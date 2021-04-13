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Новости Агрессия России против Украины
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Запад должен быть последовательным в противодействии агрессии РФ. Нельзя допускать "мягкого подхода" к этой стране, - МИД Польши

Запад должен быть последовательным в противодействии агрессии РФ. Нельзя допускать

Запад должен быть последовательным в противодействии агрессивным шагам России в Украине и возле ее границ. В случае ухудшения ситуации необходимо принять решение об усилении санкций против РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил в понедельник заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, сообщает TV Republika.

По словам польского дипломата, то, что сейчас происходит на востоке Украины, "создает впечатление подготовки Россией каких-то действий, или пребывание в готовности к каким-то действиям, которые могут иметь наступательный характер".

Он отметил, что это напоминает 2014 год, когда произошла нелегальная аннексия Крыма.

"Мы надеемся, что если Россия не откажется от них (агрессивных действий. - Ред.), то мы как Запад будем последовательны, ведь абсолютно важно противостоять агрессивным действиям России", - подчеркнул Яблонский.

Он отметил, что нельзя допустить "мягкого подхода" к стране, которая не меняет своей позиции и не перестает нарушать международное право.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Польши Рау об обострении на Донбассе: Украина имеет право защищаться. Варшава продолжит политику поддержки Киева

Яблонский положительно оценил решительную реакцию США на действия России, которая противоречила расчетам Москвы, Вашингтон сосредоточится исключительно на своей внутренней политике.

Заместитель главы МИД Польши также сообщил, что есть сигналы о якобы желании Кремля выторговать выводом своих войск из-под границ с Украиной согласие США на завершение строительства газопровода Nord Stream 2. По его убеждению, США и партнеры по НАТО не могут согласиться на такой "торг ", поскольку это дало бы России возможность "отрезать" Украину от поставок газа и шантажировать украинскую власть.

"Это может угрожать интересам украинского государства, безопасности Украины и всей Европы", - подчеркнул польский дипломат.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

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Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

армия РФ (19620) Польша (8500) россия (96107) МИД Польши (334)


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Топ комментарии
+10
Дякуємо Польщі за постійну підтримку України.
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13.04.2021 08:40
+5
Цензоре, що за зворот "нелегальна анексія Криму". Поляки так ніколи не висловляться. Вам відома хоч одна "легальна анексія"? Сама дефініція "анексія" звучить так:
Ане́ксія - це насильницьке приєднання державою всієї або частини території іншої держави. Крапка.
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13.04.2021 08:55
+1
Кацапів треба товкти на кожному кроці.Вони страшно тупоголові,і інакше не розуміють як треба себе поводити.А коли вигребуть пристойно,то навіть поважають тих хто вкресав їм пристойно,від душі!
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13.04.2021 09:03
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Правила форума Совет форумчан
Дякуємо Польщі за постійну підтримку України.
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13.04.2021 08:40 Ответить
Цензоре, що за зворот "нелегальна анексія Криму". Поляки так ніколи не висловляться. Вам відома хоч одна "легальна анексія"? Сама дефініція "анексія" звучить так:
Ане́ксія - це насильницьке приєднання державою всієї або частини території іншої держави. Крапка.
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13.04.2021 08:55 Ответить
Кацапів треба товкти на кожному кроці.Вони страшно тупоголові,і інакше не розуміють як треба себе поводити.А коли вигребуть пристойно,то навіть поважають тих хто вкресав їм пристойно,від душі!
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13.04.2021 09:03 Ответить
Дякуючі службі в Радянській армії знаю, що таке війна, яке це тотальне несправедливе зло. І скільки людей загине. Але зараз прям хочу, щоб це гівно полізло. Щоб тисячи російських баб завили в своїх ізбах, щоб нарешті до цієї нечисті дійшло, що "не надо ставить свой сапог на чужой порог, за это ноги отрывают, и вовсе не по-детски, то, что между ног...". Схоже, це карма України - снищити це вселенське стерво.
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13.04.2021 09:18 Ответить
Знищити
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13.04.2021 09:34 Ответить
https://censor.net/ru/user/479979 Где воевал?
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13.04.2021 09:29 Ответить
вот конкретная дипломатия, не то что наше унылое гавно...
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13.04.2021 09:37 Ответить
Если Запад спустит на тормозах, рашка пойдет дальше. Это гитлеровский режим наших дней.
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13.04.2021 09:39 Ответить
Причем необязательно применять военную силу - Запад не использовал в полной мере экономические важели.
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13.04.2021 09:40 Ответить
Така реакція поляків. А від євро-турбунів чекаймо на чергову порцію "глибоких занепокоєнь".
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13.04.2021 13:28 Ответить
 
 