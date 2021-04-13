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"Слуга народа" Яременко упрекнул Бутусова за статью о похищении Чауса. Журналист посоветовал власти создать следственную комиссию по Вагнергейту

Нардеп "СН" Богдан Яременко возмутился статьей главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова о похищении в Молдове судьи-беглеца Николая Чауса. В ответ журналист посоветовал "слугам народа" показать свой профессионализм там, где этого требует закон и долг, и создать следственную комиссию по Вагнергейту, которую "слуги народа" обещают уже семь месяцев.

"Слуга народа" Богдан Яременко прокомментировал на своей странице в Фейсбуке материал главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Молдова считает, что вывоз беглого судьи Чауса осуществлялся на машине военного атташе Украины Сметанюка".

"Никогда не понимал удовлетворения некоторых соотечественников, которые любят разоблачать свою родину перед иностранными правительствами. Даже если подозрения молдавских правоохранителей вызывают больше доверия и одобрения, чем действия отечественных, в чем смысл оперировать настоящими именами настоящих служащих? Я понимаю, что за семь лет Юрий Бутусов набрался знаний и информации в секторе безопасности и обороны. Но от специалиста в сфере применения боевых подразделений от взвода до бригады до специалиста по вопросам использования автотранспорта с дипломатическими номерами в зарубежных операциях спецслужб все же пропасть знаний, навыков и умений. Тем более странно, когда действия военного дипломата со ссылкой на данные иностранных спецслужб разоблачает лицо, которое недавно публично заявило о готовности возглавить Минобороны - стать руководителем этого офицера", - возмутился нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Молдова считает, что вывоз беглого судьи Чауса осуществлялся на машине военного атташе Украины Сметанюка, - Бутусов

"Не ошибается тот, кто не делает. Наши спецслужбы 25 лет учились заниматься бизнесом. Понятно, что ошибки в основной сфере деятельности запрограммированы. Но нельзя с водой выплескивать ребенка. Где уж тут искать достойный выход из ситуации? Ну, точно не в погоне за сенсациями", - добавил Яременко.

В ответ, Юрий Бутусов напомнил о провале спецоперации по "вагнеровцам" и отметил, что власти не делают никаких выводов из допущенных провалов и совершают новые, как в Молдове. Он напомнил "слугам народа" об обещании создать в Раде следственную комиссию по Вагнергейту.

"Руководство страны осуществило государственную измену и передало иностранному государству спецоперацию по захвату 28 российских террористов, которые убивали наших с Вами соотечественников, Ваших избирателей. Провалили сами, хотя спецоперацию делали вместе со спецслужбами НАТО. Вы сами и Ваша партия, руководство спецслужб и правоохранительных органов, вместе с президентом, вместо законного расследования, умалчиваете это позорное преступление. Это было бы невозможно ни в одной демократической стране, где существует демократический контроль, а президент подотчетен парламенту. Где спецслужбы и правоохранители защищают закон, а не своих друзей и кумовьев. Где уважают наших союзников по НАТО, которых предали так же. Поэтому советую всем оскорбленным моей статье профессионалам во власти показать свой профессионализм прежде всего там, где от вас этого требует закон и долг, и создать следственную комиссию по Вагнергейту, о которую "Слуги народа" обещают уже семь месяцев. Разве профессионализм - это бездумное и позорное для государства замалчивания всех провалов Офиса Президента? Это безответственность, и мне действительно стыдно, что за провалы приходится писать мне, и профессионалы во власти и в правящей партии боятся хотя бы что-то сделать для исправления ситуации. Не делая выводов из провалов - создают новые, что и демонстрирует ситуация в Молдове", - ответил Яременко Бутусов.

