У Блинкена, наверное, будет возможность увидеться в Брюсселе с главой МИД Украины Кулебой, - помощник госсекретаря США Рикер
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Брюссель на этой неделе планирует провести встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.
"Глава МИД Украины, конечно, тоже посетит штаб-квартиру НАТО. И у госсекретаря, наверное, будет возможность увидеться с ним. Возможно, это произойдёт позже в Брюсселе", - сказал он на брифинге.
Рикер отметил, что во вторник состоится заседание совета Украина-НАТО.
"Постпреды пригласят на него главу МИД Украины", - сказал дипломат.
Ранее в НАТО сообщили, что во вторник у Кулебы состоятся переговоры с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
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