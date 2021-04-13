Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,9 млн человек, число инфицированных превысило 137 млн. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 13 апреля в мире зарегистрировали 588 271 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 761 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 137 266 654 случая инфицирования, из них 588 271 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 958 867 человек, из них 8 761 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 110,4 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 16-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 6, по летальным случаям - 8-ю и 4-ю позицию соответственно.
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