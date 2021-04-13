Политика запугивания со стороны Кремля не остановит курс на европейское и евроатлантическое реформирование Украины, - вице-премьер Стефанишина

Руководство Кремля упорно идет по пути международной изоляции, в которую Россия сама себя загоняет своими действиями и своей политикой.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина написала на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, действия РФ по отношению к Украине, "к сожалению для президента России, не остановят Украину на пути реформ".

"Мы как никогда сильны, потому что при поддержке наших партнеров последовательно держим четкий курс на европейскую и евроатлантическую интеграции. Мы адекватно оцениваем угрозы, но нас не парализует политика запугивания, которую применяет Кремль, чтобы остановить курс реформ. Более того, мы мобилизуем международную поддержку в противовес гибридным угрозам со стороны России", - отметила Стефанишина.

"Мы действуем и следуем в четкой последовательности на пути демократических реформ, выполняем взятые на себя международные обязательства...Мобилизуя международную поддержку Украины, мы стоим на страже демократических ценностей!", - добавила она.

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Ранее в в эфире телеканала ICTV Стефанишина заявила, что для Путина война с Украиной - это предвыборная технология.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.