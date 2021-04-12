РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6284 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
15 264 75

Численность российских войск на границе с Украиной в ближайшее время удвоится, - замглавы ОП Машовец

Численность российских войск на границе с Украиной в ближайшее время удвоится, - замглавы ОП Машовец

Заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец заявил, что Россия вскоре вдвое увеличит численность своих войск на границе с Украиной.

Об этом он сказал на встрече с послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Заместитель руководителя Офиса Президента Украины привлек внимание к наращиванию Россией военных сил вдоль украинских границ, в результате чего их численность вскоре должна удвоиться, а также к обострению российской стороной ситуации на востоке Украины и нарушения ею режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Особое внимание замглавы ОП обратил на нежелание российской стороны выполнять ранее достигнутые договоренности и придерживаться курса на мирное урегулирование вооруженного конфликта, что возлагает всю ответственность на руководство РФ. 

Также смотрите: Россия перебросила "псковских десантников" на север оккупированного Крыма. ВИДЕО

"Если Россия откажется от предложений разумных решений, то мы и все международное сообщество четко увидим, кто виноват в дестабилизации ситуации", - отметил Машовец.

Автор: 

армия РФ (19613) Швеция (1011) Офис Президента (1803) Машовец Роман (15)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+54
Численность российских войск на границе с Украиной в ближайшее время удвоится, - замглавы ОП Машовец - Цензор.НЕТ 6260
Байрактар тільки пролетів вздовж лінії розмежування, а панцирь вже притворився мертвим.
показать весь комментарий
12.04.2021 22:05
+38
Численность российских войск на границе с Украиной в ближайшее время удвоится, - замглавы ОП Машовец - Цензор.НЕТ 3721
показать весь комментарий
12.04.2021 22:10
+20
"Если Россия откажется от предложений разумных решений, то мы и все международное сообщество четко увидим, кто виноват в дестабилизации ситуации", - отметил Машовец.

А то ж мы и все прочие ещё гадаем, кто ж тут, ****, виноват.. ..
показать весь комментарий
12.04.2021 22:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Численность российских войск на границе с Украиной в ближайшее время удвоится, - замглавы ОП Машовец - Цензор.НЕТ 6260
Байрактар тільки пролетів вздовж лінії розмежування, а панцирь вже притворився мертвим.
показать весь комментарий
12.04.2021 22:05 Ответить
а как редактировать пост?
показать весь комментарий
12.04.2021 22:08 Ответить
Во Владивостоке опрокинулся «Панцирь-С1»
11 мар. 2019
показать весь комментарий
12.04.2021 22:09 Ответить
Чтоб они там все опрокинулись, твари!
показать весь комментарий
12.04.2021 22:11 Ответить
Украинцам интересно не сколько войск агрессора у наших границ, а есть ли вооружение для ответа на вторжение рос.армий? Есть ли технически подготовленные военные? Есть ли топливо? Есть ли дистанционное высокоточное оружие? Есть ли достаточно военных с нашей стороны. Об этом умалчивают.
показать весь комментарий
12.04.2021 22:23 Ответить
то были войска - за кума, а щаз удвоятся - за куму...
под санкциями и на свободе...и никто их не меняет на мир
показать весь комментарий
12.04.2021 22:28 Ответить
Из перечисленного со всем проблемы(
показать весь комментарий
12.04.2021 22:28 Ответить
значит, неустойчив, раз смог на ровном асфальте так опрокинуться
показать весь комментарий
12.04.2021 22:24 Ответить
Численность российских войск на границе с Украиной в ближайшее время удвоится, - замглавы ОП Машовец - Цензор.НЕТ 3604
показать весь комментарий
12.04.2021 22:12 Ответить
щас тамошний аленевод обьяснит, шо если панцирь не вписывается под мосты по высоте, шоб даже на спущенных калёсах проползти, то тогда конструкцией предусмотрено, шо он ложится на бок к мосту задом (по скрепам) и так от бочком, бочком, по пластунски под ним проползает ))
показать весь комментарий
12.04.2021 22:37 Ответить
а чем занимается президент? Автомат получил или в Оман - Катар собрался?
показать весь комментарий
12.04.2021 22:07 Ответить
Зєлєнскій не Сальвадор Альєнде, щоб з автоматом гинути біля президентського палацу. 😊
показать весь комментарий
12.04.2021 22:21 Ответить
В день Кацманавтики все возможно,мавзолейные до сих пор верят что Юра Гагарин летал в коцмас...
показать весь комментарий
12.04.2021 22:09 Ответить
Белка и Стрелка тоже не летали?
показать весь комментарий
12.04.2021 22:11 Ответить
Путлер летал па любасу... на СТЕРХолете...
показать весь комментарий
12.04.2021 22:15 Ответить
Тож не космос.
Причём тута он.
показать весь комментарий
12.04.2021 22:17 Ответить
«Ничего тут нет, все забыто!» Через тернии к мусорному полигону. Репортаж из города Гагарин, где родился первый космонавт.

