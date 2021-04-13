Реакция западных партнеров на сегодняшнюю эскалацию со стороны РФ отличается от той, что была в 2014 году, - Кулеба

Поддержка Украины со стороны западных партнеров сегодня отличается от той, что была в 2014 году - в начале гибридной агрессии РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанскому агентству EFE, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я вижу четкое различие между 2014 годом и нынешней эскалацией. Тогда партнеры просили нас подождать, чтобы они могли понять ситуацию и так далее. Сегодня все наши партнеры четко говорят: Мы видим, что происходит, видим, что Россия поднимает ставки, вы можете рассчитывать на нашу поддержку ", - отметил Кулеба.

Также он подчеркнул, что международные партнеры Украины должны оценить, какой может быть практическая помощь в случае, если РФ пойдет по пути эскалации.

"Следующий вопрос - это, конечно, что будет дальше. Мы говорим нашим партнерам, что ценим политическую поддержку, которую они нам оказывают, но мы просим их должным образом оценить, какой может быть их практическая помощь, если Россия выберет путь эскалации. Здесь существует много вариантов. Некоторые могут ввести санкции, другие могут предоставить нам военную помощь, третьи могут поделиться разведданными и т.д. ", - сказал Кулеба.

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