Ранее главред Цензор.НЕТ сообщил, что Молдова считает, что вывоз беглого судьи Чауса осуществлялся на машине военного атташе Украины Сметанюка.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Автор: 

Молдова (1884) спецслужбы (467) дипломаты (639) Бутусов Юрий (4382) Чаус Николай (330) Яременко Богдан (150) ЧВК Вагнер (1333) Слуга народа (2634)


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Топ комментарии
+20
"ХТИВИЙ ПУДЕЛЬ" (С) Лесь
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13.04.2021 09:59
+16
"Слуга народу" Яременко дорікнув Бутусову за статтю про викрадення Чауса. Журналіст порадив владі створити слідчу комісію щодо вагнергейту - Цензор.НЕТ 1709
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13.04.2021 10:01
+14
да какой он спец? даже проститутку нормально снять не смог, так у них, у зебилов, во всем беда...
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13.04.2021 10:07
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"ХТИВИЙ ПУДЕЛЬ" (С) Лесь
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13.04.2021 09:59 Ответить
Кто захватывал иностранный самолет?
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13.04.2021 10:06 Ответить
Попробую пояснити так, як трирічний дитині. Захоплювати літак над власною територією можна і треба, якщо у цьому літаку знаходиться потенційна небезпека для твоєї країни і якщо така орюперація поголюджена з власником літака. Захоплювати людей на чужій території, особливо без погодження власника території не можна. Це злочин. Так зрозуміло?
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13.04.2021 10:07 Ответить
Ніхто ніяких літаків не збирався захоплювати.
Аварійно посадили, вивели пасажирів в термінал поки ремонтуюють/оглядають. Те що серед пасажирів виявились би військові злочинці, яких одразу арештували - просто подарунок долі
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13.04.2021 10:11 Ответить
ДААААА А КОГДА МОССАД УКРАЛ ГРАЖДАНИНА УКРАИНА В ***** КИЕВ ХАРЬКОВ ПРИ УБЛЮДКЕ ЯНУКОВИЧЕ это по вашему как??7 что жжжжам можна беспредельничать а нам нет ЧАУС ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ СУДЬЯ УКРАИНЫ ИМЕЕТ ДОСТУП К ГОСТАЙНЕ Израиль бы его просто взорвал бы на атомы если бы не смог вывезьти из страны....
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13.04.2021 10:16 Ответить
Це погано. Але щоб таке робити і не боятися наслідків, потрібно доромти до рівня Моссаду. В першу чергу патріотично.
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13.04.2021 10:25 Ответить
в том то и дело что еврейско кацапское кубло слуги Путина захватив власть в Украине ПАТРИОТОВ УНИЧТОЖАЮТ фабрикуют уголовные мнимые дела мастурбируя с уголовным кодексом а по самим уже давно фонарный столб просто рыдает и так вдоль всех трасс Украины.. наши козаки умели отрезать головы врагам именно благодаря козакам Сечи взяты были Хаджибей Кучубей Исмаил и прочие крепости и города турков татар и Курым также.. просто к власти допускается ничтожество убогое дефективное с обрезанными причандалами и в ермолках они твари из Синагоги и РПЦ МП рассматрвиают Украину как свою кладовку забегаловку.. если бы нагнать отсюда всех иудеев одев им желтые звязды и дать 24 часа с одном котомкой без ничего убраться со страны а иначе по выкупу за каждого иудея 5 млн. долларов а бабу еврейку все 10 лямов О!!! наступили бы замечательные времена у пенсионеров и бюджетников и армии Украины.. можно было пятилетку сверстать в минималке...мы вполне может И ОБЯЗАНЫ СОЗДАТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ДАЖЕ ПРОПИСАВ ЕГО В КОНСТИТУЦИИ ПО ПРЕСЛЕДЛОВАНИБЮ В ЛЮБОЙ СТРАНЕ МИРА ВРАГОВ УКРАИНЫ...не зависимо от срока давности.. нагадил стране предал стране не будет тебе покоя никогда лучше сам на корячкам приползи может суд тебе нарежет 25-35 лет тюрьмы а так просто взорвут расстреляют причем не только тебя врага Украина а твою женщину детей родителей.. чтобы не казалось предательство совмещаемое в 99% с коррупцией сладкой шоколадкой.. и название уже есть у меня по крайней мере ЛЮЛЬКА... такой орган будет поднадзорен спец комитету /Рады и Кабмина и спец судей и спецпрокурора чьи фамилии равно как и фамилии Директора и всех сотрудников засекречены про оперативников агентов молчу вообще.. получив данные о предателе котоырй успел сбежать или остался за границей спецкомиссия собирает все материалы комитет спец судьи и спец прокуратура подает решение ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ ДОСТАВКА В СТРАНУ ТОЛЬКО ЛИКВИДАЦИЯ выкуп у страны за огромные гроши и доставка в суд и гарантия что лицо будет осуждено от 25 до 35 лет тюрьмы...санкцию Приговор подписывают Глава Рады .....Глава Правительства..... спец судьи ....спец прокурор ...и Президент...
