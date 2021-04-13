РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13538 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
3 560 20

С сегодняшнего дня начинаем делать прививки вакциной CoronaVac, - Степанов

С сегодняшнего дня начинаем делать прививки вакциной CoronaVac, - Степанов

Украина получит еще 1,7 млн доз вакцины CoronaVac в течение апреля-мая этого года.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Минздрав закончил все процессы проверки, лабораторного контроля вакцины CoronaVac, производства компании SinovacBiotech. С сегодняшнего дня начинаем процесс вакцинации именно этой вакциной", - отметил глава Минздрава.

По словам министра, Украина получила партию в 215 тыс. доз от этой компании.

"Всего было законтрактовано нами 1,9 млн доз. Остальные 1,7 млн доз, который остались по этому контракту, будут поставлены в ближайшее время. Когда я говорю "в ближайшее время", мы рассчитываем на эту поставку  в течение апреля-мая этого года", - добавил Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав начинает доставку вакцины CoronaVac в регионы.

Также читайте: "Уровень защиты превышает 99%": в Польше после вакцинации 5,5 млн человек оценили эффективность прививок от COVID-19

Автор: 

вакцина (3815) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
как я устал от этого ЗеДебила степанова..
показать весь комментарий
13.04.2021 09:39
+9
Ему еще надо всю семью одеть, потерпите.
показать весь комментарий
13.04.2021 09:42
+9
Тварь.
показать весь комментарий
13.04.2021 09:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это та, которую даже Китай признал не эффективной?
показать весь комментарий
13.04.2021 09:39 Ответить
13 січня 2021
"Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що згідно з укладеним договором про закупівлю вакцини Sinovac, її ефективність повинна бути не менше 70%.
В іншому випадку Україні повинні повернути кошти. "
"Китайська вакцина проти коронавірусу Sinovac показала "загальну ефективність" 50,38%"
Похрін чим вакцинувати. Головне, імідж ВАЗеленського врятувати. Ще й відкати отримані.
Та й чим менше "мудрого" наріду виживе, тим легше розпродати Україну.
показать весь комментарий
13.04.2021 10:20 Ответить
- Паниковский бежал, спотыкался о сусликовые норки и падал, хватаясь руками за сухие коровьи блины. ..©
показать весь комментарий
13.04.2021 12:34 Ответить
Ну да..
показать весь комментарий
13.04.2021 13:42 Ответить
как я устал от этого ЗеДебила степанова..
показать весь комментарий
13.04.2021 09:39 Ответить
Ему еще надо всю семью одеть, потерпите.
показать весь комментарий
13.04.2021 09:42 Ответить
....и ведь терпят этого долбоящера , то это , то то, пипцц.., новичёк ещё осталось предложить!!!))
показать весь комментарий
13.04.2021 10:18 Ответить
Всего было законтрактовано нами 1,9 млн доз. Остальные 1,7 млн доз,Источник: https://censor.net/ru/n3259298

Значит получили всего 200 тыс.доз.... у будут растягивать "удовольствие" на два месяца....
То бишь.. где то 3000 прививок в сутки....что есть как мертвому припарка.....
показать весь комментарий
13.04.2021 09:40 Ответить
Тварь.
показать весь комментарий
13.04.2021 09:42 Ответить
Досвидос. С таким же успехом можно водой из батареи вакцинироваться.
показать весь комментарий
13.04.2021 09:43 Ответить
Хаха, колись ею сам, если сами китайцы говорят о её низкой эффективности то это говно еще хуже индийского шмурдяка.
показать весь комментарий
13.04.2021 09:43 Ответить
вы бы сняли пиджачок...
показать весь комментарий
13.04.2021 09:44 Ответить
Идет тупой распил бабла на вакцинах....
Вакцинация от ковида может быть эффективна только при массовости....
Без массовости это пустая трата времени сил и средств....ведь вакцина действует всего полгода... и темпами по 3 и 10 тысяч вакцинаций в день пандемию не остановить....
показать весь комментарий
13.04.2021 09:44 Ответить
колитесь тем что дают... спутник V скоро поступит..
показать весь комментарий
13.04.2021 09:47 Ответить
Какая это уже " разновидность" вакцины применяемая в Украине.. Интересно кто то ведет статистику что и как после каждой из них.. Или главное " поголовье".
показать весь комментарий
13.04.2021 09:48 Ответить
Эта вакцина стоит как Пфайзер при эффективности в 50%, это какие же откаты получил Степанов за такие траты из бюджета.
показать весь комментарий
13.04.2021 09:49 Ответить
это типо - прячься кто может..
показать весь комментарий
13.04.2021 09:49 Ответить
миссия не выполнима . Для колективного имунитета надо 70% вакцинованых а при 100% привитых получаем 50% . Где здравый глузд? Ясный перец в откатах.
показать весь комментарий
13.04.2021 10:04 Ответить
Это как индийская, там тоже было много заказано, а в итоге получено несколько сот тысяч. Тут ******** миллиард, а купили лишь 215 тыс. единиц вакцины, которая самими же китайцами считается как низко эффективная. Такой своры отмороженных воров еще никогда не было при власти.
показать весь комментарий
13.04.2021 10:20 Ответить
всё равно зрада-шмурдяк-зрада-шмурдяк.
показать весь комментарий
13.04.2021 16:08 Ответить
 
 