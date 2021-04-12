Вооруженная поддержка Украины Турцией и США - единственный понятный Кремлю язык, - Линкявичюс

Украина нуждается в такой вооруженной поддержке, которую получает от Турции и США.

Об этом заявил экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина нуждается в вооруженной поддержке - что делает Турция и видимые признаки солидарности - что делают США, отправляя военные корабли в Черное море. Ощутимые аргументы на земле и на море - единственный понятный для Кремля язык, способствующий деэскалации", - написал он.

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Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

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Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.