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13.04.2021 10:48 Ответить
Захоплювати злочинця на чужій теріторії, якщо ця теріторія вже декілька років не спроможна видати його Україні, можна. Злочинці повинні знати, що за скоений злочин потрібно буде відповідати, де б ти не сховався. Так зрозуміло..!?
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13.04.2021 11:00 Ответить
Які ваші знання у галузі міжнародного права? Я так розумію, нульові? Чому Штати не дозволяють собі захопити Фірташа на території Австрії, а чекають його екстрадиції? Тому, що дурні?
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13.04.2021 11:05 Ответить
Шановний, Сполучені Штати, щоб дійти до квінтєссенції демократії, починали з "кольта, який всіх вирівняв". Так от, Україна знаходиться тільки на самому початку становлення демократії. І в деяких ситуаціях потрібно діяти жорстко, якщо , навіть, не жорстоко. Особливо, якщо це стосуєця корупціонерів. Так зрозуміло ?
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13.04.2021 11:48 Ответить
Так, як ти описуєш - було у часи Сем'юела Кольта, коли діяло в усьому світі право сили. Тепер діє сила права. Хто цього не визнає, є партією у світовій політиці. І його б' ють санкціями. Як кацапів. Тільки кацапами це не надто шкодить, бо мають потугу. Для України це не варіант. Тут і без санкцій проблеми. Так зрозуміло?
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13.04.2021 12:06 Ответить
Проблема України в тому, що не залишилося , практично, фахівців. Скрізь одні балаболи... . Хай щастить, пане Комарницький.
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13.04.2021 12:17 Ответить
Пане Жуковський, відсутність фахівців - це справді проблема. Повернуся до США часів Кольта. Вони жорстко діяли на власній тер території, а не на території Канади. І вирощували фахівців. Тому і стали сильними.
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13.04.2021 12:22 Ответить
Поки що йдеться, що наші високопосадовці скоїли злочин, як з точки зору законодавства Молдови, так і України. Причому, скоїли зовсім не з метою притягнення до кримінальної відповідальності корупціонера Чауса.
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15.04.2021 01:28 Ответить
Это скрытый призыв к сокрытию доходов.
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13.04.2021 09:57 Ответить
"Слуга народу" Яременко дорікнув Бутусову за статтю про викрадення Чауса. Журналіст порадив владі створити слідчу комісію щодо вагнергейту - Цензор.НЕТ 1709
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13.04.2021 10:01 Ответить
да какой он спец? даже проститутку нормально снять не смог, так у них, у зебилов, во всем беда...
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13.04.2021 10:07 Ответить
Яременко sexозабоченный , Юрий Бутусов в твоих советах не нуждается В Украине свобода слова !
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13.04.2021 10:01 Ответить
Сподіваюся що з часом Зеленський і все його проросійське кодло отримають реальні кримінальні терміні... Хто за зраду держави, хто за кришування наркотрафіку і проституції, хто за співпрацю з російськими окупантами....
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13.04.2021 10:07 Ответить
«создать следственную комиссию по Вагнергейту, которую "слуги народа" обещают уже семь месяцев" - слово "обещают" також потрібно брати в лапки. Всі підмети і присудки, пов'язані з "уродами" - все це суцільна брехня, і має виділятися лапками.
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13.04.2021 10:07 Ответить
Яременко упрекнул Бутусова , на что Бутусов ответил - сам дурак
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13.04.2021 10:08 Ответить
