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Новости Агрессия России против Украины
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В отличие от 2014 года Россия угрожает уничтожить Украинское государство как таковое, - Кулеба

В отличие от 2014 года Россия угрожает уничтожить Украинское государство как таковое, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о новом элементе российской агрессии. По его словам, такого не было даже в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым.

Об этом говорится в интервью министра испанскому изданию EFE, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В том, что происходит сейчас, есть совершенно новый элемент, которого не было даже в 2014 году - в заявлениях российских чиновников начали раздаваться непосредственные угрозы уничтожить Украинское государство как таковое", - сказал он.

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Кулеба отметил, что угрозы звучат как от представителя России в нормандском формате Дмитрия Козака, так и от российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Когда мы читаем все эти сообщения, мы понимаем, что российская стратегия может быть далеко идущей, и мы должны подготовиться к полной обороне нашей страны в условиях повышения ставок Россией. Мы надеемся, что при таких обстоятельствах наши друзья и партнеры будут солидарны с Украиной и помогут нам защитить нашу страну", - подчеркнул министр.

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Глава украинского МИД добавил, что Украина не хочет войны и рассчитывает на решение конфликта политико-дипломатическим путем.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Автор: 

Лавров Сергей (2324) россия (96107) Кулеба Дмитрий (2880) Козак Дмитрий (73)


