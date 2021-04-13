Тела двух человек с ножевыми ранениями обнаружены в одном из домов на Одесчине, - источник
В одном из домов г. Подольск Одесской области обнаружены тела двух человек с ножевыми ранениями.
Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.
Тела с ножевыми ранениями были обнаружены сегодня около 8 утра.
Убитым было 45 и 52 года.
Правоохранители устаналивают данные убитых.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підлога Маккартні
показать весь комментарий13.04.2021 09:07 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Лаур
показать весь комментарий13.04.2021 11:12 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Ирод Снегуровик #476914
показать весь комментарий13.04.2021 12:13 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Марина Глущенко #486273
показать весь комментарий13.04.2021 14:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль