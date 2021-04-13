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Новости Агрессия России против Украины
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Политика запугивания со стороны Кремля не остановит курс на европейское и евроатлантическое реформирование Украины, - вице-премьер Стефанишина

Политика запугивания со стороны Кремля не остановит курс на европейское и евроатлантическое реформирование Украины, - вице-премьер Стефанишина

Руководство Кремля упорно идет по пути международной изоляции, в которую Россия сама себя загоняет своими действиями и своей политикой.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина написала на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, действия РФ по отношению к Украине, "к сожалению для президента России, не остановят Украину на пути реформ".

"Мы как никогда сильны, потому что при поддержке наших партнеров последовательно держим четкий курс на европейскую и евроатлантическую интеграции. Мы адекватно оцениваем угрозы, но нас не парализует политика запугивания, которую применяет Кремль, чтобы остановить курс реформ. Более того, мы мобилизуем международную поддержку в противовес гибридным угрозам со стороны России", - отметила Стефанишина.

"Мы действуем и следуем в четкой последовательности на пути демократических реформ, выполняем взятые на себя международные обязательства...Мобилизуя международную поддержку Украины, мы стоим на страже демократических ценностей!", - добавила она.

Читайте также: Один украинский воин погиб, еще двое ранены в районе Майорского в результате сброса гранат на позиции ВСУ вражеским БПЛА, - Минобороны

Ранее в в эфире телеканала ICTV  Стефанишина заявила, что для Путина война с Украиной - это предвыборная технология.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Автор: 

евроинтеграция (2124) путин владимир (31536) реформы (3953) Стефанишина Ольга вице-премьер (249)


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Топ комментарии
+7
Поэтому ЗЕ и СН за 2 года расхерячили почти все, что давало возможность для Европейской и Евроатлантической интеграции Украины.
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13.04.2021 09:22
+6
Ну как же.

ЗЕ и СН за 2 года многое успели:
1. Прекращение сотрудничества с МВФ.
2. Уничтожение независимости НБУ.
3. Попытки уничтожения НАБУ.
4. Уничтожение всех предыдущих реформ в ВСУ.
5. Уничтожение всех предыдущих реформ в судах.
6. Уничтожение медицинской реформы.
7. Уничтожение промпроизводства и экономики Украины.

Теперь вот прям со дня на день раздолбаную Зеленским в хлам Украину обязаны куда-то принять.
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13.04.2021 09:36
+5
При таком "братском соседстве" у Украины нет альтернативы вступлении в НАТО
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13.04.2021 09:21
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При таком "братском соседстве" у Украины нет альтернативы вступлении в НАТО
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13.04.2021 09:21 Ответить
Политика запугивания со стороны Кремля не остановит курс на европейское и евроатлантическое реформирование Украины, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 9789
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13.04.2021 09:31 Ответить
Політика залякування з боку Кремля не зупинить курс на європейське та євроатлантичне реформування України, - віцепрем'єрка Стефанішина - Цензор.НЕТ 4003
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13.04.2021 09:34 Ответить
Якби то тільки кацапи заважали,п"ята колона біснується від того шо Зеля веде Україну до НАТО та ЄС.
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13.04.2021 09:22 Ответить
Знов бреше. Він же казав шо не стукає в ті двері куди його не запрошують.
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13.04.2021 09:26 Ответить
Хто куди стукає?
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13.04.2021 09:30 Ответить
"Не можна йти туди, де не чекають". Представниця "Слуги народу" Верещук закликала переглянути курс на НАТО.
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13.04.2021 09:31 Ответить
Незрозумів,Верещук у нас Президент?
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13.04.2021 09:34 Ответить
Поэтому ЗЕ и СН за 2 года расхерячили почти все, что давало возможность для Европейской и Евроатлантической интеграции Украины.
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13.04.2021 09:22 Ответить
"Все" це дуже багато,"все" вкрала Юлька варофка,а щось більш конкретне пан може визначити?
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13.04.2021 09:27 Ответить
По справах їхніх впізнаєте їх, сказано в Біблії.
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13.04.2021 09:28 Ответить
Дмитро Вовнянко