скорей всего типа "разведка" выполняла заказ на стороне. Халтурка на молочишко.
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13.04.2021 10:08 Ответить
Бутусов, к сожалению, слишком явно (осознанно или не осознанно) подогревает кацапам своими подобными публикациями
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13.04.2021 10:09 Ответить
*подыгрывает
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13.04.2021 10:11 Ответить
подыгрывает клован, когда обвиняет людей в убийстве, обещает "секретные доказательстаа", а потом
пердует по Оманам на приём к Патрушеву
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13.04.2021 10:16 Ответить
Ты лично видел или вел стенограмму этой "встречи"? Или может есть видео?
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13.04.2021 10:25 Ответить
Не сперечайтесь з дурнем ...
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13.04.2021 13:30 Ответить
то есть муфлоны слившие вагнеров или обосравшиеся с Чаусом не подыгрывают.
Подыгрывает бутусов об єтом рассказавший?
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13.04.2021 10:14 Ответить
У тебя или у кого-то уже есть конкретные доказательства по сливу или по чаусу? Нет. По вагнеровцам сперва была большая публикация в кацапсинской комсомолке, а уж потом это скопипастил Бутусов. Теперь разгоняет "зраду" по чаусу
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13.04.2021 10:23 Ответить
по вагнерам доказательств вагон. А по Чаусу скорей всего криворогие использовали госресурс в личных коррупционных целях. Государству оно нафиг не надо было тут Бутусов мимо.
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13.04.2021 10:30 Ответить
Предоставь доказательства, что ты не презерватив
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13.04.2021 10:31 Ответить
Какая нафуй комсомолка?
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13.04.2021 10:46 Ответить
Кацапская, есть у них такая газета
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13.04.2021 12:58 Ответить
скоро вас , пане бутусов, почнуть слуги *чмирити* по всякому, і запишуть вас в стан порохоботів. а нині пора згадати хто активно так топив проти бариги, хто привів команду прахвесіоналів в генштаб, і хто зничував морально справжніх воїнів
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13.04.2021 10:23 Ответить
не треба переживати за Бутусова) В нього дуже гнучка позиція яка всіх нас ще здивує ближче до виборів..
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13.04.2021 10:26 Ответить
не раз здивує, на жаль... І дивує ще з 2004-го року.
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13.04.2021 10:55 Ответить
Так то СЛУГА ДВУХ ГОСПОД ...а может и не двух ....
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13.04.2021 10:25 Ответить
Одного я знаю точно: На "Тур" починається і на "чинов" закінчується.
А от що до росіян, то це лише здогадки.
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13.04.2021 13:33 Ответить
Это не этот ли слуга любитель клубнички ???
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13.04.2021 10:26 Ответить
Он самый. Анал-табу (с)
Его запомнят только по этому прозвищу)))))
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13.04.2021 10:46 Ответить
Никто из "слуг народа" не готов к профессиональной дискуссии. Их стиль: ляпнуть бред и в кусты.
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13.04.2021 10:31 Ответить
Юрий повнимательнее с яремой, там до конца неясно где заканчивается табу.
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13.04.2021 10:35 Ответить
Чаус --- табу!
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13.04.2021 10:35 Ответить
анал не табу?
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13.04.2021 10:40 Ответить
Правда - табу.
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13.04.2021 10:46 Ответить
Здається це той Яременко, що "анал табу"? Мабуть у нього вже не табу за той випадок з шльондрою по виклику.
___________
Зеленим крадунам і шпигунам було б добре, щоб журналістів взагалі не було. От була б красота!!!
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13.04.2021 11:45 Ответить
В нынешних условиях Бутусов фактически играет на стороне врага, ведущего против Украины гибридную войну.
