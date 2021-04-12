РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6284 посетителя онлайн
Новости
1 171 2

В Clubhouse опровергли, что хакеры взломали сеть: Обнародованные данные пользователей и так доступны в профиле

В Clubhouse опровергли, что хакеры взломали сеть: Обнародованные данные пользователей и так доступны в профиле

Генеральный директор Clubhouse Пол Дэвисон заявил, что сообщение о хакерской атаке на соцсеть не соответствует действительности. По его словам, выложенная в сеть информация и так доступна в профиле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Так, издание The Verge информирует, что сначала в Clubhouse не ответили на запрос о дополнительной информации, однако впоследствии Дэвисон заявил, что никакой утечки данных не было.

"Это ошибка и ложь, это статья с приманкой для кликов, нас не сломали. Упомянутые данные - это общедоступная информация профиля из нашей соцсети. Так что ответ на это - однозначное "нет"", - сказал гендиректор Clubhouse.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Clubhouse сообщил об утечке разговоров части пользователей

Напомним, 10 апреля специализированный портал по кибербезопасности CyberNews заявил, что хакеры выложили в интернет личные данные 1,3 миллиона пользователей социальной сети Clubhouse. Это были, в частности, их имена и фамилии, ссылки на фотографии, а также информация об аккаунтах пользователей в других социальных сетях (Instagram, Twitter). Среди изложенных данных в сеть также якобы слили информацию о регистрации, подписки и приглашение в Clubhouse.

Автор: 

хакер (1191) Clubhouse (3)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
насколько я помню, там приложение для iphone и вход по инвайтам только. Не похоже на "общедоступную информацию"
показать весь комментарий
12.04.2021 22:47 Ответить
даже если "информация доступна", то ее еще надо скачать и в базу загнать.
может под "взломом" имелось в виду написание бота по сканированию и выкусыванию?
показать весь комментарий
12.04.2021 22:57 Ответить
 
 