Москва нахабно демонструє свою готовність до наступу.
Україна ставить на вуха весь світ, а сама для захисту себе палець о палець не б'є.
Мені одному здається, що Москва не нападати хоче, а рятує своїми діями українську владу від усіх претензії до неї з боку народу?
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13.04.2021 09:26 Ответить
З боку якого народа?Народа "дмитра вовнянко"?Хто це взагалі такий?
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13.04.2021 09:29 Ответить
На відміну від "сімпсона", українського.
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13.04.2021 09:36 Ответить
А хто надав право вам шановна пані висловлюватись від всього Українського Народу?
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13.04.2021 09:43 Ответить
Який саме мій вислів вимаєте на увазі?
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13.04.2021 09:47 Ответить
Шановна пані,ви написали від імені "дмитра вовнянко" про претензії до Української влади з боку якогось народу,а потім дали роз"яснення шо то з боку Українського народу.Так от я і питаю,ви єдинолично представляєте народ України?
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13.04.2021 09:53 Ответить
Як ви і помітили це була думка Дмитра Вовнянка, ветерана війни з паРашею.
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13.04.2021 09:57 Ответить
Я помітив шо це ви написали.В Україні майже 300 тисяч тих хто воював за Незалежність України проти кацапських загарбників.Ви всіх знаєте особисто?
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13.04.2021 10:06 Ответить
Ні. Як і ви. Коли єрмак, кравчук говорять від імені України, вас нічого не турбує?
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13.04.2021 10:10 Ответить
Як тобі здається то перехрестись дурень))))
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13.04.2021 09:33 Ответить
званцевих не питали, що робити
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13.04.2021 09:37 Ответить
Перерахуйте реформи, які ти, Стефанишина, провела чи проводиш для вступу в НАТО і ЕС.
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13.04.2021 09:30 Ответить
Ну как же.

ЗЕ и СН за 2 года многое успели:
1. Прекращение сотрудничества с МВФ.
2. Уничтожение независимости НБУ.
3. Попытки уничтожения НАБУ.
4. Уничтожение всех предыдущих реформ в ВСУ.
5. Уничтожение всех предыдущих реформ в судах.
6. Уничтожение медицинской реформы.
7. Уничтожение промпроизводства и экономики Украины.

Теперь вот прям со дня на день раздолбаную Зеленским в хлам Украину обязаны куда-то принять.
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13.04.2021 09:36 Ответить
Політика залякування з боку Кремля не зупинить курс на європейське та євроатлантичне реформування України, - віцепрем'єрка Стефанішина - Цензор.НЕТ 7172
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13.04.2021 09:35 Ответить
Політика залякування з боку Кремля не зупинить курс на європейське та євроатлантичне реформування України, - віцепрем'єрка Стефанішина - Цензор.НЕТ 595
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13.04.2021 09:44 Ответить
За ці два роки шо Кловун при владі нічого не робилось для вступу в НАТО і ЕС. Кловун закінчив війну і заглянув в око Вові Пу. Шо він там побачив - не зна ніхто. Розвиток армії, її озброєння було зупинено. Навіщо Кловуну армія, коли в його макітрі мир? А тепер коли півень в сраку клюнув - всі йому винні. І ці брехуни на кшталт Стифанишиної тепер будуть рятувати свого Осла.
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13.04.2021 09:37 Ответить
На Западе таких вертлявых, непостоянных, необязательных и хитрожопых не любят. Тем более, что 90% требований ЕС по Крыму (резолюция от 11.02.21 "Про асоціацію ЄС з Україною") наша стратегически мыслящая власть просто саботирует. Как? Молча. Как и многие другие требования по евроинтеграции, закреплённой в Конституции Украины.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/muzhdabaev/60745bc4f14a0/
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13.04.2021 09:43 Ответить
Спросите вы у Сатаны.

Хотят ли "русские" войны?

И вам ответит Сатана ;

- Везде где "русские", война
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13.04.2021 09:46 Ответить
 
 