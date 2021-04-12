США отслеживают ситуацию со скоплением войск РФ на украинской границе, - Белый дом
Соединенные Штаты и Украина продолжают активно контактировать на разных уровнях в связи с накоплением российских войск возле украинской границы и в оккупированном Крыму.
Об этом заявила во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы остаемся на связи с украинскими официальными представителями на разных уровнях", - заметила представитель администрации Байдена. Она отметила, что не будет комментировать вопросы, которые обсуждаются американской стороной с партнерами.
В то же время Псаки подчеркнула, что в Вашингтоне отслеживают ситуацию со скоплением российских войск на украинской границе, и "наблюдали за этим на выходных".
Она также напомнила, что государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин будут встречаться на этой неделе в Брюсселе с союзниками и партнерами по НАТО.
"И я уверена, что это (обострение со стороны России - ред.) будет темой их обсуждений", - заметила пресс-секретарь Белого дома.
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Ну пообсуждайте ещё.....?
Пора уже создать окончательные условия, чтобы они вынуждены были объявить окончательный "железный занавес"!!!! (чтобы через какое-то время они соскучатся по "джинсам" и по нормальной электротехнике. И уже впоследствии самостоятельно развалят всю империю). А американцам, это под силу. Всё остальное "бла- бла-бла..." Хватит морочить украинцам голову своими "темами обсуждений". Только "свифт"(для начала)- только "хардкор"!!!
в 1994 году Виктор Черномырдин продал США весь запас Урана 235 накопленного в СССР с 1955 года,а это 500 тонн...,Альберт Гор поблагодарил Черномырдина за проделанную работу... Вопрос простой...сколько бонб сегодня на РАБссии ?
Найпаскудніше в цьому , що ці артзапаси, ймовірніше, продані у т.ч. і дамбаським сєпарам, котрі ними же обстрілювали нашу Армію.
А вы знаете для чего столько грузовиков? Потому что части, которые ушли вперед глубоко на чужую территорию постоянно непрерывно нуждаются в подвозе боеприпасов, материалов, даже воды. Это называется планирование наступательной логистической операции. Причем заметьте они абсолютно уверены, что им удастся захватить территорию. Именно поэтому и столько грузовиков.
Этот Вован Пукан реально возомнил себя Македонским, а получится просто царек Дарий, который забежал по ошибке к скифам в гости.