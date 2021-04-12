Численность российских войск на границе с Украиной в ближайшее время удвоится, - замглавы ОП Машовец
Заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец заявил, что Россия вскоре вдвое увеличит численность своих войск на границе с Украиной.
Об этом он сказал на встрече с послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Заместитель руководителя Офиса Президента Украины привлек внимание к наращиванию Россией военных сил вдоль украинских границ, в результате чего их численность вскоре должна удвоиться, а также к обострению российской стороной ситуации на востоке Украины и нарушения ею режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Особое внимание замглавы ОП обратил на нежелание российской стороны выполнять ранее достигнутые договоренности и придерживаться курса на мирное урегулирование вооруженного конфликта, что возлагает всю ответственность на руководство РФ.
"Если Россия откажется от предложений разумных решений, то мы и все международное сообщество четко увидим, кто виноват в дестабилизации ситуации", - отметил Машовец.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Байрактар тільки пролетів вздовж лінії розмежування, а панцирь вже притворився мертвим.
11 мар. 2019
под санкциями и на свободе...и никто их не меняет на мир
Причём тута он.
https://www.znak.com/2021-04-12/reportazh_s_rodiny_pervogo_kosmonavta_zemli
Ну что? Повторим историю....
А то ж мы и все прочие ещё гадаем, кто ж тут, ****, виноват.. ..
а численность денежных знаков у чиновников "Укроборонпрома", за саботаж в военное время - срыв сроков выпуска и ремонта военной техники, разработки новых видов вооружений тоже удвоится в ближайшее время ?
а от і катай заворушився
https://mobile.twitter.com/bamr69 bamr https://mobile.twitter.com/bamr69 @bamr69 https://mobile.twitter.com/bamr69/status/1381639211686707209 3 ч
Сегодня Китай совершил самое масштабное воздушное вторжение в идентификационную зону Тайваня.
Участвовали 25 самолетов, включая бомбардировщики, способные нести ядерное оружие.
Запише відосік?
Пошукає мір в глазу хvйла?
Злітає в Емірати?
Сходить на концерт 95 кв ?
Назве українських мусорів найкращими в Галактиці?
Відкосить вп'яте ?
Ему докладывает военная разведка или напрямую из Москвы позвонили?
Для остановки оккупантов достаточно разрешить свободное ношение оружия в Украине... Люди перестанут быть безсловессным стадом, их прийдётся выслушивать...
причём украинская ПВО беззащитна против них.. так как угол скана радаров прим 70% а ракета искандера падает сверху - т.е. радар её не видит
именно так азербайджанцы и уничтожали армянские искандеры + С-300
Украина, в этом раскладе просто объект драчки. Ничего личного, только бизнес.
Так что, давай путин, дай повод, соверши ошибку, но уже роковую для последней империи планеты.