https://www.znak.com/2021-04-12/reportazh_s_rodiny_pervogo_kosmonavta_zemli

Численность российских войск на границе с Украиной в ближайшее время удвоится, - замглавы ОП Машовец - Цензор.НЕТ 5817

показать весь комментарий
12.04.2021 22:27 Ответить
Дом Гагариных в Клушино:

Численность российских войск на границе с Украиной в ближайшее время удвоится, - замглавы ОП Машовец - Цензор.НЕТ 1885
показать весь комментарий
12.04.2021 22:29 Ответить
Предтеченское кладбище, где похоронена родня Юрия Гагарина (историческая часть города)

Численность российских войск на границе с Украиной в ближайшее время удвоится, - замглавы ОП Машовец - Цензор.НЕТ 6163
показать весь комментарий
12.04.2021 22:31 Ответить
Бубочка будь настойчивым набирай еще )(уйло может возьмет трубку обьясни что ты за мир чтоб отвел войска что нужен мир-миру-мир замордуй звонками до изнеможения
показать весь комментарий
12.04.2021 22:10 Ответить
Численность российских войск на границе с Украиной в ближайшее время удвоится, - замглавы ОП Машовец - Цензор.НЕТ 3721
показать весь комментарий
12.04.2021 22:10 Ответить
Самий кращий комент як на мене!
показать весь комментарий
12.04.2021 22:44 Ответить
Ну и что??!!???......в свое время царь,, еще раз еще один царь Дарий, тоже зашел к скифам в гости. Вы знаете, чтоосталось от его армии?? НИ ЧЕ ГОО! И он тоже думал, что его армия всесильна. На то время это была фантастическая сила.....
Ну что? Повторим историю....
показать весь комментарий
12.04.2021 22:10 Ответить
Там історія була трохи інша. Скіфи вибирали собі гідних керманичів- воїнів. І серед скіфів не було ренегатів, які кричали б "Дарій, ввєді", "Какая разніца", чи "Дайошь персідскій вторим государствєнним".
показать весь комментарий
12.04.2021 23:01 Ответить
А що це Машовець хотів цим сказати? Що то Байдена проблеми?
показать весь комментарий
12.04.2021 22:10 Ответить
Не. По ходу они с хлом по скайпу в карты рубятся: Удваиваю (с)
показать весь комментарий
12.04.2021 22:52 Ответить
"Если Россия откажется от предложений разумных решений, то мы и все международное сообщество четко увидим, кто виноват в дестабилизации ситуации", - отметил Машовец.

А то ж мы и все прочие ещё гадаем, кто ж тут, ****, виноват.. ..
показать весь комментарий
12.04.2021 22:12 Ответить
я думаю, что большая часть зе-команды и 100% зажопы в упор не видят и вряд-ли, вообще, что-то увидят...
показать весь комментарий
12.04.2021 23:04 Ответить
Марк Солонин каже шо Сралин готовил дохлый СССр к войне 20 лет,переведя экономику на военные рельсы еще в 1929 году создав кальхозы,а в военный бюджет ССсра шло 42 % экономики,другими словами половина ссср работало на войну....а итого Германия жива побежденная под НОЛЬ,а сССр сдох...
показать весь комментарий
12.04.2021 22:14 Ответить
Он это заявляет прям как пресс атташе рашки.... Мне кажется предали уже всё знают.... Уже и дату нападения называл бы, чего таить
показать весь комментарий
12.04.2021 22:15 Ответить
Наблюдаем полный САБОТАЖ !
показать весь комментарий
12.04.2021 22:20 Ответить
Вгадайте країну ....

