В Украине за сутки от COVID-19 умерли 457 человек, зафиксированы 11 680 новых случаев заражения, 14 019 человек - выздоровели

11 680 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 13 апреля 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные СНБО, передает Цензор.НЕТ.

11 680 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 13 апреля 2021 года.

Также по данным СНБО, за минувшие сутки 457 человек умерли от COVID-19, выздоровели - 14 019.

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В Украине по состоянию на утро 13 апреля болеют коронавирусной болезнью 404 793 человека, что на 2 796 меньше, чем сутками ранее.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 503), Харьковской (904), Львовской (838) и Киевской (818) областях.

Позже в Минздраве добавили, что за минувшие сутки заболел 501 ребенок и 366 медработников. Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 334 человека.











