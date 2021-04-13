На мосту через Хаджибейский лиман начали устанавливать гидроизоляцию, полностью мост будет готов в мае, - "Укравтодор"
Гидроизоляция защитит проезжую часть моста от проникновения и вредного воздействия воды, химически агрессивных жидкостей, сточных вод и разрушительных факторов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".
Водонепроницаемая мембрана на основе метилметакрилатной смолы теперь установлена и на левой части моста.
"Мост через Хаджибейский лиман стал жёлтогорячим, а затем покраснел. Нет, он не превратился в светофор. Просто на этом сверхважном объекте "Большой стройки" в Одесской области начали устраивать гидроизоляцию", - говорится в сообщении.
Мембрана состоит из трех слоев:
- реактивная быстросохнущуя двухкомпонентная грунтовка, не содержащая растворитель, на основе метилметакрилатных смол,
- гидроизоляционная мембрана, которая наносится безвоздушным распылением,
- соединительный слой на основе метилметакрилатных смол, который применяется под асфальтобетонное покрытие.
Отмечается, что она обеспечит надежную эксплуатацию и повысит долговечность моста
В рамках президентской программы "Большая стройка" аналогичную трехслойную гидроизоляцию установили в прошлом году на правой части искусственного сооружения. 23 августа 2020 года на ней открыли движение транспорта.
Мост через Хаджибейский лиман является одним из самых сложных участков на пути в Одессу по автодороге М-05 из Киева. Ожидается, что в мае мост будет полностью обновлен и расширен до 3-х полос движения в каждую сторону.
После капитального ремонта, движение автотранспорта на мосту через Хаджибейский лиман будет осуществляться по шести полосам движения: три в направлении Киева и три в направлении Одессы. Мост был построен в 1997 году. В 2007 году был проведен его первый капитальный ремонт.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко также сообщил, что до конца 2023 года будет восстановлена вся сеть (более 20 тыс. км) общегосударственных дорог.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І міст цей - не єдиний довгобуд. От трасу Київ-Чернігів почали робити ще у квітні 2019 при Петі... Два роки ті нещасні 100 км добудувати не можуть і, судячи з їх темпів (а я регулярно там їжджу), цього року теж не добудують, бо і половину траси ще не зробили! Перерили там все, на трасі затори, всі їдуть 50-60 км/год, купа бруду і будівельного сміття під колесами...
Велике будівництво, ****))