На мосту через Хаджибейский лиман начали устанавливать гидроизоляцию, полностью мост будет готов в мае, - "Укравтодор"

Гидроизоляция защитит проезжую часть моста от проникновения и вредного воздействия воды, химически агрессивных жидкостей, сточных вод и разрушительных факторов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Водонепроницаемая мембрана на основе метилметакрилатной смолы теперь установлена и на левой части моста.

"Мост через Хаджибейский лиман стал жёлтогорячим, а затем покраснел. Нет, он не превратился в светофор. Просто на этом сверхважном объекте "Большой стройки" в Одесской области начали устраивать гидроизоляцию", - говорится в сообщении.

Мембрана состоит из трех слоев:



- реактивная быстросохнущуя двухкомпонентная грунтовка, не содержащая растворитель, на основе метилметакрилатных смол,

- гидроизоляционная мембрана, которая наносится безвоздушным распылением,

- соединительный слой на основе метилметакрилатных смол, который применяется под асфальтобетонное покрытие.

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Отмечается, что она обеспечит надежную эксплуатацию и повысит долговечность моста

В рамках президентской программы "Большая стройка" аналогичную трехслойную гидроизоляцию установили в прошлом году на правой части искусственного сооружения. 23 августа 2020 года на ней открыли движение транспорта.

Мост через Хаджибейский лиман является одним из самых сложных участков на пути в Одессу по автодороге М-05 из Киева. Ожидается, что в мае мост будет полностью обновлен и расширен до 3-х полос движения в каждую сторону.

После капитального ремонта, движение автотранспорта на мосту через Хаджибейский лиман будет осуществляться по шести полосам движения: три в направлении Киева и три в направлении Одессы. Мост был построен в 1997 году. В 2007 году был проведен его первый капитальный ремонт.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко также сообщил, что до конца 2023 года будет восстановлена ​​вся сеть (более 20 тыс. км) общегосударственных дорог.

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