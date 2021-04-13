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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина не хочет войны и не готовит никакой эскалации на Донбассе, - Кулеба

Украина не хочет войны и не готовит никакой эскалации на Донбассе, - Кулеба

Украина не хочет войны с РФ и не готовит никакой эскалации на Донбассе. В частности, речи о подготовке каких-либо наступлений или военных операций не идет.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанскому агентству EFE, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, немецкая и французская стороны не заявляли ни о какой якобы эскалации со стороны Украины.

"На самом деле я хотел бы четко заявить, что Украина не хочет войны. Мы не готовим никакой эскалации, наступления или ограниченных военных операций на месте. Мы рассчитываем на решение конфликта политико-дипломатическим путем", - сказал Кулеба.

Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный способ решить конфликт на Донбассе - это присоединение Украины к НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о наращивании войск РФ вблизи Украины: Они хотят, чтобы мы и Запад боялись

"Что бы вы сказали тем, кто говорит, что этим вы можете еще больше спровоцировать Россию?"- сказал Кулеба.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал тезис Кулебы из испанскому изданию EFE о том, что, по утверждению главы МИД Украины, в отличие от 2014 года Россия угрожает уничтожить Украинское государство как таковое.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Автор: 

агрессия (1705) Донбасс (26957) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+11
если это чисто дипломатический меседж - ок
если это политика государства и армии - беда
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13.04.2021 08:55
+8
Мы не хотим войны и поэтому пусть в нашем доме живет вор, насильник и педофил.
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13.04.2021 08:55
+6
Мирным путем территории не вернуть, нужен развал параши, а будет это или военным путем, либо экономическим - это уже совсем другой вопрос...
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13.04.2021 08:49
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Правила форума Совет форумчан
Мирным путем территории не вернуть, нужен развал параши, а будет это или военным путем, либо экономическим - это уже совсем другой вопрос...
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13.04.2021 08:49 Ответить
С другой стороны, если бы у нас были союзники, то война нужна кровь из носу - покончить с ордой раз и на всегда, пусть и ценой сотен тысяч, по другому не получится развалить кацапстан на десяток мелких субъектов ибо жития с ними никогда не будет спокойного, а так пусть грызутся между собой и бомбят воронеж...
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13.04.2021 08:54 Ответить
Дурінь думкою багатіє. Насправді , невдовзі раха окупує Україну. Не рахуючись з людськими та економічними втратами.
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13.04.2021 08:58 Ответить
Анриал. Только в виде радиоактивной пустыни.
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13.04.2021 08:59 Ответить
Треба лише трохи почекати,там у Лугандоні всі самі вимруть від "руССкого мира".
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13.04.2021 08:52 Ответить
Малоразвитые имеют свойство быстро размножаться. Особенно, когда делать особо нечего.
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13.04.2021 08:58 Ответить
если это чисто дипломатический меседж - ок
если это политика государства и армии - беда
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13.04.2021 08:55 Ответить
В том то и дело, что это второе.

Если Вас насилуют, расслабьтесь и получайте удовольствие. Не провоцируйте.
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13.04.2021 08:56 Ответить
Зато "братья"-россияне хотят и ищут повод, как начать полномасштабную.
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13.04.2021 08:55 Ответить
Всё тайное становиться явным.
Широко ранее известное: "Хотят ли русские войны?" стало уже явным!
Конечно хотят, с*ки.
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13.04.2021 09:22 Ответить
Мы не хотим войны и поэтому пусть в нашем доме живет вор, насильник и педофил.
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13.04.2021 08:55 Ответить
Фины в 1939 году тоже такое говорили, но они ещё и давали сильный отпор оккупационной армии Московии с табличкой ссср
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13.04.2021 08:55 Ответить
Хочете напасти на маасковію. Знаю я вас.
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13.04.2021 08:57 Ответить
Тревога! Россия разворачивает вблизи границы с Украиной полевые госпиталя на десятки тысяч раненых и морги!
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13.04.2021 08:59 Ответить
Сдайомсу
Украина не хочет войны и не готовит никакой эскалации на Донбассе, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8150
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13.04.2021 09:03 Ответить
Бздиш коли сереш?
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13.04.2021 09:05 Ответить
Кацапский бот, вали в паРаху.
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13.04.2021 09:05 Ответить
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13.04.2021 09:09 Ответить
Украина не хочет войны и не готовит никакой эскалации на Донбассе, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3389
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13.04.2021 09:07 Ответить
А зекретин вообще ничего не готовит...будет ,если что,покацапски мясом закидывать-и не секрет же ,что зеголосилок у нас большинство...
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13.04.2021 09:09 Ответить
73 % будете родину защищать или хлебом-солью встречать будете?
Украина не хочет войны и не готовит никакой эскалации на Донбассе, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1833
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13.04.2021 09:12 Ответить
Хліба нема,лишились тільки торти "рошен".
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13.04.2021 09:17 Ответить
У Путина обострилась старческая забава это убивать людей создавать страдания народам разрушать экономику и ифраструктуру одним словом война.И не зависит от того хочет Украина воевать или нет все так будет как решит Х#йло...Другой вопрос почему это происходит а все просто мировая общественность тупо наблюдает за этим цирком и многим интнрсно смотреть СМИ и по вечерам рассуждать за чешечкой чая делая ставки и прогонозы...
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13.04.2021 09:30 Ответить
Українське керівництво не готує ескалації - це факт. Але воно й не готується до ескалації з боку московії.
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13.04.2021 09:35 Ответить
Мир устал от мира, ему нужна Третья мировая война.
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13.04.2021 09:40 Ответить
Она уже идет - биологическая короновирусная
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13.04.2021 09:59 Ответить
..зажрался золотой мульярд - хочет зрелищ!!!..да и народу много - видать решили проредить
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13.04.2021 10:24 Ответить
Слушая подобные выссказывания наших власть имущих депутатов и политиков, очень хочеться обязать их присутствувать на похоронах всех наших убитых солдат,и если это не поможет -загнать их вех в окопы на ноль пока какцапы просто не перестанут стрелять
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13.04.2021 09:40 Ответить
Зебил сделал ошибку , он уступил, отступил и стал договариваться с паРашей в омане и пр. о том чего не хотел ни запад ни его собственно мудрий нарид
если бы был умнее то он бы договорился с Порохом, потому что у Пороха опыт и хватка...
сделал его премьером или дал бы ему МИД...
мы быстро бы закупили всё что нужно для обороны, у США можно было бы и в кредит и пэтриоты и джавелины и истребители...
но то таке...
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13.04.2021 09:41 Ответить
Хочешь не хочешь, а придется.(
Идиотов не спрашивают..
Ты думаешь бомбы будут падать просто так на воинов?каждый день пореи а вам плевать?
Они умеют падать и на безголовых и не только,которые привели страну в пропасть....
Вы так безбожно воевали с Порошенко,что просрали все..даже инстинкты самосохранения...
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13.04.2021 09:57 Ответить
за возврат своих территорий они оправдываются у захватчика, дожили
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13.04.2021 11:12 Ответить
Адекватным ответом на действия РФ могут стать учения по отработке мобилизации резервистов ЗСУ. Это реально поднимет боеготовность ЗСУ в создавшихся условиях. Провокацией это назвать нельзя, так как ППД, куда прибудут резервисты знаходяться не в зоне проведення ООС. Главное грамотно организовать и естественно достойно профинансировать. Как говорится: дешева рибка - погана юшка. А мы не настолько богаты, чтобы экономить на обороне.
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13.04.2021 14:16 Ответить
 
 