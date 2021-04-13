Тела двух человек с ножевыми ранениями обнаружены в одном из домов на Одесчине, - источник

В одном из домов г. Подольск Одесской области обнаружены тела двух человек с ножевыми ранениями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.

Тела с ножевыми ранениями были обнаружены сегодня около 8 утра.

Убитым было 45 и 52 года.

Правоохранители устаналивают данные убитых.

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