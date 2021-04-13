С сегодняшнего дня начинаем делать прививки вакциной CoronaVac, - Степанов

Украина получит еще 1,7 млн доз вакцины CoronaVac в течение апреля-мая этого года.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Минздрав закончил все процессы проверки, лабораторного контроля вакцины CoronaVac, производства компании SinovacBiotech. С сегодняшнего дня начинаем процесс вакцинации именно этой вакциной", - отметил глава Минздрава.

По словам министра, Украина получила партию в 215 тыс. доз от этой компании.

"Всего было законтрактовано нами 1,9 млн доз. Остальные 1,7 млн доз, который остались по этому контракту, будут поставлены в ближайшее время. Когда я говорю "в ближайшее время", мы рассчитываем на эту поставку в течение апреля-мая этого года", - добавил Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав начинает доставку вакцины CoronaVac в регионы.

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