"Слуга народа" Яременко упрекнул Бутусова за статью о похищении Чауса. Журналист посоветовал власти создать следственную комиссию по Вагнергейту

Нардеп "СН" Богдан Яременко возмутился статьей главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова о похищении в Молдове судьи-беглеца Николая Чауса. В ответ журналист посоветовал "слугам народа" показать свой профессионализм там, где этого требует закон и долг, и создать следственную комиссию по Вагнергейту, которую "слуги народа" обещают уже семь месяцев.

"Слуга народа" Богдан Яременко прокомментировал на своей странице в Фейсбуке материал главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Молдова считает, что вывоз беглого судьи Чауса осуществлялся на машине военного атташе Украины Сметанюка".

"Никогда не понимал удовлетворения некоторых соотечественников, которые любят разоблачать свою родину перед иностранными правительствами. Даже если подозрения молдавских правоохранителей вызывают больше доверия и одобрения, чем действия отечественных, в чем смысл оперировать настоящими именами настоящих служащих? Я понимаю, что за семь лет Юрий Бутусов набрался знаний и информации в секторе безопасности и обороны. Но от специалиста в сфере применения боевых подразделений от взвода до бригады до специалиста по вопросам использования автотранспорта с дипломатическими номерами в зарубежных операциях спецслужб все же пропасть знаний, навыков и умений. Тем более странно, когда действия военного дипломата со ссылкой на данные иностранных спецслужб разоблачает лицо, которое недавно публично заявило о готовности возглавить Минобороны - стать руководителем этого офицера", - возмутился нардеп.

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"Не ошибается тот, кто не делает. Наши спецслужбы 25 лет учились заниматься бизнесом. Понятно, что ошибки в основной сфере деятельности запрограммированы. Но нельзя с водой выплескивать ребенка. Где уж тут искать достойный выход из ситуации? Ну, точно не в погоне за сенсациями", - добавил Яременко.

В ответ, Юрий Бутусов напомнил о провале спецоперации по "вагнеровцам" и отметил, что власти не делают никаких выводов из допущенных провалов и совершают новые, как в Молдове. Он напомнил "слугам народа" об обещании создать в Раде следственную комиссию по Вагнергейту.

"Руководство страны осуществило государственную измену и передало иностранному государству спецоперацию по захвату 28 российских террористов, которые убивали наших с Вами соотечественников, Ваших избирателей. Провалили сами, хотя спецоперацию делали вместе со спецслужбами НАТО. Вы сами и Ваша партия, руководство спецслужб и правоохранительных органов, вместе с президентом, вместо законного расследования, умалчиваете это позорное преступление. Это было бы невозможно ни в одной демократической стране, где существует демократический контроль, а президент подотчетен парламенту. Где спецслужбы и правоохранители защищают закон, а не своих друзей и кумовьев. Где уважают наших союзников по НАТО, которых предали так же. Поэтому советую всем оскорбленным моей статье профессионалам во власти показать свой профессионализм прежде всего там, где от вас этого требует закон и долг, и создать следственную комиссию по Вагнергейту, о которую "Слуги народа" обещают уже семь месяцев. Разве профессионализм - это бездумное и позорное для государства замалчивания всех провалов Офиса Президента? Это безответственность, и мне действительно стыдно, что за провалы приходится писать мне, и профессионалы во власти и в правящей партии боятся хотя бы что-то сделать для исправления ситуации. Не делая выводов из провалов - создают новые, что и демонстрирует ситуация в Молдове", - ответил Яременко Бутусов.

Ранее главред Цензор.НЕТ сообщил, что Молдова считает, что вывоз беглого судьи Чауса осуществлялся на машине военного атташе Украины Сметанюка.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.