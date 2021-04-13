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Россия приостанавливает полеты в Турцию на фоне поддержки этим государством Украины: "Оттуда 80% привозных случаев COVID-19 в РФ"

Россия приостанавливает полеты в Турцию на фоне поддержки этим государством Украины:

С 15 апреля по 1 июня Россия приостановит регулярные рейсы и полеты чартеров в Турцию, а также авиасообщение с Танзанией.

Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан в РФ и поездок для участия концерна "Титан-2" в строительстве атомной электростанции Аккую. Также сохраняется на взаимной основе два рейса в неделю Москва-Стамбул и Стамбул-Москва.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, которую цитирует издание, сообщила, что около 80% "привозных" случаев заболевания коронавирусом в России приходится на россиян, прибывших из Турции.

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"С момента открытия международного авиасообщения нами досмотрено в эпидемиологическом плане почти 3 млн лиц, вернувшихся из-за рубежа, и зарегистрировано 25 040 выявлений методом ПЦР нового коронавируса. (...) Из этого общего количества инфицированных почти 80% - это наши граждане, прибывшие из Турецкой Республики", - сказала Попова. По ее словам, Роспотребнадзор отмечает, что россияне из Турции привозят "самые разные мутирующие штаммы".

Голикова добавила, что на основании анализа эпидемиологических данных принято решение приостановить авиационное сообщение с Объединенной Республикой Танзания с 15 апреля по 1 июня 2021 года.

Также читайте: Предостерегаем от подпитки милитаристских настроений, - Лавров о поставках Турцией вооружения Киеву

Автор: 

россия (96107) Турция (3494)


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Топ комментарии
+40
Россия приостанавливает полеты в Турцию на фоне поддержки этим государством Украины: "Оттуда 80% привозных случаев COVID-19 в РФ" - Цензор.НЕТ 4802
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13.04.2021 00:16
+38
По рязансько-суздальських ****** гірко заголосили тисячі Наташ.
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13.04.2021 00:18
+35
А турецкие помидоры будут давить?
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13.04.2021 00:17
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Россия приостанавливает полеты в Турцию на фоне поддержки этим государством Украины: "Оттуда 80% привозных случаев COVID-19 в РФ" - Цензор.НЕТ 4802
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13.04.2021 00:16 Ответить
А турецкие помидоры будут давить?
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13.04.2021 00:17 Ответить
Лишают россиян турецких помидоров. А своих помидоров - нету. 😀
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13.04.2021 06:38 Ответить
Свої вічно зелені... Будуть купувати турецькі під виглядом азербайджанських...

на паРаші більшість помідорів, що продають, це турецькі, є рожеві дагестанські, поки що це ерефія), та ще азербайджанські...
Але дагестанські та азербайджанські одні з самих дорогих...у масквабаді, наприклад, в основному рожеві, не дешевші зараз, ніж 140 гривень,а в опті від 90 гривень.
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13.04.2021 07:07 Ответить
отже з 15-го квітня все починатимуть, а завершити розраховують до 1-го червня...
ще два дні до початку помсти за кума?
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13.04.2021 09:08 Ответить
Не думаю, що буде прямий напад, швидше ***** лякає шмарклю, щоб той швидше виконував ті обіцянки по зливу України, які воно та рассєянський агент дєрьмак дали пуйлу та своїм кураторам на паРаші раніше...

те, чого хоче паРаша- впихнути дві ракові пухлини динири та линири на своїх умовах в тіло України, щоб вони отруювали все навкруги та навічно тримали Україну в орбіті впливу і керівництва азіопською паРашею...
щоб Україна своїм коштом відбудовувала все знищене, про Крим взагалі забула... А обісРашка вмиє руки, бо вона нібито не при чому...

Але так не буде.
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13.04.2021 09:49 Ответить
їм не привикати , огирки смоктати .
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13.04.2021 07:46 Ответить
Нет не будут...
======
Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан в РФ и поездок для участия концерна "Титан-2" в строительстве атомной электростанции Аккую.Источник: https://censor.net/ru/n3259267

===
И чем это отличается от строительства северного потока
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13.04.2021 09:06 Ответить
Снова включили игру в турецкие помидоры.
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13.04.2021 00:17 Ответить
И танзанийскую редиску
"С 15 апреля по 1 июня Россия приостановит регулярные рейсы и полеты чартеров в Турцию, а также авиасообщение с Танзанией"
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13.04.2021 00:30 Ответить
Танзания для прикрытия.Все равно рейсы убыточны.
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13.04.2021 00:31 Ответить
Хто в ту Танзанію літає??
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13.04.2021 00:34 Ответить
Та літає. Там і Кіліманджаро, і клімат непаганий, і національне різноманіття таке що очі розходяться. Один раз можна побувати тільки треба обережніше з малярією.
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13.04.2021 08:08 Ответить
Та порівняно з Туреччиною це долі процента...
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13.04.2021 08:57 Ответить
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tyr/tyr_u/potoki2006_u.htm

Там бачиш є кількість Виїзні туристи, але це за доковідний 2019.
За 2020 рік : Туреччина - 965 457; Єгипет - 729 238; (https://www.0372.ua/news/3073658/kudi-poihati-u-vidpustku-i-de-vidpociti-pid-cas-pandemii-oglad-krain ) Причому я б сказав, що Єгипет значно в цьому році додав порівняно з Туреччиною. Хотів би глянути на список по Танзанії, може моя думка і не репрезентативна, але в цьому році мої друзі які раніше їздили в Азію (Індія і т д), поїхали в Африку бо Балі не всім по карману. Я не здивуюся якщо до кінця року виявиться що Танзанію відвідало тисяч 200.
З Туреччиною є проблема, там недостатньо приділяють уваги безпеці від КОВІД19 (порівнюючи з тим же Єгиптом), друге Туреччина стала більш дорогим курортом в відношенні ціна/якість якщо порівнювати навіть з арабськими країнами (десь в 1.7 рази дорожче Єгипту і 1.3 рази дорожче арабських країн). Я сам цією зимою відвідав Єгипет, дуже адекватні ціни, сервіс і культурна програма, та безпека КОВІД19. Єгипет зараз нормалізує відносини з Ізраїлем і можна подорожувати з Єгипту туди. Єгипет там зробив нову інфраструктуру, і в цьому році не було терактів порівнянно з минулими роками. Ну і в решті решт, можна просто літаком це не дорого (там +50 доларів на екскурсію якщо літаком) якщо переживаєш за північ Синаю.
По Танзанії так додам, що мені здається в цьому році туди поїхати більше бажаючих, ніж туроператори відвели місць.
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13.04.2021 09:53 Ответить
Я думаю, в Танзанії ще менше уваги приділяють захисту від ковіду...
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13.04.2021 09:58 Ответить
В Танзінаї друзі рай. Там не має короновірусу візуально зовсім.... Колоритна природа і люди. Повно фруктів. Їжа дорожча за українську десь на 1,7%
Тобто по карману.
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13.04.2021 10:27 Ответить
Літають в Танзанію, а звідти їдуть на Занзібар.
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13.04.2021 09:10 Ответить
Я розумію, але кількість туристів у Туреччині і Танзанії - не співмірна! В Туреччину в десятки, а то й сотні разів більше туристів летить...
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13.04.2021 09:14 Ответить
Из Украины летают прямые чартеры на Занзибар, плюс Флай Дубай сразу на Занзибар через Дубай летит и Турецкие авиалинии через Стамбул в Занзибар из Киева
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13.04.2021 10:57 Ответить
По рязансько-суздальських ****** гірко заголосили тисячі Наташ.
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13.04.2021 00:18 Ответить
Тем более они уже продали квартиры и собрались везти деньги усатым женихам. Которые типа бизнесмены, но временно прикола ради работают в отеле барменами и носильщиками.
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13.04.2021 00:22 Ответить
Главное, немного продержаться, а потом пойдут грибы, ягоды в лесу...
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13.04.2021 00:20 Ответить
Ага, лАпухи да репа))
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13.04.2021 07:08 Ответить
Основне блюдо кацяпів це щі з сокири, скоро сушняк будуть лаптєватоголові жерти.
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13.04.2021 08:59 Ответить
онищенко обнаружил в помидорах фильтрующийся вирус конского сапа. парашный министр иносранных дел в апасности!! )
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13.04.2021 00:22 Ответить
А разве оно, Онищенко, не здохло? Дело то его, понятно, живет и крепнет.
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13.04.2021 00:23 Ответить
)) аж глянул. живо ещё создание, бздит воздух дальше собственной персоной, а не только своим вечно живым делом.
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13.04.2021 00:29 Ответить
ну тварюки! хоть бы сейчас Эрдоган не включил заднюю!
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13.04.2021 00:24 Ответить
Предугадали ход моей мысли. ))
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13.04.2021 00:28 Ответить
Может. Отельеры нагнут и придется как то угождать.
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13.04.2021 00:33 Ответить
Навряд, до 1 червня туди мало хто літає і так, сезон-то в травні тільки-тільки починається...
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13.04.2021 00:35 Ответить
Во первых: Зря они это сделали не закончив переброску кораблей в Черное море. Пролив то может и закрыться, причем основания у Турции есть, просто раньше они смотрели на это сквозь пальцы, делая вид что верят, что например подводные лодки в ЧФ идут действительно для ремонта, а не для базирования....
Во вторых: Эрдоган довольно упрямый дядька и прям так откровенно, плевать ему в лицо, не стоит.
В третьих: Ну будут опять ездить в ТУрцию, через Беларусь. Таракан наверное уже руки потирает в предвкушении
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13.04.2021 09:46 Ответить
тётя РозаХватить стенать о Турции! Есть Карское море, пляжи моря Лаптевых, Баренцево, наконец. Работает система "Всё включено". Вас ждут интересные экскурсии по Гулагу: лагерная пайка, бушлаты, бараки, колючая проволока.
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13.04.2021 13:12 Ответить
Одной фразой - "ятаган в спину Эрдогана".
А мокшанским обывателям и Сочи сойдёт. По цене, наверное, обойдётся также, если не дороже. ))
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13.04.2021 00:25 Ответить
Лучше бы строительство своей АЭС в Турции приостановили.
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13.04.2021 00:27 Ответить
"Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан в РФ и поездок для участия концерна "Титан-2" в строительстве атомной электростанции Аккую."
Вирус похоже обходит то место стороной
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13.04.2021 00:28 Ответить
А потом удивляются что у них "разные мутирующие штаммы".
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13.04.2021 07:36 Ответить
Если главный янычар обидется, так оно и будет.
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13.04.2021 00:29 Ответить
Янычар турки вырезали в 19 веке.
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13.04.2021 00:32 Ответить
Обманом собрали их элиту на стадионе и расстреляли из пушек.
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13.04.2021 00:33 Ответить
И это было только начало.
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13.04.2021 00:37 Ответить
Это было сказано иносказательно.
Всё таки один видимо уцелел. ))
А с исторической точки зрения - да, так и было.
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13.04.2021 00:36 Ответить
Ердоган з ****** опять разводят украинцев. То дружба между Украиной-Турцией. То с с рузгими всякие с400,аэс, стройки. Потом сбитмя самолётов,помидоры и.т.д
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13.04.2021 00:34 Ответить
Беларусь на фоне событий срочно увеличивает посадки ******** и производство пахлавы.
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13.04.2021 00:38 Ответить
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13.04.2021 00:45 Ответить
Россия приостанавливает полеты в Турцию на фоне поддержки этим государством Украины: "Оттуда 80% привозных случаев COVID-19 в РФ" - Цензор.НЕТ 8217
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13.04.2021 00:46 Ответить
А правду сказать - с этим за поребриком часто проблема.
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13.04.2021 00:49 Ответить
а в помидорах ниче опасного ещё не нашли
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13.04.2021 00:53 Ответить
шо знов помідори перестануть купувати? )))
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13.04.2021 01:00 Ответить
