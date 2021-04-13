За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 10 135 человек. На Черкасщине не сделали ни одной прививки, - Степанов
388 399 человек в Украине получили одну дозу вакцины от COVID-19, 5 - две дозы (завершили вакцинацию).
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"10 135 человек привиты против COVID-19 за сутки 12 апреля 2021 в Украине. 388 401 человек привит с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 388 399 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек", - рассказал министр.
По данным министра, прививки проводились 84 мобильными бригадами по иммунизации и 543 пунктами вакцинации.
"По состоянию на 12 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 446 213 человек", - добавил Степанов.
Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали во Львовской (1 510) области, Киеве (1 500), Днепропетровской (850) и Запорожской (520) областях. Вместе с тем, в Черкасской области за минувшие сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса. Кроме того, в Винницкой области за сутки сделали лишь 70 прививок от коронавируса, в Черниговской - 100, в Волынской - 170.
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То шо Ковишит Индия потом не даст шоб сделать второй укол и вся вакцинация почти до лампочки(кроме тех кто погрел руки православные на этом), министр скромно не сказал?
Что значит завершили вакцинацию?? Срок действия вакцины полгода....так что через пять месяцев им по новой нужно будет вакцинироваться....
10135 чел. х 365 дней х 10 лет = 36 992 750 чел вакцинировано
10 лет, Карл !!!
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Беру куркулятор, получилось 627 пунктов вакцинации. Вакцинировали 10 135 человек. Получается 16 человек в день, или два человека в час.