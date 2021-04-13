Россия приостанавливает полеты в Турцию на фоне поддержки этим государством Украины: "Оттуда 80% привозных случаев COVID-19 в РФ"
С 15 апреля по 1 июня Россия приостановит регулярные рейсы и полеты чартеров в Турцию, а также авиасообщение с Танзанией.
Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан в РФ и поездок для участия концерна "Титан-2" в строительстве атомной электростанции Аккую. Также сохраняется на взаимной основе два рейса в неделю Москва-Стамбул и Стамбул-Москва.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, которую цитирует издание, сообщила, что около 80% "привозных" случаев заболевания коронавирусом в России приходится на россиян, прибывших из Турции.
"С момента открытия международного авиасообщения нами досмотрено в эпидемиологическом плане почти 3 млн лиц, вернувшихся из-за рубежа, и зарегистрировано 25 040 выявлений методом ПЦР нового коронавируса. (...) Из этого общего количества инфицированных почти 80% - это наши граждане, прибывшие из Турецкой Республики", - сказала Попова. По ее словам, Роспотребнадзор отмечает, что россияне из Турции привозят "самые разные мутирующие штаммы".
Голикова добавила, что на основании анализа эпидемиологических данных принято решение приостановить авиационное сообщение с Объединенной Республикой Танзания с 15 апреля по 1 июня 2021 года.
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на паРаші більшість помідорів, що продають, це турецькі, є рожеві дагестанські, поки що це ерефія), та ще азербайджанські...
Але дагестанські та азербайджанські одні з самих дорогих...у масквабаді, наприклад, в основному рожеві, не дешевші зараз, ніж 140 гривень,а в опті від 90 гривень.
ще два дні до початку помсти за кума?
те, чого хоче паРаша- впихнути дві ракові пухлини динири та линири на своїх умовах в тіло України, щоб вони отруювали все навкруги та навічно тримали Україну в орбіті впливу і керівництва азіопською паРашею...
щоб Україна своїм коштом відбудовувала все знищене, про Крим взагалі забула... А обісРашка вмиє руки, бо вона нібито не при чому...
Але так не буде.
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Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан в РФ и поездок для участия концерна "Титан-2" в строительстве атомной электростанции Аккую.Источник: https://censor.net/ru/n3259267
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И чем это отличается от строительства северного потока
"С 15 апреля по 1 июня Россия приостановит регулярные рейсы и полеты чартеров в Турцию, а также авиасообщение с Танзанией"
Там бачиш є кількість Виїзні туристи, але це за доковідний 2019.
За 2020 рік : Туреччина - 965 457; Єгипет - 729 238; (https://www.0372.ua/news/3073658/kudi-poihati-u-vidpustku-i-de-vidpociti-pid-cas-pandemii-oglad-krain ) Причому я б сказав, що Єгипет значно в цьому році додав порівняно з Туреччиною. Хотів би глянути на список по Танзанії, може моя думка і не репрезентативна, але в цьому році мої друзі які раніше їздили в Азію (Індія і т д), поїхали в Африку бо Балі не всім по карману. Я не здивуюся якщо до кінця року виявиться що Танзанію відвідало тисяч 200.
З Туреччиною є проблема, там недостатньо приділяють уваги безпеці від КОВІД19 (порівнюючи з тим же Єгиптом), друге Туреччина стала більш дорогим курортом в відношенні ціна/якість якщо порівнювати навіть з арабськими країнами (десь в 1.7 рази дорожче Єгипту і 1.3 рази дорожче арабських країн). Я сам цією зимою відвідав Єгипет, дуже адекватні ціни, сервіс і культурна програма, та безпека КОВІД19. Єгипет зараз нормалізує відносини з Ізраїлем і можна подорожувати з Єгипту туди. Єгипет там зробив нову інфраструктуру, і в цьому році не було терактів порівнянно з минулими роками. Ну і в решті решт, можна просто літаком це не дорого (там +50 доларів на екскурсію якщо літаком) якщо переживаєш за північ Синаю.
По Танзанії так додам, що мені здається в цьому році туди поїхати більше бажаючих, ніж туроператори відвели місць.
Тобто по карману.
Во вторых: Эрдоган довольно упрямый дядька и прям так откровенно, плевать ему в лицо, не стоит.
В третьих: Ну будут опять ездить в ТУрцию, через Беларусь. Таракан наверное уже руки потирает в предвкушении
А мокшанским обывателям и Сочи сойдёт. По цене, наверное, обойдётся также, если не дороже. ))
Вирус похоже обходит то место стороной
Всё таки один видимо уцелел. ))
А с исторической точки зрения - да, так и было.
Хотел спросить про турецкие помидоры, но вижу шо этот стратегический вопрос в двухсторонних отношениях кацапов и Турции широко обсуждался на полях ЦН.
Приобщение к цивилизации.