Не думаю, что он всего лишь "полезный идиот". То что он в одной оппозиционной упряжке с Порохом, Турчиновым и княжицко-сюмарами - этого мало. Думаю там ноги могут расти из-за "поребрика".
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13.04.2021 11:46 Ответить
И вовсе не обязательно, что бы в таких случаях Бутусов был агентом спецслужб России.
Достаточно тогл, что кто-то из высокопоставленных украинских чиновников, работающих на врага, использует его "в тёмную".
чиновников то. Уж слишком часто у этого "журналиста" оказываются плёнки из кабинетов первых лиц государства.
Поневоое напрашивается аналогия с я Деркачом...
Почерк тот же. И если бы в конрразведке работали не "очки баканова", то результат мог бы быть даже очень интересный... Не Деркачем же единым живет ФСБ...
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13.04.2021 12:00 Ответить
Це Бутусов посадив Антоненка, Стерненка і Семенченка? Це Бутусов провалив держзамовлення по озброєнню? Це Бутусов зібрав у владу виключно шпигунів і крадунів? Це Бутусов приховує правду про вагнергейт?
Не треба, пан Василь Єрмак, перевалювати з хворої голови на здорову. Бутусов все правильно робить.
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13.04.2021 12:04 Ответить
Про провал держзамовлення потрібно робити заяву в ДБР, СБУ, а не виходити на подіум і сигналізувати про це ворогові. Те ж саме про можливий витік інфи по вагнерівцях а не заявляти, шо в оточенні Президента працює агент. А раптом в СБУ про це знають і використовують вирахуваного агента для дезинфірмації російських спецслужб ???
Але ти - баран, як і той хто бігає по ТБ і розповідає де у нас агент Росії...
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13.04.2021 12:44 Ответить
Не потрібно змішувати потрібну і корисну критику влади, в тому числі і щодо Стерненка та Антоненка, і тематикою, що прямо торкається питань національної безпеки. Це питання, що стосуються оборони і роботи спецслужб. Такі питання вирішуються в тиші кабінетів а не на сцені цирку, звідки не злізає Бутусов. Натомість він, прагнучи дошкулити Владі, раз по раз (не впжлиао свідомо чи ні), провокує оприлюднення конфіденціальнлї інформації. Такий слбв нью-Деркач. Я б уже цому виписав повістку на Володимирську і на перший раз профілактував (попередив, що в умовпх війни його дії наносять шкоду державній безпеці).
Так зрозуміло чи ні?
І, між іншим, не потрібно перекручувати моє прізвище.
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13.04.2021 12:57 Ответить
По законам жанра, его, в случае активной военной фазы, надо изолировать.
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13.04.2021 11:47 Ответить
И дело не в личности Яременко.
Тут важнее обратить внимание, как оценил "правдрлюба от турчинова" Данилов на Шустере....
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13.04.2021 11:49 Ответить
Добре, суддю викрали, а де ж він? Якщо наші спец служби, то він би вже був у СІЗО?...
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13.04.2021 12:04 Ответить
Прийде час і слова "Слуга народу" стануть діагнозом.
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13.04.2021 12:05 Ответить
цей поц являється головою комітету із закордонних справ ВР бо колись був у МІДі, здається в Турції у посольстві, однак карєра не заладилась, видно османи наклали вже тоді табу на анал, бо пішов із скандалом. Його можна зрозуміти, затирає сліди від "операцій Єрмака", став полотером, геть опустився по щаблях дипломатії. Чауса не показують, бо не вирішили з Венедиктовою, вона повинна закрити справу за хабар. Вона впирається, тому її замінюють Смірновим, бувшим адвокатом Чауса. А Чаус розказує як його вивозив порох. Так на фіга було його викрадати. Грозев витримає паузу, будьте спокійні.
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13.04.2021 12:53 Ответить
Когда анал табу, С МОЗГАМИ ВСЕГДА ПРОБЛЕМЫ) Да, Яременко?
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13.04.2021 13:50 Ответить
о, анал-табу, розродився спічем...
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13.04.2021 14:12 Ответить
правильно Яременко написал
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13.04.2021 16:00 Ответить
 
 