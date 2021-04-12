США отслеживают ситуацию со скоплением войск РФ на украинской границе, - Белый дом

Соединенные Штаты и Украина продолжают активно контактировать на разных уровнях в связи с накоплением российских войск возле украинской границы и в оккупированном Крыму.

Об этом заявила во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы остаемся на связи с украинскими официальными представителями на разных уровнях", - заметила представитель администрации Байдена. Она отметила, что не будет комментировать вопросы, которые обсуждаются американской стороной с партнерами.

В то же время Псаки подчеркнула, что в Вашингтоне отслеживают ситуацию со скоплением российских войск на украинской границе, и "наблюдали за этим на выходных".

Она также напомнила, что государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин будут встречаться на этой неделе в Брюсселе с союзниками и партнерами по НАТО.

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"И я уверена, что это (обострение со стороны России - ред.) будет темой их обсуждений", - заметила пресс-секретарь Белого дома.