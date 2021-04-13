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Новости Агрессия России против Украины
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Главное - это максимальная отправка сигналов РФ, что любая вооруженная эскалация против Украины будет иметь тяжелые последствия, - Кулеба

Главное - это максимальная отправка сигналов РФ, что любая вооруженная эскалация против Украины будет иметь тяжелые последствия, - Кулеба

Нашим западным партнерам необходимо отправить РФ сигнал о том, что любая вооруженная эскалация против Украины будет иметь тяжелые последствия.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас главное - это, первое, максимальная отправка сигналов РФ о том, что любая вооруженная эскалация против Украины будет иметь для нее тяжелые последствия, с объяснением этих конкретных последствий. Второе - это укрепление обороноспособности Украины, наших Вооруженных сил, в том числе во взаимодействии с нашими партнерами. И третье - максимально углубленное взаимодействие между нашими разведывательными органами и партнерами, в частности из стран НАТО и с НАТО в целом, для того, чтобы мы максимально хорошо владели ситуацией и пониманием намерений РФ", - пояснил Кулеба.

В то же время министр подчеркнул, что Украина будет членом НАТО, однако этот вопрос не будет решен в ближайшие недели или месяцы.

"У нас сейчас отсчет идет на недели, а членство в НАТО - это все таки не вопрос недель. Я убежден, что Украина будет членом НАТО, но это не тот вопрос, который будет решен в ближайшие недели или месяцы", - отметил он.

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Кулеба добавил, что у Украины сейчас есть ключевая поддержка самых важных партнеров в противостоянии с РФ.

"Для вступления в НАТО необходима единодушная поддержка государств-союзников. Для того, чтобы победить в борьбе с российской агрессией, достаточно иметь надежных, проверенных друзей и партнеров, и они у нас есть", - резюмировал чиновник.

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Автор: 

МИД (6993) россия (96107) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+11
вот оно чо
а я думал главное срочно собрать СНБО, оплатить военный заказ, надрочить военкоматы на возможную мобилизацию и срочно договариваться о поставках оружия

а оказывается - главное сигналы посылать
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13.04.2021 01:09
+5
"Украина готова к вторжению россии."- Зеленый Поц.. Отличный сигнал идиота - куратору!!!
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13.04.2021 01:14
+2
Да єта самоє главноє! Ви головне скручуйте ці сигнали в трубочки, для удобства.
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13.04.2021 01:03
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Правила форума Совет форумчан
Да єта самоє главноє! Ви головне скручуйте ці сигнали в трубочки, для удобства.
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13.04.2021 01:03 Ответить
вот оно чо
а я думал главное срочно собрать СНБО, оплатить военный заказ, надрочить военкоматы на возможную мобилизацию и срочно договариваться о поставках оружия

а оказывается - главное сигналы посылать
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13.04.2021 01:09 Ответить
Піонери з горном, сер!
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13.04.2021 07:12 Ответить
"Украина готова к вторжению россии."- Зеленый Поц.. Отличный сигнал идиота - куратору!!!
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13.04.2021 01:14 Ответить
расия колотит понты и смотрит как реагирует Европа ,США ,Украина . Это поднятие ставок .
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13.04.2021 01:18 Ответить
...петрович, ты уже узнал, кто такой охлобыстин на эрэфии?
Главное - это максимальная отправка сигналов РФ, что любая вооруженная эскалация против Украины будет иметь тяжелые последствия, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8572
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13.04.2021 01:30 Ответить
...так это твой домашний ветеринар или проктологоанатом?
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13.04.2021 01:34 Ответить
Прими мои соболезнования
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13.04.2021 01:38 Ответить
Сраная вы соросятня, если вы все визжите что начинается война, то какого хрена вы собираете внеочередную сессию ВР исключительно по вопросу кражи украинской земли?? Разве вы не черти после этого?? (с)
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13.04.2021 01:41 Ответить
Так р чим сигнали подавать будеш. Сигнальними прапорцями чи рацію в підвалі заникав абеткою Морзе?
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13.04.2021 02:03 Ответить
Нелох сигналы подает засраными памперсами. Меньдель устала менять
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13.04.2021 05:52 Ответить
Так ними треба "орків" з безпілотників закидати, ця ж зброя не заборонена і буде ефективна.
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13.04.2021 07:15 Ответить
Головне відповідати астми силами які в нас є, за кожного вбитого знищувати п'ять, також арт обстрілами, вони 120, та 122 вже застосовують відкрити, перекидають танки а ми дивимось а не знищуємо їх тими ж Байрактарами,
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13.04.2021 09:01 Ответить
 
 