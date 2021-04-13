Россия приостанавливает полеты в Турцию на фоне поддержки этим государством Украины: "Оттуда 80% привозных случаев COVID-19 в РФ"

С 15 апреля по 1 июня Россия приостановит регулярные рейсы и полеты чартеров в Турцию, а также авиасообщение с Танзанией.

Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан в РФ и поездок для участия концерна "Титан-2" в строительстве атомной электростанции Аккую. Также сохраняется на взаимной основе два рейса в неделю Москва-Стамбул и Стамбул-Москва.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, которую цитирует издание, сообщила, что около 80% "привозных" случаев заболевания коронавирусом в России приходится на россиян, прибывших из Турции.

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"С момента открытия международного авиасообщения нами досмотрено в эпидемиологическом плане почти 3 млн лиц, вернувшихся из-за рубежа, и зарегистрировано 25 040 выявлений методом ПЦР нового коронавируса. (...) Из этого общего количества инфицированных почти 80% - это наши граждане, прибывшие из Турецкой Республики", - сказала Попова. По ее словам, Роспотребнадзор отмечает, что россияне из Турции привозят "самые разные мутирующие штаммы".

Голикова добавила, что на основании анализа эпидемиологических данных принято решение приостановить авиационное сообщение с Объединенной Республикой Танзания с 15 апреля по 1 июня 2021 года.

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