Численность российских войск на границе с Украиной в ближайшее время удвоится, - замглавы ОП Машовец - Цензор.НЕТ 1497
показать весь комментарий
12.04.2021 22:15 Ответить
Написаному верить не читая. Плитка мне понравилась. Эпоха не ушла---морей бескрайних трудовых!
показать весь комментарий
12.04.2021 22:55 Ответить
Численность российских войск на границе с Украиной в ближайшее время удвоится, - замглавы ОП Машовец - Цензор.НЕТ 1052
показать весь комментарий
12.04.2021 22:16 Ответить
Це дуже добра новина. Кацапів будемо класти один до пяти. Нехай презервативи стягують.
показать весь комментарий
12.04.2021 22:21 Ответить
Такая огромная территория типа РАБссия,самое неэффективная и самая неуклюжая территория Мира,половина которой составляет по факту вечная мерзлота,на которой не растут даже бананы...,не говоря о редиске...,главная проблема РАБссии расстояния....,себестоимость доставки к примеру поваренной соли из Питирьбюрга на Камчатку стоит в 100 раз дороже,а с Камчатки в Питирьбург доставка бревна стоит дороже в 200 раз... Ыканомика должна быть экономной...классика жанра...
показать весь комментарий
12.04.2021 22:27 Ответить
ТА НЕХАЙ ХОЧ в десять раз. КАЦАПАМ МИ ГОТОВИМО ТЕПЛУ ЗУСТРІЧ.
показать весь комментарий
12.04.2021 22:27 Ответить
вопрос к СБУ :
а численность денежных знаков у чиновников "Укроборонпрома", за саботаж в военное время - срыв сроков выпуска и ремонта военной техники, разработки новых видов вооружений тоже удвоится в ближайшее время ?
показать весь комментарий
12.04.2021 22:27 Ответить
«он просто Численность российских войск на границе с Украиной в ближайшее время удвоится, - замглавы ОП Машовец - Цензор.НЕТ 4833 бнутый, Владимир Путин, чтоб вы понимали» (как говорил Борис Немцов),
показать весь комментарий
12.04.2021 22:29 Ответить
Ну вот....... уже и цифру озвучили. Ну ни разу не палятся.
показать весь комментарий
12.04.2021 22:31 Ответить
Сейчас смотрю на Собиньюс Василия Мыколенко,гость ,доктор РАБссиянских наук Зотьев...,мужик рассказываает о реальной РАБссии а не о мифах пропагандонов ************...
показать весь комментарий
12.04.2021 22:32 Ответить
https://mobile.twitter.com/bamr69

а от і катай заворушився

https://mobile.twitter.com/bamr69 bamr https://mobile.twitter.com/bamr69 @bamr69 https://mobile.twitter.com/bamr69/status/1381639211686707209 3 ч

Сегодня Китай совершил самое масштабное воздушное вторжение в идентификационную зону Тайваня.
Участвовали 25 самолетов, включая бомбардировщики, способные нести ядерное оружие.
показать весь комментарий
12.04.2021 22:38 Ответить
Кожному кацапу по сірнику. Чекаємо з нетерпінням.
показать весь комментарий
12.04.2021 22:39 Ответить
А що в такому разі зробить зє?
Запише відосік?
Пошукає мір в глазу хvйла?
Злітає в Емірати?
Сходить на концерт 95 кв ?
Назве українських мусорів найкращими в Галактиці?
Відкосить вп'яте ?
показать весь комментарий
12.04.2021 22:40 Ответить
Откуда этому чиновнику известно про то, что будет происходить на границе с Украиной?
Ему докладывает военная разведка или напрямую из Москвы позвонили?

