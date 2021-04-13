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Новости Коронавирус и карантин
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За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 10 135 человек. На Черкасщине не сделали ни одной прививки, - Степанов

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 10 135 человек. На Черкасщине не сделали ни одной прививки, - Степанов

388 399 человек в Украине получили одну дозу вакцины от COVID-19, 5 - две дозы (завершили вакцинацию).

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"10 135 человек привиты против COVID-19 за сутки 12 апреля 2021 в Украине. 388 401 человек привит с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 388 399 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 84 мобильными бригадами по иммунизации и 543 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 12 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 446 213 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали во Львовской (1 510) области, Киеве (1 500), Днепропетровской (850) и Запорожской (520) областях. Вместе с тем, в Черкасской области за минувшие сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса. Кроме того, в Винницкой области за сутки сделали лишь 70 прививок от коронавируса, в Черниговской - 100, в Волынской - 170.

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 10 135 человек. На Черкасщине не сделали ни одной прививки, - Степанов 01
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 10 135 человек. На Черкасщине не сделали ни одной прививки, - Степанов 02
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 10 135 человек. На Черкасщине не сделали ни одной прививки, - Степанов 03
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 10 135 человек. На Черкасщине не сделали ни одной прививки, - Степанов 04

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Стебанов такое ощущение шо на картах кидает сколько сделали и где.
То шо Ковишит Индия потом не даст шоб сделать второй укол и вся вакцинация почти до лампочки(кроме тех кто погрел руки православные на этом), министр скромно не сказал?
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13.04.2021 08:38
+1
завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек", - рассказал министр.Источник: https://censor.net/ru/n3259283

Что значит завершили вакцинацию?? Срок действия вакцины полгода....так что через пять месяцев им по новой нужно будет вакцинироваться....
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13.04.2021 08:49
+1
Было 18 тыс на пике а теперь уже съехали до 10 тыс, а если учесть что в выходные вакцинация вообще практически не идет то средние значения будут еще меньше. Гнать этого Степанова давно пора.
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13.04.2021 09:02
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Стебанов такое ощущение шо на картах кидает сколько сделали и где.
То шо Ковишит Индия потом не даст шоб сделать второй укол и вся вакцинация почти до лампочки(кроме тех кто погрел руки православные на этом), министр скромно не сказал?
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13.04.2021 08:38 Ответить
А потом нужно будет делать третий...а потом четвертый.....действие вакцины не вечно...
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13.04.2021 08:50 Ответить
Как это "ни одной прививки на Черкащине"? А тот врач,с понтом "первый привившийся"? Опять на@бали?
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13.04.2021 08:45 Ответить
"...за минувшие сутки..."
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13.04.2021 09:14 Ответить
завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек", - рассказал министр.Источник: https://censor.net/ru/n3259283

Что значит завершили вакцинацию?? Срок действия вакцины полгода....так что через пять месяцев им по новой нужно будет вакцинироваться....
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13.04.2021 08:49 Ответить
Короче, такими темпами:
10135 чел. х 365 дней х 10 лет = 36 992 750 чел вакцинировано
10 лет, Карл !!!
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13.04.2021 09:01 Ответить
Было 18 тыс на пике а теперь уже съехали до 10 тыс, а если учесть что в выходные вакцинация вообще практически не идет то средние значения будут еще меньше. Гнать этого Степанова давно пора.
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13.04.2021 09:02 Ответить
https://hromadske.ua/posts/bojoviki-zranku-vzhe-trichi-porushili-tishu-na-donbasi-odin-vijskovij-zaginuv-she-dvoye-distali-poranennya-shtab
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13.04.2021 09:06 Ответить
84 мобильными бригадами по иммунизации и 543 пунктами вакцинации. Источник: https://censor.net/ru/n3259283
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Беру куркулятор, получилось 627 пунктов вакцинации. Вакцинировали 10 135 человек. Получается 16 человек в день, или два человека в час.
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13.04.2021 09:39 Ответить
Ну может черкасская область уже привилась? Мои родители уже две недели как привились в черкасской как раз области.
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13.04.2021 10:23 Ответить
 
 