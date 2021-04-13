Главное - это максимальная отправка сигналов РФ, что любая вооруженная эскалация против Украины будет иметь тяжелые последствия, - Кулеба

Нашим западным партнерам необходимо отправить РФ сигнал о том, что любая вооруженная эскалация против Украины будет иметь тяжелые последствия.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас главное - это, первое, максимальная отправка сигналов РФ о том, что любая вооруженная эскалация против Украины будет иметь для нее тяжелые последствия, с объяснением этих конкретных последствий. Второе - это укрепление обороноспособности Украины, наших Вооруженных сил, в том числе во взаимодействии с нашими партнерами. И третье - максимально углубленное взаимодействие между нашими разведывательными органами и партнерами, в частности из стран НАТО и с НАТО в целом, для того, чтобы мы максимально хорошо владели ситуацией и пониманием намерений РФ", - пояснил Кулеба.

В то же время министр подчеркнул, что Украина будет членом НАТО, однако этот вопрос не будет решен в ближайшие недели или месяцы.

"У нас сейчас отсчет идет на недели, а членство в НАТО - это все таки не вопрос недель. Я убежден, что Украина будет членом НАТО, но это не тот вопрос, который будет решен в ближайшие недели или месяцы", - отметил он.

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Кулеба добавил, что у Украины сейчас есть ключевая поддержка самых важных партнеров в противостоянии с РФ.

"Для вступления в НАТО необходима единодушная поддержка государств-союзников. Для того, чтобы победить в борьбе с российской агрессией, достаточно иметь надежных, проверенных друзей и партнеров, и они у нас есть", - резюмировал чиновник.

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