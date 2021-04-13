Советник Зеленского Устенко объяснил, в чем цель налоговой амнистии: "Мы начинаем жизнь с чистого листа"
У налоговой амнистии в Украине было несколько основных целей. При этом возврат денег из-за рубежа - это не ключевой приоритет.
Об этом советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко сказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Основной мотиватор скорее неэкономического характера. Это то, о чем говорил президент: мы начинаем жизнь с чистого листа, задекларировали, у кого что есть, и дальше движемся. Здесь больше речь идет о возвращении доверия", - сказал Устенко.
По его словам, еще один важный момент - завести деньги в экономику. "Если они где-то спрятаны, они могут работать, а могут и не работать. Думаю, чаще - нет, особенно если речь идет о населении, которое получало доходы в конверте и не платило налоги", - добавил он.
Кроме того, он отметил мотив международного контроля. "И хотя это было давно, подобное внимание и контроль будет нарастать. Украина присоединилась к большому количеству международного регулирования, которое касается как раз этой сферы. Обмен информацией уже активизировался и его будет еще больше", - рассказал Устенко.
"И на последнее место я бы поставил мотив по сбору средств в госбюджет. Это далеко не ключевое в этой истории. Рассчитывать на какие-то четкие суммы нельзя, давать оценки сколько это будет достаточно сложно", - заключил советник Зеленского.
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Сами себя амнистировали.
легализовать награбленное за 2 года.. а потом.. снова грабить и легализовать.
638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
Вам не почулося.
638 000 000 000 грн.
❗
Вдумайтеся в цю цифру.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
Это амнистия для ворья...
****** на воротник
сколько раз ?
Для нормальной жизни нужно закрыть вопрос с париватизационными сертификатами, которые породили миллионы фальшивых акционеров и отсутствие нормального акционерного капитала!
Якщо Кучма створив мафіозно-олігархічну систему влади, то ці намагаються узаконити та відбілити крадіїв та хабарників. Ось така вона - епоха після кінця бідності...
Вас паскуд усіх обнуліть треба шоб уже все можна було начать з чистого ліста.
Ось де гроші і достояніє України у ваших кишенях та кишенях олігархата: https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI
А остальные Лохи?
А те, кто платил и подоходный , ЕСВ, НДС, на прибыль, т.е. по 40-50% налогами будут ДУРАЧКАМИ)))