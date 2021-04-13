За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 10 135 человек. На Черкасщине не сделали ни одной прививки, - Степанов

388 399 человек в Украине получили одну дозу вакцины от COVID-19, 5 - две дозы (завершили вакцинацию).

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"10 135 человек привиты против COVID-19 за сутки 12 апреля 2021 в Украине. 388 401 человек привит с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 388 399 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 84 мобильными бригадами по иммунизации и 543 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 12 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 446 213 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали во Львовской (1 510) области, Киеве (1 500), Днепропетровской (850) и Запорожской (520) областях. Вместе с тем, в Черкасской области за минувшие сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса. Кроме того, в Винницкой области за сутки сделали лишь 70 прививок от коронавируса, в Черниговской - 100, в Волынской - 170.







