Один украинский воин погиб, еще двое ранены в районе Майорского в результате сброса гранат на позиции ВСУ вражеским БПЛА, - Минобороны

По состоянию на 7:00 утра 13 апреля российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, из которых 1 обстрел позиций украинских защитников и 2 пересечения линии разграничения вражескими БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, недалеко от населенного пункта Пивденне противник открывал огонь из 82-мм миномета.

"В районе населенного пункта Майорское БПЛА противника пересекая линию разграничения осуществили сброс гранат на позиции наших подразделений, в результате чего один военнослужащий получил не совместимые с жизнью ранения.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника. Еще 2 военнослужащих из состава объединенных сил получили ранения. Воинам оперативно оказана медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение", - сказано в сообщении.

Отмечается, что украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

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