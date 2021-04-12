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Новости Агрессия России против Украины
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Вооруженная поддержка Украины Турцией и США - единственный понятный Кремлю язык, - Линкявичюс

Вооруженная поддержка Украины Турцией и США - единственный понятный Кремлю язык, - Линкявичюс

Украина нуждается в такой вооруженной поддержке, которую получает от Турции и США.

Об этом заявил экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина нуждается в вооруженной поддержке - что делает Турция и видимые признаки солидарности - что делают США, отправляя военные корабли в Черное море. Ощутимые аргументы на земле и на море - единственный понятный для Кремля язык, способствующий деэскалации", - написал он.

Вооруженная поддержка Украины Турцией и США - единственный понятный Кремлю язык, - Линкявичюс 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": США отслеживают ситуацию со скоплением войск РФ на украинской границе, - Белый дом

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Читайте также: Украина инициировала новое заседание в ОБСЕ из-за наращивания Россией войск на границе

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

Автор: 

россия (96107) США (27094) Турция (3494) Линкявичюс Линас (214)


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Топ комментарии
+20
***** понимает только когда дают в пысок. Или нож промеж ребер

Вооруженная поддержка Украины Турцией и США - единственный понятный Кремлю язык, - глава МИД Литвы Линкявичюс - Цензор.НЕТ 522
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13.04.2021 00:00
+18
Вооруженная поддержка Украины Турцией и США - единственный понятный Кремлю язык, - глава МИД Литвы Линкявичюс - Цензор.НЕТ 1510
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13.04.2021 00:01
+6
"*****, в зелёных штанишках, распял, как мальчика" (С) ))
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13.04.2021 00:01
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***** понимает только когда дают в пысок. Или нож промеж ребер

Вооруженная поддержка Украины Турцией и США - единственный понятный Кремлю язык, - глава МИД Литвы Линкявичюс - Цензор.НЕТ 522
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13.04.2021 00:00 Ответить
"*****, в зелёных штанишках, распял, как мальчика" (С) ))
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13.04.2021 00:01 Ответить
Даже представил, как оно, пуйло, весело верещит.
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13.04.2021 00:40 Ответить
Аби ж тільки *****... там 99% усі рабоКацапи тільки так (коли у кацапське рило) розуміють.
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13.04.2021 03:38 Ответить
Вооруженная поддержка Украины Турцией и США - единственный понятный Кремлю язык, - глава МИД Литвы Линкявичюс - Цензор.НЕТ 1510
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13.04.2021 00:01 Ответить
Я так і не Розу ію, чому чорняві сини Османів разом з нацією іммігрантів всього світу мають захищати лінияих зебілів, які дозволяють собі у власних головах війну закінчити і кататися по Катарах із сумнівною метою? Виглядає на чистої води ідіотизм.
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13.04.2021 00:06 Ответить
Ф давно ц тебе такі страшні видіння? 😲
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13.04.2021 00:16 Ответить
Вооруженная поддержка Украины Турцией и США - единственный понятный Кремлю язык, - глава МИД Литвы Линкявичюс - Цензор.НЕТ 4136
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13.04.2021 00:19 Ответить
Самокритика теж добра справа.
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13.04.2021 07:07 Ответить
Жаль, що вона абсолютно відсутня у зебілів, як і здоровий глузд.
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13.04.2021 08:03 Ответить
Как видно, с точки зрения США,Турции и Украины вопрос будет рассматриваться ТОЛЬКО в рамках подхода «Черное море - тема причерноморских стран» или с точки зрения «пусть Черное море не будет российским озером и станет озером НАТО». США хотят превратить Черное море в озеро НАТО, сделав Украину и Грузию членами альянса вдобавок к Турции, Болгарии, Румынии. В этом все дело. Спорить и разжигать обсуждения - значит прикрывать эту суть. (с(
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13.04.2021 00:11 Ответить
Скажіть мені хто небудь,що повинно трапитись в країні,щоб нарешті 5 колона щезла з обрію хоча б зі змі,і в органах влади? Щоб нарешті перестали знекровлювати країну українські гниди.Сьомий рік іде війна,а Україна потопає в корупційному болоті,кишить зрадниками і колаборантами. Задайте собі питання,чи виглядає наша країна сильною і згуртованою зараз,коли кацапня приперлася до нашого дому і гупає чоботом у двері? ( І чому вона приперлася саме до нас?) І якщо ні,то чому? Що ми неправильно зробили в 2014 му і продовжуємо робити зараз? Де єдність українців перед загрозою загарбання і знищення? Невже історія нічому не вчить?
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13.04.2021 00:20 Ответить
В Україні ніколи не було і у ближайшому майбутьноьому не буде єдності. Це прикрий для всіх нас факт. Він привів до поразки в часи монголо-татарської навали - сварки проміж князів зробили країну слабкою та нездатною до оборони. Від відсутністі єдності й розуму, країна потрапила в полон до більшовиків. Тому що половина населення України була за білих чи червоних, друга половина - за Батька Махно. І зараз - скупчення військ на кордоні мають ту ж саму причину - відсутність єдності в країні. Бо неможна одним 7 років воювати а іншим 73% іздити до Польщі вирішувати свої шкурні питання.
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13.04.2021 00:34 Ответить
Бий своїх щоб чужі боялись в хохлів у крові, а все із-за на генному рівні Завидки.
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13.04.2021 00:41 Ответить
Потрібно було реально панів виганяти (люстрація) і реальні реформи робити в 14році.поки такий час був, як завжди хохли все просрали і далі просирають.
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13.04.2021 00:44 Ответить
Панів треба було виганяти ще при катьке, але ж у кожного свій кабанчик, не то того.
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13.04.2021 09:47 Ответить
белые.... красные....и зеленные...страна в 1919 году...а сейчас 2021... кто виноват.....ой забыл невистка........
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13.04.2021 04:27 Ответить
какаяразнiца какой год?
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13.04.2021 09:44 Ответить
Та бардак і коррупцію розводить п'ята колона, чи п'ята колона цим лише користується. Є дуже мудра фраза ' недавай повода ищущим повода". Запам'ятай її вона і тобі в житті пригодиться.
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13.04.2021 00:37 Ответить
Це порада "терпілам".
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13.04.2021 07:16 Ответить
И Босфор пора лаптям перекрыть
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13.04.2021 00:59 Ответить
поздно пить баржоми....сейчас там только пищевая сода...а как было вкусно и полезно.....
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13.04.2021 04:09 Ответить
Литва тоже нам хорошо помогает, респект им
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13.04.2021 07:30 Ответить
 
 