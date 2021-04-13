Зеленский о наращивании войск РФ вблизи Украины: Они хотят, чтобы мы и Запад боялись

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увеличение российских войск на украинской границе является попыткой РФ запугать Запад. По его мнению, РФ не планирует полномасштабного вторжения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сказал в интервью TIME.

"Они хотят, чтобы мы боялись…Они хотят, чтобы Запад боялся силы России, ее мощи. Здесь нет большого секрета", – сказал президент.

При этом Зеленский подчеркнул: он не утверждает, что будет реальная эскалация. По его мнению, возможно, это "просто не в чьих-либо интересах".

"Что они хотят сделать, так это поднять температуру ровно настолько, чтобы показать, что западные страны колеблются в своей поддержке Украины, что они на самом деле не видят в нас партнера…Это своего рода проверка", – считает президент.

Ранее заместитель руководителя администрации российского президента Дмитрий Козак заявил, что Россия готова "встать на защиту" жителей Донбасса с российскими паспортами. По словам Козака, Москва пойдет на такой шаг в случае необходимости.

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Напомним, украинская разведка заявляла, что Россия готова перейти в наступление на Донбассе под видом "миротворческой операции". Разведка считает, что российские войска могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.