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Топ комментарии
+16
Звичайно. Останнім справжнім Гетьманом був Скоропадський у 1918 році. Створював українське військо і флот, розбудовував Державу. Але тодішнім зебілам забаглося соціалістичного популізму і замість Гетьманату більшість вибрала Директорію. Потім прийшли кацапи і влаштували Голодомор. Тепер в Україні замість гетьманів - президенти. І схоже на це, що справжнім останнім був Порошенко. Але нарід захотів популізму.... Сподіваюся, на цьому схожість закінчиться. Якщо ні - читай історію.
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13.04.2021 08:35
+14
Россия всегда была против существования Украины.
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13.04.2021 08:14
+13
Но теперь у нас взлёт Зайчиков-Полудурков в национальном порыве
На відміну від 2014 року Росія погрожує знищити Українську державу як таку, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4412
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13.04.2021 09:07
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Правила форума Совет форумчан
Деменція у Плєшивого прогресує.
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13.04.2021 08:11 Ответить
ты то чего нагнетаешь?
кацапы луснут по линии задницы если попробуют уничтожить Украину.
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13.04.2021 08:14 Ответить
Надо готовиться,а не языком чесать !
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13.04.2021 08:17 Ответить
Воно вже приготувалось кацапам прислуговувати. Це порода така
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13.04.2021 08:48 Ответить
Россия всегда была против существования Украины.
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13.04.2021 08:14 Ответить
Це тому шо у 2014 році не було справжнього Гетьмана на чолі України.
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13.04.2021 08:16 Ответить
А зараз хто?
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13.04.2021 08:19 Ответить
А зараз той, хто зробив знищення України, як держави, реальністю.
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13.04.2021 09:03 Ответить
Звичайно. Останнім справжнім Гетьманом був Скоропадський у 1918 році. Створював українське військо і флот, розбудовував Державу. Але тодішнім зебілам забаглося соціалістичного популізму і замість Гетьманату більшість вибрала Директорію. Потім прийшли кацапи і влаштували Голодомор. Тепер в Україні замість гетьманів - президенти. І схоже на це, що справжнім останнім був Порошенко. Але нарід захотів популізму.... Сподіваюся, на цьому схожість закінчиться. Якщо ні - читай історію.
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13.04.2021 08:35 Ответить
Та да! А Винниченко і Зєлєнскій - Бубочки які на армію поклали великий прбор, бо " нас нема з ким воюват, ми - мирна країна."
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13.04.2021 08:44 Ответить
дехто з наших тебе, навіть зі смайликом не зрозуміє
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13.04.2021 08:49 Ответить
Дети Скоропадского не носили футболки национальной сборной Кацапии и не кричалии на лондонских улицах в пьяном угаре "расия идёт!". Да и сам Скоропадский не был замечен, что по телефону поздравлял временное правительство с Первомаем или обнимал и жал руку Ульянова-Бланка
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13.04.2021 08:50 Ответить
Но теперь у нас взлёт Зайчиков-Полудурков в национальном порыве
На відміну від 2014 року Росія погрожує знищити Українську державу як таку, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4412
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13.04.2021 09:07 Ответить
сборище ублюдков
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13.04.2021 10:30 Ответить
Энто бронепоезд Зе-клоунов, выдвигается для отражения руснявых войск
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13.04.2021 10:35 Ответить
Дуріку, вже на п'яту-шосту хвилю в 2015 році ловили "уклоністів", не знав? Всіх добровольців було тисяч 5-10, "батальйони" по 45 чоловік, як в Іловайську, не знав? При всій повазі до добровольців, кацапів спинила регулярна армія, не знав? Яка в кінці його каденції зросла до 250 тис чоловік і була повністю контрактною на лінії зіткнення, не знав? І що мобілізації припинилися з 2015 року, теж не чув? Кацапе, йди зміни методичку, не тобі писати про "національний порив"))))
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13.04.2021 09:14 Ответить
Так, гасіння національно-патріотичного пориву до захисту України - найбільша диверсія російського шпигуна. Якщо йому хтось і вірить щиро, так це ті, хто думає вухами, ті, для кого будь який пройдисвіт, якщо він з надривом в голосі проволає "Слава Україні!" і не знімає вишиванку навіть в бані, буде офігєнний патріот, будь він навіть пуйо якесь.
Ще я б закинув російському шпигуну його намагання поділити українців. Це російський шпигун вигадав ці 73%. Люди голосували не за Зєлю, якого він сам і привів доречі, а проти нього. Вся його ботоферма зранку до вечора обливає брудом більшу і кращу частину українців, які не продаються, і називає їх "зебілами".
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13.04.2021 09:19 Ответить
Я з цього приввду завжди задаю єдине питания його пастві. У якого з кандидатів Порошенко виграв у другому турі (в який провз лише завдяки фальсифікаціям) ? У кого? У відповідь лише гавкання та бризкання слиною. Дуже просто ображеним 8-ми відсоткам звинувачувати українців в виборі Зеленського. Але ж на його місті міг бути будь-який з інших кандидатів. Порошенко програвав всім! І Тимошенко, і Гриценко, і навіть ляшку. Та що казати. Він програвав навіть своєму колезі по уряду Азірова такому ж міністру як сам - Бойку. Й зараз замість поливання брудом клована ми б спостерігались такі ж тони лайна в бік Тимошенко чи будь якого іншого президента. А українців ця згая називала б не 73% зебілами, а 63% відсотковим грицюками, чи 65% відсотковими йулжботами. Ото б була б і вся різниця
