Запад должен быть последовательным в противодействии агрессии РФ. Нельзя допускать "мягкого подхода" к этой стране, - МИД Польши

Запад должен быть последовательным в противодействии агрессивным шагам России в Украине и возле ее границ. В случае ухудшения ситуации необходимо принять решение об усилении санкций против РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил в понедельник заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, сообщает TV Republika.

По словам польского дипломата, то, что сейчас происходит на востоке Украины, "создает впечатление подготовки Россией каких-то действий, или пребывание в готовности к каким-то действиям, которые могут иметь наступательный характер".

Он отметил, что это напоминает 2014 год, когда произошла нелегальная аннексия Крыма.

"Мы надеемся, что если Россия не откажется от них (агрессивных действий. - Ред.), то мы как Запад будем последовательны, ведь абсолютно важно противостоять агрессивным действиям России", - подчеркнул Яблонский.

Он отметил, что нельзя допустить "мягкого подхода" к стране, которая не меняет своей позиции и не перестает нарушать международное право.

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Яблонский положительно оценил решительную реакцию США на действия России, которая противоречила расчетам Москвы, Вашингтон сосредоточится исключительно на своей внутренней политике.

Заместитель главы МИД Польши также сообщил, что есть сигналы о якобы желании Кремля выторговать выводом своих войск из-под границ с Украиной согласие США на завершение строительства газопровода Nord Stream 2. По его убеждению, США и партнеры по НАТО не могут согласиться на такой "торг ", поскольку это дало бы России возможность "отрезать" Украину от поставок газа и шантажировать украинскую власть.

"Это может угрожать интересам украинского государства, безопасности Украины и всей Европы", - подчеркнул польский дипломат.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

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Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.