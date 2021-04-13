В Украине за сутки от COVID-19 умерли 457 человек, зафиксированы 11 680 новых случаев заражения, 14 019 человек - выздоровели
11 680 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 13 апреля 2021 года.
Об этом свидетельствуют данные СНБО, передает Цензор.НЕТ.
11 680 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 13 апреля 2021 года.
Также по данным СНБО, за минувшие сутки 457 человек умерли от COVID-19, выздоровели - 14 019.
В Украине по состоянию на утро 13 апреля болеют коронавирусной болезнью 404 793 человека, что на 2 796 меньше, чем сутками ранее.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 503), Харьковской (904), Львовской (838) и Киевской (818) областях.
Позже в Минздраве добавили, что за минувшие сутки заболел 501 ребенок и 366 медработников. Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 334 человека.
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мда.. ЕС планирует открыться к лету. в Украине вакцинировали чуть больше 1 % первой дозой.
Я больше скажу не загнется ничего, это все бредни. Машин на улицах больше чем людей. Значит есть деньги и на машины и на бензин. Вон ДНРы живут уже седьмой год в ситуации хуже чем локдаун и не загибаются.
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А ты будешь этим дерьмом прививаться?