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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Экс-председателю одного из райсудов Киева сообщено о подозрении по "делам Майдана", - Офис генпрокурора

Экс-председателю одного из райсудов Киева сообщено о подозрении по

Прокурорами Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему председателю одного из районных судов г. Киева - судье в отставке, а в настоящее время адвокату. Он подозревается в неправомерных судебных решениях против активистов Майдана в 2013-14 гг.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, для запугивания митингующих, которые 29 декабря 2013 г. были участниками движения автоколонны от Крещатика до резиденции "Межигорье" бывшего президента Украины, судья при отсутствии доказательств привлек к административной ответственности двух человек за якобы невыполнение водителями требований об остановке (ст. 122-2 КУоАП).

25 января 2014 судья назначил им наиболее строгий вид административного взыскания за такое правонарушение - лишение права управления транспортным средством.

Вместе с этим следствием установлено, что привлеченые к ответственности граждане вообще не участвовали в автопробеге в "Межигорье" и даже не имели водительских удостоверений. Один из них является лицом с инвалидностью первой группы, нуждающимся для передвижения посторонней помощи.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Государственного бюро расследований. Экс-судье инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению митингов и демонстраций, совершенное должностным лицом (ст. 340 УК Украины).

Автор: 

судья (2651) автомайдан (421) преступления против Майдана (293) Офис Генпрокурора (2491)


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Они издеваются похоже..........
Суд отменил указ об увольнении судьи Царевич, которая лишала прав участников "Автомайдана"
17 марта, 2021
Она сейчас еще и деньги за все годы получит.
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13.04.2021 02:40 Ответить
Така само шалава сидить в Шевченківському суді.
І судить досі.
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13.04.2021 08:03 Ответить
оперативно.
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13.04.2021 08:45 Ответить
Не може такого бути, Петро всі суди реформував, всіх злочинців пересадив. Це наклеп.
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13.04.2021 09:27 Ответить
В жовтні 2019 нарідний презЕдент, зі своїм пліснявим, новообраним "моностадом", провів власну судову "реформу". Від її "геніальності" у Венеціанської комісії коси дибки стали. Та нічого "мудрий" нарід схавав і це лайно.
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13.04.2021 09:44 Ответить
Я так і сказав, наклеп на Петра.
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13.04.2021 09:48 Ответить
 
 