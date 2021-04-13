С сегодняшнего дня начинаем делать прививки вакциной CoronaVac, - Степанов
Украина получит еще 1,7 млн доз вакцины CoronaVac в течение апреля-мая этого года.
Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"Минздрав закончил все процессы проверки, лабораторного контроля вакцины CoronaVac, производства компании SinovacBiotech. С сегодняшнего дня начинаем процесс вакцинации именно этой вакциной", - отметил глава Минздрава.
По словам министра, Украина получила партию в 215 тыс. доз от этой компании.
"Всего было законтрактовано нами 1,9 млн доз. Остальные 1,7 млн доз, который остались по этому контракту, будут поставлены в ближайшее время. Когда я говорю "в ближайшее время", мы рассчитываем на эту поставку в течение апреля-мая этого года", - добавил Степанов.
Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав начинает доставку вакцины CoronaVac в регионы.
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"Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що згідно з укладеним договором про закупівлю вакцини Sinovac, її ефективність повинна бути не менше 70%.
В іншому випадку Україні повинні повернути кошти. "
"Китайська вакцина проти коронавірусу Sinovac показала "загальну ефективність" 50,38%"
Похрін чим вакцинувати. Головне, імідж ВАЗеленського врятувати. Ще й відкати отримані.
Та й чим менше "мудрого" наріду виживе, тим легше розпродати Україну.
Значит получили всего 200 тыс.доз.... у будут растягивать "удовольствие" на два месяца....
То бишь.. где то 3000 прививок в сутки....что есть как мертвому припарка.....
Вакцинация от ковида может быть эффективна только при массовости....
Без массовости это пустая трата времени сил и средств....ведь вакцина действует всего полгода... и темпами по 3 и 10 тысяч вакцинаций в день пандемию не остановить....