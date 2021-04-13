Один украинский воин погиб, еще двое ранены в районе Майорского в результате сброса гранат на позиции ВСУ вражеским БПЛА, - Минобороны
По состоянию на 7:00 утра 13 апреля российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, из которых 1 обстрел позиций украинских защитников и 2 пересечения линии разграничения вражескими БПЛА.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, недалеко от населенного пункта Пивденне противник открывал огонь из 82-мм миномета.
"В районе населенного пункта Майорское БПЛА противника пересекая линию разграничения осуществили сброс гранат на позиции наших подразделений, в результате чего один военнослужащий получил не совместимые с жизнью ранения.
Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника. Еще 2 военнослужащих из состава объединенных сил получили ранения. Воинам оперативно оказана медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение", - сказано в сообщении.
Отмечается, что украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
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Плюс, если пойдет вал раненых (тысячи и десятки тысяч) - никаких стационаров не хватит.
Это явный признак подготовки к большой войне.
Что ж тут непонятного-то?????
Родным и близким искренние соболезнования.
Раненным: сил и выздоровления.
Воин, спи спокойно!
Политика страуса Зе приведет еще к большим потерям
Источник: https://censor.net/ru/n3259288
Після заборони працювати розвідці і відведення антиснайперських груп ці "глубокие соболезнования"мають вигляд зеленого блюзнірства.
П. С. Про впн, как я понимаю, тебе неведомо...
Яких таких дурниць?
Процитируй и обоснуй, в чем глупость.
" Народным милиционерам" глубоко фиолетово на все эти договорëнности. Им нет команды из кремля прекратить огонь, а больше ни кто в мире им не сможет запретить стрелять и как-то наказать за стрельбу. Поэтому любая РЛС ПВО или станция РЭБ, которые будут постоянно "светится" в зоне досягаемости артиллерии, будут безнаказанно уничтожены и с жертвами в количестве однозначно большими, чем один.
При таком же самом поведении ВСУ, на Украину будет давление от всех, кто ей сейчас ей помогает.
Та й читати, судячи з усього, ти не дуже вмієш. Тож, бувай здоровий.
"Нона стреляет с жилых районов https://www.youtube.com/watch?v=WMEOoHgCZ_g , местные разбирали это видео, Нона стреляет по городу так как если бы она стреляла по Карачуну то дуло было бы повернуто в сторону снимающего видео. Но форум с обсуждением видео уже убит.
https://www.youtube.com/watch?v=JzxGIuGU7-8&feature=youtu.be&t=2m40s в середине местный эмоционально поясняет как ему нравится стрельба террористов в спальном районе рядом с его домом."
Посмотрите что такое авиаудары по фото в Грозном, который бомбили рашисты.
http://argumentua.com/i/301033_600.jpg
Не Донбассе такого и в помине не было.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!