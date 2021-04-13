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Тела двух человек с ножевыми ранениями обнаружены в одном из домов на Одесчине, - источник

Тела двух человек с ножевыми ранениями обнаружены в одном из домов на Одесчине, - источник

В одном из домов г. Подольск Одесской области обнаружены тела двух человек с ножевыми ранениями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.

Тела с ножевыми ранениями были обнаружены сегодня около 8 утра.

Убитым было 45 и 52 года.

Правоохранители устаналивают данные убитых.

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Одесская область (3631) правоохранительные органы (2970) убийство (6505)


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Как гласит народная мудрость: "На застольях нож нужно держать возле себя на случай, если начнется поножовщина!"
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13.04.2021 09:07 Ответить
о чём эта позитивная утренняя новость ? .. будем надеяться шо это или кацапы или подкацапники...
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13.04.2021 11:12 Ответить
"послідовні"наслідувачі спадщини красного душогуба котовського
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13.04.2021 12:13 Ответить
Кто-то знает эту семью лично?
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13.04.2021 14:31 Ответить
 
 