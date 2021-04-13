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У Блинкена, наверное, будет возможность увидеться в Брюсселе с главой МИД Украины Кулебой, - помощник госсекретаря США Рикер

У Блинкена, наверное, будет возможность увидеться в Брюсселе с главой МИД Украины Кулебой, - помощник госсекретаря США Рикер

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Брюссель на этой неделе планирует провести встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

"Глава МИД Украины, конечно, тоже посетит штаб-квартиру НАТО. И у госсекретаря, наверное, будет возможность увидеться с ним. Возможно, это произойдёт позже в Брюсселе", - сказал он на брифинге.

Рикер отметил, что во вторник состоится заседание совета Украина-НАТО.

"Постпреды пригласят на него главу МИД Украины", - сказал дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реакция западных партнеров на сегодняшнюю эскалацию со стороны РФ отличается от той, что была в 2014 году, - Кулеба

Ранее в НАТО сообщили, что во вторник у Кулебы состоятся переговоры с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

визит (3105) Госдепартамент США (1851) США (27094) Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен Энтони (937)


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О, блінкінд то є моцний чувак, тіпа байдена. От він вже точно нас захистить.
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13.04.2021 08:35 Ответить
Ще один касап-провокатор, гомік штопаний https://censor.net/user/330281 виліз

Скільки ж ви лазити на українські сайим будете?
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13.04.2021 09:04 Ответить
ІЦе колишній "Артьймєй"... Робота у нх така...
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13.04.2021 10:03 Ответить
 
 