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13.04.2021 09:33 Ответить
Ну Тимош а то всралась ещё в 1 туре. Как и прочие бойки-марамойки.
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13.04.2021 09:40 Ответить
Юля виграла Перший тур. Пєця був десь П'ятий, десь біля Ляшка. Але він сфальшував і став другим, а Юля - третя.
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13.04.2021 10:04 Ответить
В вашей сектантской реальности Юльок вообще президентша с 2010-го.
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13.04.2021 13:22 Ответить
А сам Скоропадский не выступал у большевиков в банях, как ЗЕ.
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13.04.2021 09:01 Ответить
Ну, так треба ще більше добровольців у тюряги позасовувати.
А в армію прокурворів попризивати - вони псковських ведевешників порвуть на шмаття.
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13.04.2021 08:19 Ответить
в военное время за панику расстреливают... сиранул димон...
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13.04.2021 08:21 Ответить
у чому тут паніка? Він повідомив, що росія підвищила ставки.
Але це навіть не підвищення - у них давно вже риторика про нєдогосударство і проект Україна
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13.04.2021 09:51 Ответить
Кулєбі предки - комуно-інтернаціоналісти не доповіли, що росія хоче знищити Україну вже більше 300 років і ця її мета не змінювалася ні у 1700, ні у 28800, ні у 1900, ні у 2000-х роках, ні у згаданий Кулєбою 2014 рік. Мені не дивно, щ він цього не знає. Як і для всіх зебілів, цей рік для нього був легким і спокійним, без війни.
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13.04.2021 08:28 Ответить
Просто интересно, как вы оцениваете действия негодяев, которые в отличие от зебила Кулебы, знали что расия 300 лет как хочет уничтожить Украину, но тем не менее вкладывали украденные у украинцев деньги в карамельную промышленность извечного врага?
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13.04.2021 08:43 Ответить
У українців крали гроші, а у вас - мізки. Хоча куд там. Грші в українців справді були. А от у вас мізків напевно не було.
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13.04.2021 08:47 Ответить
та ні, в нього є і мізки, і гроші.
Там мізки *****-мертвечука і гроші подляка.
Хоча, скоріш за все - https://censor.net/ru/user/483260 не українець. А хохол.
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13.04.2021 08:52 Ответить
Щоб знати і оцінити роль батьків, потрібно дивитись на справи дітей. Так зрозумвюіло?
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13.04.2021 09:24 Ответить
Зрозумвіоволо? Опять придется удалять свое незграбно шкрябанье и переписывать так же как вы сделали ниже? Давайте по справам. Родители Кулебы так воспитали ребенка, что он не покупал в Рязани газетные киоски и не строил в Вологде карамельную мануфактуру. И пророссийскому Януковичу он на именины,согнув позвоночник, ничего не дарил. И даже у кума ***** в партии не состоял. Что касается дальнейших корректных сравнений, то надо выбрать Кулебу гэтьманом, терпеть его пять лет, а потом сравнить результат с сывочолым. Вот тогда и будет понятно в корреляции как родители Кулебу воспитали, а как гения. А сейчас уже видно, что детки Кулебы не показываются в обществе в футболках национальной сборной росии в отличие от деток великого патриота. Вывод. Вам ли лаять на родителей Кулебы?
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13.04.2021 09:44 Ответить
Е треба писати те, чого Кулєба не робив. Ти напиши краще, що він зробив. Маю на увазі корисного для держави, а не окремих кланів. Тоді я можливо і повірю, що ти не клєрк з МЗС, підлеглий Кулєби. 😊
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13.04.2021 10:22 Ответить
Нет, порохобот. Я обычный огенд *******, то есть не верящий в божественную суть сывочолого мессии, то есть зебил, следуя вашей парадигми соевых ценностей. И хоть мне нравятся зеленские и кулебы, но ещё больше меня воротит от циничных истот, которые возмущённо бьют копытом мол как это он в 2013 году не знал,что расия враг, а сами в это время любуются открытками с видами достопримечательностями Липецка. Хаят родителей Кулебы, называя их коммуняками, но считают патриотом парторга советского завода, чьи внучки ходят в бело-сине-красных тряпках с двухголовой куркой-мутантом
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13.04.2021 11:00 Ответить
Я так розумію, тебе стошнило і це твоя блювотина? 😊 Співчуваю. 😔
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13.04.2021 11:07 Ответить
мову, порохоботе, бо ще нудить і від вашого її плюндрування кацапським суржиком
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13.04.2021 11:17 Ответить
😁 Зебіле, Зебіле, ти ж ненавидиш і мову, і її носіїв. Бо голосуєш якраз за малороса з його суржиком. 😊
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13.04.2021 11:21 Ответить
Вот об этом цинизме я и писал. Полуизвилины хватает только на "зебиле", "ненавидиш мову" и одновременно так цьом,цьом в тухли патріота с его щирим "Гражданскіх атсєчь"
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13.04.2021 11:28 Ответить
А чому не пишеш про те, що 90% капіталів Пороха вкладені в Україну? А чому не пишеш про фабрики Рошена в Латвії та Угорщині? Ти неуч, колаборант чи ольґінський на зміні, іксперде?))))
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13.04.2021 09:17 Ответить
Я вот не слышал, что Венгрия и Литва нападали на Украину. Вопрос у меня тот же. Какое вы имеете право обвинять родителей Кулебы в комуняко-интернационализме и недонесение до сына сведений о трезсотлетних планах россии по уничтожению Украины, если поклоняетесь момону, отпрыску члена КПСС и директора советского предприятия, который украденные у украинских граждан деньги вкладывал в российскую экономику?
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13.04.2021 09:48 Ответить
ти помилився - він вкрадені гроші в мордовії вкладав в Українську економіку
