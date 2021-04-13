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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 457 человек, зафиксированы 11 680 новых случаев заражения, 14 019 человек - выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 457 человек, зафиксированы 11 680 новых случаев заражения, 14 019 человек - выздоровели

11 680 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 13 апреля 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные СНБО, передает Цензор.НЕТ.

11 680 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 13 апреля 2021 года.

Также по данным СНБО, за минувшие сутки 457 человек умерли от COVID-19, выздоровели - 14 019.

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В Украине по состоянию на утро 13 апреля болеют коронавирусной болезнью 404 793 человека, что на 2 796 меньше, чем сутками ранее.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 503), Харьковской (904), Львовской (838) и Киевской (818) областях.

Позже в Минздраве добавили, что за минувшие сутки заболел 501 ребенок и 366 медработников. Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 334 человека.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 457 человек, зафиксированы 11 680 новых случаев заражения, 14 019 человек - выздоровели 01
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 457 человек, зафиксированы 11 680 новых случаев заражения, 14 019 человек - выздоровели 02
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 457 человек, зафиксированы 11 680 новых случаев заражения, 14 019 человек - выздоровели 03
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 457 человек, зафиксированы 11 680 новых случаев заражения, 14 019 человек - выздоровели 04
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 457 человек, зафиксированы 11 680 новых случаев заражения, 14 019 человек - выздоровели 05
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 457 человек, зафиксированы 11 680 новых случаев заражения, 14 019 человек - выздоровели 06

Автор: 

карантин (16729) СНБО (4440) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
какой такой Букавель?
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 457 человек, зафиксированы 11 680 новых случаев заражения, 14 019 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 1885
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13.04.2021 08:13
+2
Ключевое слово "планирует". И без вакцинации на лето эпидемия пойдет на спад. А осенью эта вакцинация уже не будет иметь никакого эффекта, потому снова будут локдауны.
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13.04.2021 08:33
+1
ого....
мда.. ЕС планирует открыться к лету. в Украине вакцинировали чуть больше 1 % первой дозой.
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13.04.2021 08:13
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какой такой Букавель?
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 457 человек, зафиксированы 11 680 новых случаев заражения, 14 019 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 1885
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13.04.2021 08:13 Ответить
ого....
мда.. ЕС планирует открыться к лету. в Украине вакцинировали чуть больше 1 % первой дозой.
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13.04.2021 08:13 Ответить
Ключевое слово "планирует". И без вакцинации на лето эпидемия пойдет на спад. А осенью эта вакцинация уже не будет иметь никакого эффекта, потому снова будут локдауны.
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13.04.2021 08:33 Ответить
https://censor.net/ru/user/474646 Глупость. Сейчас в Турции выявлено 40 НОВЫХ штаммов. Турция далеко от Украины? От "Ковишилд" и "АстраЗеники" ЮАР отказались, ее эффект, от африканского КОВИД - НОЛЬ. 457 человек, война на Донбассе отдыхает. И думаю это вершина айсберга. В селе моей родни, покойника в морг отправляют, если голову топором снесут, и полицию вызовут, а так, фельдшер школьный, справку выписала, и упокойся с миром. Что она там пишет? ССН, хорошо хоть эту аббревиатуру знает.
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13.04.2021 09:15 Ответить
Глупость в том что в ЕС локдаун уже четвертый месяц, а у нас был две недели.
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13.04.2021 10:41 Ответить
Локдаун для Украины - близко к смерти, а ЕС, переживет.
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13.04.2021 10:48 Ответить
Дак чего тогда власть поливать говном? В ЕС и локдаун и вакцина и ситуация в разы хуже чем у нас. Здесь же только ввели какое-то ограничение сразу вой начался. У нас народ привык за 30 лет к анархии. Здесь даже вакцинацию провести невозможно. Кого не спроси никто не хочет вакцинироваться и не будет. А спросишь, что если заставлять будут? Так сразу ответ - Ну пускай попробуют заставить, это же незаконно и в том роде.
Я больше скажу не загнется ничего, это все бредни. Машин на улицах больше чем людей. Значит есть деньги и на машины и на бензин. Вон ДНРы живут уже седьмой год в ситуации хуже чем локдаун и не загибаются.
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13.04.2021 11:02 Ответить
Ковид, это страшно. Я переболел, достаточно легко, спал сутки на пролет. Сейчас, память хромает, пульс херачит, т. е тромбоз. Пилюли пью чуть не горстями. Скоро иммунитет пропадет, буду прививаться, повтора не хочу.
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13.04.2021 11:25 Ответить
Кого не спроси никто не хочет вакцинироваться и не будет.
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А ты будешь этим дерьмом прививаться?
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13.04.2021 11:28 Ответить
так ведь запасов у большей части людей (я имею в виду финансовую "подушку" нет. Даже на 2-3 недели локдауна, не говоря уж о месяцах. Вот потому и вой.
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13.04.2021 11:57 Ответить
Чому не 457 тисяч?
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13.04.2021 08:34 Ответить
нуу.. вроде хорошая (относительно) новость..выздоровело больше чем заразились...
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13.04.2021 09:38 Ответить
Треба негайний карантин для дитячих садочків і шкіл по всій країні.
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13.04.2021 10:20 Ответить
 
 