Для остановки оккупантов достаточно разрешить свободное ношение оружия в Украине... Люди перестанут быть безсловессным стадом, их прийдётся выслушивать...
показать весь комментарий
12.04.2021 22:41 Ответить
Я б на місці Европи і США,бачучи нашого головнокомандувача і Со., вже вдався б до якихось дуже конкретних дій. Якось не уявляю захисників України з "урядового батальйону Зеленського" на передовій,в окопах,з автоматами... На Мальдівах-уявляю,на Мерсах і Крузаках,в нічних клубах і ресторанах-уявляю.А на передовій-ну ніяк!
показать весь комментарий
12.04.2021 22:41 Ответить
Москальня читайте ДЖОХАРА ДУДАЄВА, Ви на нашій території згинете як мамонти. ЙДІТЬ.
показать весь комментарий
12.04.2021 22:44 Ответить
На даному етапі ми єдиніv і ворог один. Зеленський не дав ні одного кроку назад. Ці вислови проти нього, це пропаганда ворогу. Пане Порошенко де заклик до об'єднання. ВИ МІЙ ЛІДЕР.
показать весь комментарий
12.04.2021 22:50 Ответить
Половина ОП надо уволить за профнепридатность , а также за коллаборационизм
показать весь комментарий
12.04.2021 22:51 Ответить
Чисельність російських військ на кордоні з Україною найближчим часом подвоїться, - заступник голови ОП Машовець - Цензор.НЕТ 6922
показать весь комментарий
12.04.2021 22:54 Ответить
Це добра новина. Ми вже давно ГОТОВІ ЗУСТРІТИ ці консервні банки. А Кацап ЯК накриє маузолей.
показать весь комментарий
12.04.2021 23:00 Ответить
Какую зрень ты пишешь. *** чем ты искандеры ловит будешь? Одна ракета снесет пол города. Тебе не тяжело без мозгов существовать? или все равно?
показать весь комментарий
15.04.2021 12:23 Ответить
Это как раз наиболее опасно. Удар сотней "искандеров", гибель тысяч солдат в казармах, взрывы складов, а потом вторжение. Но не масштабное, а просто до Славянска и Мариуполя допустим. И как отреагирует наше блистательное руководство. Ставлю 10:1, что подпишет Минск-3.
показать весь комментарий
12.04.2021 23:03 Ответить
Их всего выпущено 140. Часть экспортирована.
показать весь комментарий
12.04.2021 23:18 Ответить
140 пусковых установок. ракет может тысячи
причём украинская ПВО беззащитна против них.. так как угол скана радаров прим 70% а ракета искандера падает сверху - т.е. радар её не видит
именно так азербайджанцы и уничтожали армянские искандеры + С-300
показать весь комментарий
12.04.2021 23:43 Ответить
Против Томагавков также не работает ни одно российское ПВО.
показать весь комментарий
13.04.2021 00:19 Ответить
Тысяч ракет нет и в помине. Несколько сотен да. Но под ноль БЗ в одной операции не используют. Всегда остаётся НЗ и прикрытие других направлений. Системы ПРО, хоть и совковые у нас есть.
показать весь комментарий
13.04.2021 00:57 Ответить
Как думаете, газик так и будет течь в Европу в случае ракетного удара в центре Европы?
показать весь комментарий
12.04.2021 23:20 Ответить
Когда "Запад" говорил не воевать за Крым, ему нужно было чтобы путин проглотил наживку в виде санкций (официальная позиция Запада), а неофициально - полная конфискация российских капиталов в Западных банках (заметили, как после санкций за Крым разговоры в РФ про фонд национального благосостояния резко сошли на нет?). Так же и сейчас, Западу нужно, чтобы РФ продемонстрировала яркую картинку военного вторжения, и тогда будут полностью развязаны руки для: военной интервенции НАТО в Украину, неофициальные поставки вооружений и полная свобода для их применения (привет будущие военные контракты!), консолидация стран, в общем-то безразлично относящихся к этой драчке между Украиной и РФ, перед лицом озверевшего русского медвежонка и т.д. Но для того, чтобы закрутился этот маховик нужна яркая, красочная, цветастая картина российской агрессии. А уже о пиар-компании Запад позаботится. Вспомним, как в Ираке оружие массового поражения так и не нашли, а какая была ПИАР-компания перед вторжением, просто сказка!
Украина, в этом раскладе просто объект драчки. Ничего личного, только бизнес.
Так что, давай путин, дай повод, соверши ошибку, но уже роковую для последней империи планеты.
показать весь комментарий
12.04.2021 23:30 Ответить
Кацапи роздваяються?
показать весь комментарий
12.04.2021 23:07 Ответить
Вся эта риторика напоминает бредовый лепет ботана-очкарика, которого в подворотне встретили два гопника.
показать весь комментарий
12.04.2021 23:31 Ответить
Зеленский - «Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед».
показать весь комментарий
12.04.2021 23:59 Ответить
В страну должны войти войска НАТО для обеспечения безопасности !
показать весь комментарий
13.04.2021 00:01 Ответить
А может все-таки ОТЛОВИМ ВСЕХ УКЛОНИСТОВ И ПОШЛЕМ НА ВОЙНУ?
показать весь комментарий
13.04.2021 09:13 Ответить
тебе тоже дадут автомат, неволнуйся
показать весь комментарий
13.04.2021 14:15 Ответить
Я не волнуюсь и с этой штукой я неплохо управляюсь.
показать весь комментарий
14.04.2021 12:09 Ответить
Риторический вопрос: а что будет после того, как россия закончит переброску своих войск к границам Украины?..
показать весь комментарий
13.04.2021 00:06 Ответить
А что было в Афганистане?Расися победила?
показать весь комментарий
13.04.2021 00:22 Ответить
нет конечно, но крови попила не мало....
показать весь комментарий
13.04.2021 00:25 Ответить
а судьи кто?
показать весь комментарий
13.04.2021 00:36 Ответить
при чем тут судьи !?.. ответь лучше кто потерпевшими были или стали от действий кацапов!?
показать весь комментарий
13.04.2021 00:44 Ответить
В Афгане каждый модахед был готов умереть немедленно за победу на шурави.
показать весь комментарий
13.04.2021 09:15 Ответить
ЭТО НЕ ВОЙСКА, А ПУШЕЧНОЕ МЯСО !)
показать весь комментарий
13.04.2021 12:41 Ответить
 
 