Знов давитимуть помідори?Россия приостанавливает полеты в Турцию на фоне поддержки этим государством Украины: "Оттуда 80% привозных случаев COVID-19 в РФ" - Цензор.НЕТ 4734
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13.04.2021 01:01 Ответить
памидоры и Варонеж насторожились.
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13.04.2021 01:50 Ответить
Блин, снял с языка🤣🤣🤣
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13.04.2021 05:20 Ответить
О, добренько- ціни впадуть)))
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13.04.2021 02:25 Ответить
Ну Турция - понятно, а чем Танзания лаптеногим не угодила? Так за компанию запретили наверно?
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13.04.2021 04:45 Ответить
Танзания наверное конкурент Крыму там в африке лучше чем в родной говени вот и прыкрыли
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13.04.2021 07:38 Ответить
Нож Эрдогана в спине у путлера дал о себе знать. Опять помидоры....
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13.04.2021 05:50 Ответить
Говорят, что 80% короновируса привозят из Турции? А ведь Эрдоган может обидеться и начать расследование пожара в Новосибирске .
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13.04.2021 06:43 Ответить
А вот і перша "ластівка" наслідків візиту "найвеличнішого" для Турції. Країна стала для Росії "розсадником" КОВІДу! В принципі непогано.
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13.04.2021 07:01 Ответить
Эрдоган поставил в Украину 100 Байрактаров,мавзолейное быдло обиделось... Эрдоган строит канал "Стамбул" из Мраморного в Черное море...,а это удар по РАБссии и пресловутой Конвенции Монтрё Эрдоган в Баку провел типа съезд Тюркских народов где присутствовала даже Венгрия...Мавзолейные в шоке... Эрдоганыч... мочи крысу КГБшную...
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13.04.2021 07:23 Ответить
Понравилось из Тви : , - назло врагам избавлюсь от коровы , чтоб дети молоко не пили )) .
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13.04.2021 07:49 Ответить
Ахаха, прикол в том, что русские через Стамбул летали в Европу, так как напрямую их не пускали
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13.04.2021 08:25 Ответить
Сегодня рву когти в турагентство брать на май тур в Турцию. Этого дерьма там не будет. Нужно пользоваться моментом.
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13.04.2021 08:25 Ответить
100%!!!!
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14.04.2021 00:00 Ответить
У мене тур,на кінець травня,а тут такий бонус.
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13.04.2021 09:00 Ответить
Мабуть ціни виростуть. Елітна пропозиція All-russianbydlo-OUTclusive
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13.04.2021 09:31 Ответить
Опять опоздал...
Хотел спросить про турецкие помидоры, но вижу шо этот стратегический вопрос в двухсторонних отношениях кацапов и Турции широко обсуждался на полях ЦН.
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13.04.2021 09:05 Ответить
Бідна Танзанія пішла під прикриттям
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13.04.2021 10:37 Ответить
Теперь и "помидоры" покупать не будут. Да нужно было Эрдогану и Алиеву додавливать до конца вопрос по Карабаху..Хотя еще остаются в загашнике вопрос по проливам. Договор по ним был заключен аж в далеком 1936 г. Столько воды утекло.. Вторая мировая прошла. Турция член НАТО.. Пора показать кто хозяин.
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13.04.2021 10:49 Ответить
Замечательно!!!!Пусть вата отдыхать едет в гавань,в Крым!! Так им и надо!!! Такое счастье будет не видеть и не слышать их в Турции!
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13.04.2021 11:33 Ответить
Туркам карт-бланш... можно приостановить для кацапов проход суден через Босфор с Дарданелами на время приостановки воздушных рейсов... и закрыть воздушное пространство для полетов в Сирию..
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13.04.2021 12:51 Ответить
Что тебе нада женщина? Почему Цензор упорно молчит про "диванный скандал" в Турции?

Росія призупиняє польоти до Туреччини на тлі підтримки цією державою України: "Звідти 80% привізних випадків COVID-19 у РФ" - Цензор.НЕТ 2410
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13.04.2021 14:06 Ответить
Турецкий ковид для московита - это жизненная удача.
Приобщение к цивилизации.
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13.04.2021 14:30 Ответить
Все в Крымнаш поедут, будут скиглити, что нет воды, путен введи вайска в Украину.
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13.04.2021 19:31 Ответить
 
 