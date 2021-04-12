Численность российских войск на границе с Украиной в ближайшее время удвоится, - замглавы ОП Машовец

Заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец заявил, что Россия вскоре вдвое увеличит численность своих войск на границе с Украиной.

Об этом он сказал на встрече с послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Заместитель руководителя Офиса Президента Украины привлек внимание к наращиванию Россией военных сил вдоль украинских границ, в результате чего их численность вскоре должна удвоиться, а также к обострению российской стороной ситуации на востоке Украины и нарушения ею режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Особое внимание замглавы ОП обратил на нежелание российской стороны выполнять ранее достигнутые договоренности и придерживаться курса на мирное урегулирование вооруженного конфликта, что возлагает всю ответственность на руководство РФ.

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"Если Россия откажется от предложений разумных решений, то мы и все международное сообщество четко увидим, кто виноват в дестабилизации ситуации", - отметил Машовец.