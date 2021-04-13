Экс-председателю одного из райсудов Киева сообщено о подозрении по "делам Майдана", - Офис генпрокурора

Прокурорами Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему председателю одного из районных судов г. Киева - судье в отставке, а в настоящее время адвокату. Он подозревается в неправомерных судебных решениях против активистов Майдана в 2013-14 гг.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, для запугивания митингующих, которые 29 декабря 2013 г. были участниками движения автоколонны от Крещатика до резиденции "Межигорье" бывшего президента Украины, судья при отсутствии доказательств привлек к административной ответственности двух человек за якобы невыполнение водителями требований об остановке (ст. 122-2 КУоАП).

25 января 2014 судья назначил им наиболее строгий вид административного взыскания за такое правонарушение - лишение права управления транспортным средством.

Вместе с этим следствием установлено, что привлеченые к ответственности граждане вообще не участвовали в автопробеге в "Межигорье" и даже не имели водительских удостоверений. Один из них является лицом с инвалидностью первой группы, нуждающимся для передвижения посторонней помощи.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Государственного бюро расследований. Экс-судье инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению митингов и демонстраций, совершенное должностным лицом (ст. 340 УК Украины).