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Новости
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На мосту через Хаджибейский лиман начали устанавливать гидроизоляцию, полностью мост будет готов в мае, - "Укравтодор"

На мосту через Хаджибейский лиман начали устанавливать гидроизоляцию, полностью мост будет готов в мае, -

Гидроизоляция защитит проезжую часть моста от проникновения и вредного воздействия воды, химически агрессивных жидкостей, сточных вод и разрушительных факторов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Водонепроницаемая мембрана на основе метилметакрилатной смолы теперь установлена и на левой части моста.

"Мост через Хаджибейский лиман стал жёлтогорячим, а затем покраснел. Нет, он не превратился в светофор. Просто на этом сверхважном объекте "Большой стройки" в Одесской области начали устраивать гидроизоляцию", - говорится в сообщении.

Мембрана состоит из трех слоев:

- реактивная быстросохнущуя двухкомпонентная грунтовка, не содержащая растворитель, на основе метилметакрилатных смол,
- гидроизоляционная мембрана, которая наносится безвоздушным распылением,
- соединительный слой на основе метилметакрилатных смол, который применяется под асфальтобетонное покрытие.

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Отмечается, что она обеспечит надежную эксплуатацию и повысит долговечность моста

В рамках президентской программы "Большая стройка" аналогичную трехслойную гидроизоляцию установили в прошлом году на правой части искусственного сооружения. 23 августа 2020 года на ней открыли движение транспорта.

Мост через Хаджибейский лиман является одним из самых сложных участков на пути в Одессу по автодороге М-05 из Киева. Ожидается, что в мае мост будет полностью обновлен и расширен до 3-х полос движения в каждую сторону.

После капитального ремонта, движение автотранспорта на мосту через Хаджибейский лиман будет осуществляться по шести полосам движения: три в направлении Киева и три в направлении Одессы. Мост был построен в 1997 году. В 2007 году был проведен его первый капитальный ремонт. 

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко также сообщил, что до конца 2023 года будет восстановлена ​​вся сеть (более 20 тыс. км) общегосударственных дорог.

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Автор: 

Одесская область (3631) Укравтодор (663) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+4
Перископ чіпляється?)
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13.04.2021 09:36
+4
Дик побудували міст ще в 1997 році при Кучмі, а капремонт провели в 2007 при Ющі.... А тут просто асфальт переклали...
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13.04.2021 09:48
+1
Катафалки теперь будут ехать на большой скорости и перевіполнять план! Спасибо ЗЕ
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13.04.2021 09:25
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Катафалки теперь будут ехать на большой скорости и перевіполнять план! Спасибо ЗЕ
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13.04.2021 09:25 Ответить
ЦЕНЗОР!!! Не"устанавливать, а УСТРАИВАТЬ гидроизоляцию...
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13.04.2021 09:30 Ответить
УСТРАІВІЦЦА шоу для ЗЕлохів.
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13.04.2021 09:32 Ответить
Уберите старый мост...не могу выйти в большой лиман на лодке
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13.04.2021 09:32 Ответить
Перископ чіпляється?)
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13.04.2021 09:36 Ответить
Мачта...в заваленом состоянии...не менше 50см должет быть просвет ...а сейчас воду не откачивают..
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13.04.2021 09:41 Ответить
То є Зрада. Негайно поверніть Сиволапого, при ньому такої муйні не було.
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13.04.2021 09:41 Ответить
Дик побудували міст ще в 1997 році при Кучмі, а капремонт провели в 2007 при Ющі.... А тут просто асфальт переклали...
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13.04.2021 09:48 Ответить
звісно тільки асфальт переклали)), тому в нього буде по три смуги руху в кожному напрямку руху, а не дві як було... унікальний фахівець. намагайтеся хочь розуміти про що пишите.
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13.04.2021 10:06 Ответить
Хто б казав! хочь, пишите... Про відсутність ком мовчу вже... Де вас таких грамотних беруть?
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13.04.2021 10:08 Ответить
тобто, коли ти забуваєшь про правопис, то все гаразд?) спочатку думав, що ти гуманітарій, якщо не розумієшься в технічних питаннях, але і в правописі в тебе напружно)). одне в чому ти намагаєшься стати фахівцем, так в питанні нести нісенітниці)) звісно тобі важко визнати, що про міст ти безглуздість написав, алеж ми демократична країна і ми можемо писати що хочемо, якщо це не суперечить закону.
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13.04.2021 10:22 Ответить
Емм, і що ж у мене не так у правописі?
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13.04.2021 13:21 Ответить
А стосовно мосту, то його уже третій рік роблять... Що там робити так довго?
І міст цей - не єдиний довгобуд. От трасу Київ-Чернігів почали робити ще у квітні 2019 при Петі... Два роки ті нещасні 100 км добудувати не можуть і, судячи з їх темпів (а я регулярно там їжджу), цього року теж не добудують, бо і половину траси ще не зробили! Перерили там все, на трасі затори, всі їдуть 50-60 км/год, купа бруду і будівельного сміття під колесами...
Велике будівництво, ****))
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13.04.2021 13:39 Ответить
довжина мосту 530 метрів і це не просто асфальтне пориття. збудовано нові опори та змонтовані додаткові регіля. з'являться додатково дві смуги руху, повноцінна гідроізоляція і водовідведення. треба враховувати, що фахівців мостобудування у нас в країні дуже мало, але сподіваюсь літом цього року міст нарешті добудують.
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14.04.2021 08:44 Ответить
 
 