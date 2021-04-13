Украина не хочет войны и не готовит никакой эскалации на Донбассе, - Кулеба

Украина не хочет войны с РФ и не готовит никакой эскалации на Донбассе. В частности, речи о подготовке каких-либо наступлений или военных операций не идет.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанскому агентству EFE, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, немецкая и французская стороны не заявляли ни о какой якобы эскалации со стороны Украины.

"На самом деле я хотел бы четко заявить, что Украина не хочет войны. Мы не готовим никакой эскалации, наступления или ограниченных военных операций на месте. Мы рассчитываем на решение конфликта политико-дипломатическим путем", - сказал Кулеба.

Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный способ решить конфликт на Донбассе - это присоединение Украины к НАТО.

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"Что бы вы сказали тем, кто говорит, что этим вы можете еще больше спровоцировать Россию?"- сказал Кулеба.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал тезис Кулебы из испанскому изданию EFE о том, что, по утверждению главы МИД Украины, в отличие от 2014 года Россия угрожает уничтожить Украинское государство как таковое.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.