит, они считают, что "похоже, будет большая операция".

Зеленский говорит, что Украина готова к российскому военному вторжению

"Мы знаем это, с 2014 года мы знаем, что это (вторжение РФ. - Ред.) может быть каждый день. Они готовы, но мы также готовы, потому что мы находимся на нашей земле и на нашей территории", - сказал Зеленский.

Также президент сказал, что если США хотят видеть Украину в НАТО, Байден должен этому поспособствовать.

Флаг РФ на заседании горсовета в Славянске

В годовщину оккупации Славянска местный "общественный активист" принес на заседание горсовета флаг РФ (обмотав его флагом Украины) и попытался установить в центре зала. "Давайте толерантнее немножко", - объяснил он свои действия. Активиста и флаг удалила из зала полиция.

Разведка Минобороны отрицает причастность к похищению Чауса

"Мы опровергаем информацию о причастности Главного управления разведки к похищению Чауса. Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа", - заявили в ведомстве.

Тупицкого не пустили в КС и выгнали с дачи в Конча-Заспе

Госохрана не пустила Тупицкого на созванное им спецзаседание Конституционного Суда. А Государственное управление делами расторгло договор о пользовании госдачей в Конча-Заспе - он задолжал за коммуналку.

Детей автора фейка о "распятом мальчике" травят в российской школе за то, что они "бандеровцы"

Об этом Галина Пышляк рассказала журналистам. По ее словам, россияне не видят разницы между украинцами с запада и с востока страны и не интересуются политическими взглядами ее и ее близких - а относятся к ним плохо просто потому, что они приехали из Украины. Женщина жалеет, что рассказала о "распятом мальчике". Но отказывается признать, что это фейк.

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) россия (96095) Донбасс (26957) фейк (684) Чаус Николай (330) Тупицкий Александр (234)


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Топ комментарии
+11
Главные новости 12 апреля: Россия продолжает перебрасывать войска, Зеленский говорит, что Украина готова к вторжению - Цензор.НЕТ 5527
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12.04.2021 22:21
+9
Головні новини 12 квітня: Росія продовжує перекидати війська, Зеленський говорить, що Україна готова до вторгнення - Цензор.НЕТ 4778
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12.04.2021 23:01
+7
Главные новости 12 марта: Россия продолжает перебрасывать войска, Зеленский говорит, что Украина готова к вторжению - Цензор.НЕТ 7392
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12.04.2021 22:06
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Главные новости 12 марта: Россия продолжает перебрасывать войска, Зеленский говорит, что Украина готова к вторжению - Цензор.НЕТ 7392
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12.04.2021 22:06 Ответить
Вові поміняли, Богу дякувати. А от Петро так і ходить в тих самих ще від 2014 року...
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12.04.2021 22:56 Ответить
Брись нечисть
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13.04.2021 00:23 Ответить
А ще Зєлжн кій говорить ааааа, чооооо, вийди, розбійник. Багато чого говорить.
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12.04.2021 22:09 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flenta.ua%2Fua%2Fochevidtsi-znyali-prohid-rosiyskih-viyskovih-korabliv-do-chornogo-morya-foto-94744%2F%3Ffbclid%3DIwAR0QIjDCZk_u8GDy3OJH_I6zFjzemhUkIrMkk7u34KwPXtuWKW8TLLH6mhQ&h=AT35d0qzqFn2R2c7qVw1rBGREyJBB6hOWnv1GiAF5rPEJ7lOQ4qKTUjelvsqEY4h6R4D8H6cd6sDH40kd88hVoP3KCAWTouJxWquNzRrgoUqVlVHcB8ch5MuXInPr2Xxq2o&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0vuyvQItW6BaqBnpKvNPU5eOD2CI1qJyYQ95l8cPQ753bJ_MgmKGUkrwg2Vmsj1Ali65VfBB7lEpaxVqm4Sm5diJBXmD3XG-Uus0VqTkCp6A9fVaMIRyj21yB05ArUq5IN https://lenta.ua/.../ochevidtsi-znyali-prohid-rosiyskih.../ https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flenta.ua%2Fua%2Fochevidtsi-znyali-prohid-rosiyskih-viyskovih-korabliv-do-chornogo-morya-foto-94744%2F%3Ffbclid%3DIwAR25YiMS7QB3r9GU5ZosvLwgtLt17SkvgV2xcR64QMcJUj3W8_ZS4TBR48M&h=AT02xot47e8qBesWN-LXaNaEZTZ3wfmT-**************************************************************************************************&__tn__=H-R&c[0]=AT0vuyvQItW6BaqBnpKvNPU5eOD2CI1qJyYQ95l8cPQ753bJ_MgmKGUkrwg2Vmsj1Ali65VfBB7lEpaxVqm4Sm5diJBXmD3XG-Uus0VqTkCp6A9fVaMIRyj21yB05ArUq5IN Главные новости 12 апреля: Россия продолжает перебрасывать войска, Зеленский говорит, что Украина готова к вторжению - Цензор.НЕТ 568
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12.04.2021 22:11 Ответить
На фото справа и слева - Элита Украинской нации!
А тот что по центру, без своих телохранителей, даже среди своих военных не ходит.
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12.04.2021 22:12 Ответить
Вова всрался?
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12.04.2021 22:14 Ответить
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZUZz-u3Pf0iCDaITR66aXBr0ANmgfU96oM66N2y2vrcKY70LtgAbyL18MZw6H9YpLB9vlgwRyutuE1sUhvbDvcCzpNnT_XC-_4yUiZ6j8_wugSLKkXGwHI7PDkv2pqExX4&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit?fref=nf# 30 мин. ·

Сьогодні окупанти вбили нашого воїна з 10 ОГШБ.

За день, ворог двічі використав снайперську зброю, 2 постріли РПГ, 9 пострілів СПГ, випустив 10 гранат АГС, здійснили 3 постріли з БМП-1 та провели дистанційне мінування 6 мінами ПОМ-2 "Отек". І наостанок, застосували міномети калібром 82-мм, випустивши 15 мін та міномети калібром 120-мм, випустивши 28 мін. 10 обстрілів за добу - саме стільки було відкрито за сьогодні, станом на 21 годину.
А тим часом Зеленський затіяв "ремонт" (роблять салон у смарагдових кольорах) у своєму літаку, де тільки на проект "ремонту" витратять 45 мільйонів гривень, випрошує у путіна аудієнцію та розповідає нам, що ТКГ буде вмовляти окупантів про "нове перемир'я"...
Так і живемо вже два роки..
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12.04.2021 22:15 Ответить
Проаналізувавши ЗМІ прийшов до такого висновку: на серпень референдум по НАТО з сфальсифікований результатом 49% за.
Тепер чому так думаю. Минулого року, після візита осла в Оман, де він зустрічався з предстаником пуйла, пішли заявки від зекоманди про подачу води в Крим, які була присічені активним опором громадськості. Декілька місяців назад ходили чутки про подарок Україні на 30 років незалежності. Скоріше за все це ПДЧ. Пуйло це знає, і тепер на слова Зе про не вступ в НАТО не повірить. Стягнувши війська, визвав його в КАТАР і поставив ультиматум, війна або НАТО. По приїзду осла, Рєзнїков каже повномаштабної війни не буде, кацапскі помойки пишуть, що зе прийняв ультиматум пуйла і не буде бамбіть бамбас. Зе швидко підписує закон про референду. В ютуб бачив відео з чат рулєтки, де кацапські воєнні в Криму стверджують що будуть там до осені, тобдо до результатів референдума.
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12.04.2021 22:20 Ответить
ну раз сам 4-режды неуклонист готов, то.....
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12.04.2021 22:21 Ответить
Главные новости 12 апреля: Россия продолжает перебрасывать войска, Зеленский говорит, что Украина готова к вторжению - Цензор.НЕТ 5527
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12.04.2021 22:21 Ответить
Україні ЗАВЖДИ СЛАВА.
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12.04.2021 22:24 Ответить
Це ж яким тупорилим їбланом без роду і племені треба бути щоб таку ***** наваяти.
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12.04.2021 23:52 Ответить
Зеленського підтримую, це наша земля, і ні кроку НАЗАД.
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12.04.2021 22:23 Ответить
Шана Порошенку, однак зараз повна підтримка Зеленському. Монголо-татари вперед. Ви все життя програвали. ЧЕКАЄМО.
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12.04.2021 22:29 Ответить
Дурдом на выезде - психи на природе!
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12.04.2021 22:30 Ответить
Еще не поняли, что неважно, что говорит зеленский? Все-равно реальность совершенно другая
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12.04.2021 22:34 Ответить
Зрадна "реальність" вона така, завжди інакша.
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12.04.2021 23:01 Ответить
поки всі куйовдяться в стєпях донєцкіх, катай почав розв'язувати тайванське питання

https://mobile.twitter.com/bamr69

https://mobile.twitter.com/bamr69 bamr https://mobile.twitter.com/bamr69 @bamr69 https://mobile.twitter.com/bamr69/status/1381639211686707209 3 ч

Сегодня Китай совершил самое масштабное воздушное вторжение в идентификационную зону Тайваня.
Участвовали 25 самолетов, включая бомбардировщики, способные нести ядерное оружие.
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12.04.2021 22:40 Ответить
У вас тоже такое впечатление, всё то, что говорит Зеля, в корне отличается от всего того, что он делает?
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12.04.2021 22:41 Ответить
Ми це хто? Слуги? Вони вже готові у випадку вторгнення "валить из єтой страни"
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12.04.2021 22:56 Ответить
Головні новини 12 квітня: Росія продовжує перекидати війська, Зеленський говорить, що Україна готова до вторгнення - Цензор.НЕТ 4778
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12.04.2021 23:01 Ответить
"броненосец потьомкинъ зельонкинъ" готов к "вторжению"? - т.е. "готов принять с любой стороны"(с).
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12.04.2021 23:21 Ответить
Tак ты ж, **ка, свистел что "Порох наживается на войне", и что война закончится как только Порох уйдёт.
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13.04.2021 00:10 Ответить
В 2014 году Порошенко тоже никто не прислал помощь.
Но под его руководством врага мы остановили.
Теперь ваша очередь, г-н Зеленский.
И если вы нас предадите ... …то ......
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13.04.2021 00:19 Ответить
Да он вообще - говорящая голова.
Всё решают Данилов, Ермак и проч.
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13.04.2021 00:21 Ответить
То шо 7?
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13.04.2021 09:12 Ответить
Головне бути згуртованими! У 39 величезний радянський союз не зміг зламати Фінляндію, у 45-55 роках у західній Україні діяла мільйонне угрупування мгб, нквд, внутрішніх військ, сексот, проти кількадесяттисячної УПА без жодної підтримки із Заходу, опора тільки на власний збідований народ. І стояли 10 років у війні! Теперішня московія далеко не радянський союз, будут подихати тут
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13.04.2021 00:32 Ответить
Только в Финляндии был Маннергейм,который знал,что делать.А у нас ослы и хомчаки.
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13.04.2021 10:01 Ответить
Украина готова к вторжению или отражению?
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13.04.2021 00:35 Ответить
Не звертайте уваги на Зеідіота , у якого словесна діарея !
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13.04.2021 00:43 Ответить
Зеля - большой спец в военных вопросах. Например, такой коллекцией повесток, как у него мало кто может похвастаться!
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13.04.2021 08:03 Ответить
 
 