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13.04.2021 09:59 Ответить
Мені цікаво, хто ти - просто зебіл, чи кпцапський троль. Надто складно пишеш. 😊 Так от, і для зебілів, і для тролів: Порошенко і ті, хто були при ньому не лише започаткували ракетну програму, але й наситили війська тисячами "Корсарів" і "Стугон", що зробило прогулянку кацапських танків Україною аттракціоном смерті. А ще "барига" власним коштом, чи нехай "крадерими" грішми відновив систему ПВО над київським регіоном. Чомусь інші крадії грошей українців, Ахмєтов, Фірташ та іже з ними цього не зробили. Це тому ти злий на Порошенка? 😊
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13.04.2021 09:19 Ответить
Воно не зле. Воно на роботі. "Таварісч майор" сказав писати на Пороха чорнуху навіть після виборів. Як і на Мазепу, Петлюру та Бандеру. В ідеології кацапстану нічого не міняється вже триста років. Мокші, вони такі передбачувані...))))
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13.04.2021 09:26 Ответить
На мою думку,таке скупчення людського ресурсу може призвести до вибуху пандемії - так би мало статися,по ідеї.Хай би так і було!
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13.04.2021 08:34 Ответить
Министр внутренних дел Российской Империи В. К.Плеве в 1904 г. : «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война ».
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13.04.2021 08:37 Ответить
і "Порт-Артур ми нє бросім!"
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13.04.2021 10:06 Ответить
"Просто вайна выгадна Зеленскаму" (тм)
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13.04.2021 08:41 Ответить
Не зря кульоба напрягся. Знает же, что гомнокомандувач -тупой наркоманский кретин.
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13.04.2021 08:41 Ответить
тому Україна має знищити кацапію!
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13.04.2021 08:46 Ответить
А телятi вовка загризти.
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13.04.2021 08:54 Ответить
На відміну від 2014 року Росія погрожує знищити Українську державу як таку, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3241
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13.04.2021 08:48 Ответить
В 2014-м у паРаши была именно такая цель....но ты дурачок этого так и не понял....
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13.04.2021 08:52 Ответить
Інструкція від д'єрмака в нього така... Про те, як Пастор і Порох (та не тільки вони; там ціла команда патріотів та попутчиків, включно з бенею, була) зупинили окупацію, поневолення України в 2014-му - ні слова.
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13.04.2021 08:55 Ответить
Кулеба в 2014 был запое, нихера не помнит.
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13.04.2021 08:53 Ответить
Всё оно помнит... просто ******...
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13.04.2021 10:49 Ответить
Для початку потрібно заборонити всі колоборанські організації різних :опзж ,мураєвсько ,шаріївські ітп ,навети лад в силових структурах там теж багато завелось колоборантів.Поставити на місце олігархів і їхні ЗМІ, адже більшість з них працює на ворога.Перед агресією ворога треба підтримати наших військових,вулантерів,громадських активістів а не боротися з ними як це відбуваєтся.
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13.04.2021 09:00 Ответить
Язык дан дипломату, чтобы скрывать свои мысли, Кулеба не дипломат. Я думал Климкин глуп... неее, он по сравнению с Кулебой - гроссмейстер! Кулеба по обзывался, что толку? Ну подлил чуть бензину в огонь, толку от этого?
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13.04.2021 09:02 Ответить
Зеленский 2 года всеми силами и средствами поощрял Роисю к наступлению на Украину.
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13.04.2021 09:07 Ответить
Кульявєба-напевно священної трави з айкосу пихнув і почав читати мантру весняному авітамінозу!
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13.04.2021 09:14 Ответить
Ну у них в 2014 это было " на уме", а сейчас просто " на языке". Цель никогда не менялась. В связи со всем этим у Украины, да чего там у всех соседей РФерии, да нет, даже не так, у всей Европы, а скорее всего у всего Мира возникает устойчивое понимание что все это будет продолжаться до тех пор пока РФ будет существовать в нынешних границах и иметь ядерное оружие. Поэтому в итоге следует добиваться возвращения соседям оккупированных территорий начиная с 1991 г., захваченных и аннексированных земель у соседей в 1939 и частично в 1945 ( Курилы, Тува), выдворение из Вост. Пруссии, ( за исконно китайские земли я пока умолчу, там КНР само разберется, посмотрите исторические карты границ Китая на Дальнем Востоке), и распад на 15 - 20 государств с ядерным разоружением.
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13.04.2021 09:30 Ответить
Кулеба, ти особисто, як і вся пліснява, викликаєте стійке відчуття огиди. Ви перетнули всі межі людської гідності і здорового глузду, в вашому холуйському намаганні облизати, возвеличити ВАЗеленського, навіть на крові.
Які наміри були у кацапів в 2014, коли їх госдура, вже після захоплення криму, 1 березня, дозволила оркам напасти на роззброєну Україну?
"Дипломат", сран.й, чи тобі цього не знати?
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13.04.2021 09:39 Ответить
клован выпустил своего брехуна побрехаьь
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13.04.2021 10:31 Ответить
Т есть когда в 14 году забрали столько территорий это был детский лепет, а сейчас угроза?
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13.04.2021 10:38 Ответить
Захарченко обещал дойти до Лондона (Киев он в своей реальности уже давно взял). Т.е. обещал покорить не только нас, но и всю Европу.
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13.04.2021 10:38 Ответить
Надежда Савченко не вылазит с рос-пропагандон сайтов и ТВ.
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13.04.2021 12:05 Ответить
 
 