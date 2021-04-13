Реакция западных партнеров на сегодняшнюю эскалацию со стороны РФ отличается от той, что была в 2014 году, - Кулеба
Поддержка Украины со стороны западных партнеров сегодня отличается от той, что была в 2014 году - в начале гибридной агрессии РФ.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанскому агентству EFE, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я вижу четкое различие между 2014 годом и нынешней эскалацией. Тогда партнеры просили нас подождать, чтобы они могли понять ситуацию и так далее. Сегодня все наши партнеры четко говорят: Мы видим, что происходит, видим, что Россия поднимает ставки, вы можете рассчитывать на нашу поддержку ", - отметил Кулеба.
Также он подчеркнул, что международные партнеры Украины должны оценить, какой может быть практическая помощь в случае, если РФ пойдет по пути эскалации.
"Следующий вопрос - это, конечно, что будет дальше. Мы говорим нашим партнерам, что ценим политическую поддержку, которую они нам оказывают, но мы просим их должным образом оценить, какой может быть их практическая помощь, если Россия выберет путь эскалации. Здесь существует много вариантов. Некоторые могут ввести санкции, другие могут предоставить нам военную помощь, третьи могут поделиться разведданными и т.д. ", - сказал Кулеба.
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Виїхав - це твоя особиста справа, але тим самим ти продемонстрував, що ніякий ти не патріот, принаймні - не патріот України. І лізання соєвого заду аж ніяк не робить тебе аж нітрохи більш патріотичним.
Бо військ кацапи нагнали багато - у рази більше, ніж зазвичай.
Она тогда свой уход ещё не анонсировала, и даже не планировала. Нет, конечно кое-какие подвижки к этому были, она даже имя будущей, возможной, "наследницы" озвучивала. Но видимо в партийной раскладке что-то не срослось.
А "братан" ей действительно помог с имиджем, в начале 2000-х. Только тогда у неё и у него была другая.
И на этом - всё. Всё останется как и прежде в 2014 году: Украина - одна против страшной, чудовищной, безжалостной силы негодяев и подонков из "братского народа", бесчисленной орды танков, Искандеров и угрозами применить ядерное оружие. И лицемерным Западом, не понимающим, что они - следующие.
Плевать они хотели на нас и наш сбитый самолет. Зато все живо обсуждали референдум в шотландии.
Ну и никто конечно орков на место не поставил.
Но зато им малазийский боинг попозже показали...Так что мир очень тесен.
Сегодня нас - завтра их. Казалось бы, Боинг должен был им мозги вправить.
Но - нет!
Лошье зеленое, слава Богу, что вас в 14 году и близко не было!
А иначе - не судьба...
Припущення робляться. Ясно, що рух військ і їхнє розташування відстежується (може допомогти зрозуміти задум). Так виглядає, що москалі відмовилися від будь-яких контактів з Заходом ... Отже, перемовин з вимогами нема. Крім тих заявочок щодо України і НАТО та пропагандистських вкидань про =засчіту рускаязичних=.
Невже справді вирішило скористатися зміною влади у США, щоб спробувати добитися до дніпровської води ? Навряд чи йому потрібна решта Донеччини і Луганщини (ІМХО) зараз. А от вода в Крим - так.
Вдасться нашим союзникам не допустити цього ?
Чи доведеться українській армії тримати удар ?
Аби втихомирили фюрера ...
Щоб мудрий нарід не особливо пручався при подачі води в Крим, виборів в Лугандонії і ще багато чого що пообіцяв найвеличніший лідєр в нормандіях-оманах, але сситься виконати по причині непередбачуваних наслідків для себе.
Тільки на розробку технічної документації для цього ремонту з бюджету буде виділено 45 млн. грн.
Хто не вірить, дивіться бюджетну програму 0301010, перший етап - розробка конструкторської документації на проведення модифікації салону літака ДАП "Україна" А-319 -115 р/н UR-АBA.