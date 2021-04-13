Один украинский воин погиб на Донбассе. За сутки наемники РФ 17 раз срывали "тишину", используя запрещенные минометы, гранатометы и БМП, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 12 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, среди которых 15 - обстрелы позиций украинских защитников и 2 - дистанционное минирование минами ПОМ-2.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи поселка Пивденне противник вел обстрел из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, из вооружения БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку от населенных пунктов Шумы и Зайцево российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 82-мм калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи поселка Новгородское оккупанты открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении поселка Золотое-4 вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Пески противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, а возле Каменки - из стрелкового оружия.

"Вследствие прицельного обстрела позиций наших подразделений вооруженными формированиями Российской Федерации один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил огнестрельное пулевое ранение не совместимое с жизнью.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что в направлении населенного пункта Зайцево враг дважды совершил дистанционное минирование гражданской инфраструктуры из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Украинская сторона СЦКК сообщает об игнорировании достигнутых Минских договоренностей.

"Накануне очередного заседания Трехсторонней контактной группы оккупанты увеличили количество обстрелов по всей линии разграничения из запрещенного минскими договоренностями вооружения. При этом интенсивность информационных вбросов и фейковых сообщений в информационном пространстве на временно оккупированных территориях и в Российской Федерации значительно возросла.

Пророссийские наемники продолжали обострять ситуацию вблизи участка разведения в районе населенного пункта Золотое, пытаясь оправдать собственное нежелание открыть КПВВ со стороны временно оккупированных территорий. С этой целью 12 апреля оккупанты обстреляли участок разведения №2 "Золотое" грубо нарушив подписанное Рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 20 сентября 2016 года. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины зафиксировали два гранатометных выстрела из оккупированного Первомайска в направлении населенного пункта Катериновка, что на подконтрольной правительству Украины территории.

О фактах нарушений вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК нотой сообщила СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств.