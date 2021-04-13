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Советник Зеленского Устенко объяснил, в чем цель налоговой амнистии: "Мы начинаем жизнь с чистого листа"

Советник Зеленского Устенко объяснил, в чем цель налоговой амнистии:

У налоговой амнистии в Украине было несколько основных целей. При этом возврат денег из-за рубежа - это не ключевой приоритет.

Об этом советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко сказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Основной мотиватор скорее неэкономического характера. Это то, о чем говорил президент: мы начинаем жизнь с чистого листа, задекларировали, у кого что есть, и дальше движемся. Здесь больше речь идет о возвращении доверия", - сказал Устенко.

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По его словам, еще один важный момент - завести деньги в экономику. "Если они где-то спрятаны, они могут работать, а могут и не работать. Думаю, чаще - нет, особенно если речь идет о населении, которое получало доходы в конверте и не платило налоги", - добавил он.

Кроме того, он отметил мотив международного контроля. "И хотя это было давно, подобное внимание и контроль будет нарастать. Украина присоединилась к большому количеству международного регулирования, которое касается как раз этой сферы. Обмен информацией уже активизировался и его будет еще больше", - рассказал Устенко.

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"И на последнее место я бы поставил мотив по сбору средств в госбюджет. Это далеко не ключевое в этой истории. Рассчитывать на какие-то четкие суммы нельзя, давать оценки сколько это будет достаточно сложно", - заключил советник Зеленского.

Автор: 

амнистия (455) Зеленский Владимир (20794) налоги (3239) Устенко Олег (51)


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Топ комментарии
+15
Це амністія хабарників та мародерів,які обікрали Україну,а тепер стануть безневиними як немовля?
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13.04.2021 09:57
+14
бандіт ахмєтов і афєріст каломойській починають жить с чістого ліста.
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13.04.2021 09:57
+10
Что бы задекларировать то что есть...надо это иметь...а у 99% населения Украины декларировать нечего...от слова совсем.....
Это амнистия для ворья...
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13.04.2021 10:01
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Мы это кто?
Сами себя амнистировали.
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13.04.2021 09:55 Ответить
- ну, словом, все были бы чрезвычайно удивлены, если б узнали, что Александр Иванович Корейко, смиреннейший из конторщиков, еще только час назад перетаскивал с одного вокзала на другой чемодан, в котором лежали десять миллионов рублей в иностранной валюте и советских денежных знаках.(с)
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13.04.2021 12:32 Ответить
вова-шмаркля и Ко хотят начать грабить "с чистого листа"...
легализовать награбленное за 2 года.. а потом.. снова грабить и легализовать.

638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
Вам не почулося.
638 000 000 000 грн.

Вдумайтеся в цю цифру.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
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13.04.2021 12:54 Ответить
бандіт ахмєтов і афєріст каломойській починають жить с чістого ліста.
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13.04.2021 09:57 Ответить
Для того ж вони і пропхнули і владу зелень.
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13.04.2021 10:01 Ответить
Ага. Так само, як і армія мусорів, суддів, прокурорів, СБУшників, чиновників і т.п. Вони ночами не сплять - докори сумління їх мучають - все думають, як би так почати життя з чистого листа, перестати красти, брати хабарі і т.п. Якщо люди гнилі і їх не карають, - хєр вони зміняться. Єдина мета це формальна легалізація накраденого перед західними країнами - щоб можна було не таїтися і купувати на заході нерухомість тощо. Тому що там якраз питають - звідки гроші. А тут вони зразу такі - "ось, у нас все ок, все задекларовано".
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13.04.2021 10:39 Ответить
Це амністія хабарників та мародерів,які обікрали Україну,а тепер стануть безневиними як немовля?
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13.04.2021 09:57 Ответить
так був кінець епохи брехні. Забув?
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13.04.2021 10:05 Ответить
обнуленці по-зеленому
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13.04.2021 09:57 Ответить
Вже були амністії. І шо? Недоумки все хочуть починати з чістого ліста, а що було до них це ніщітаіцца.
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13.04.2021 09:59 Ответить
Что бы задекларировать то что есть...надо это иметь...а у 99% населения Украины декларировать нечего...от слова совсем.....
Это амнистия для ворья...
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13.04.2021 10:01 Ответить
Радник Зеленського Устенко пояснив, у чому мета податкової амністії: "Ми починаємо життя з чистого аркуша" - Цензор.НЕТ 6340
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13.04.2021 11:11 Ответить
Это амнистированные-то начнут жизнь с чистого листа?
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13.04.2021 10:01 Ответить
Теперь Беня может с чистой совестью нимб надеть
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13.04.2021 10:02 Ответить
беня уже давно деревянный макинтош примерял..
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13.04.2021 12:26 Ответить
У шмаркли не те фаберже чтобы что-то сделать с ворами. Он только умеет лизать и гладить.
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13.04.2021 10:02 Ответить
в США не было и нет никаких налоговых амнистий, украл, не заплатил налогов, сел с конфискацией, имущество все пустили с молотка... и все прекрасное работает...
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13.04.2021 10:03 Ответить
А ми? Пішли вже суки табунами з перевірками...
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13.04.2021 10:03 Ответить
кто будет куда чего заводить ?
****** на воротник
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13.04.2021 10:06 Ответить
а всем можно испортить чистый лист ?
сколько раз ?
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13.04.2021 10:07 Ответить
и статью читать не приходится!!(оглавления хватает!!) что дают понять лохторату!!ещё разок наворуемся!!и снова с нового листа начнём!!(и так далее по кругу!!)коррупция нонче такая!! совсем скользкой и изворотливой стала!!
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13.04.2021 10:09 Ответить
Вот для этого и создали криворожское ЗЕнедоразумение. Теперь все украденное у народа закрепляется в собственности олигархов на законодательном уровне. Поздравляю зебобиков, на этот раз вы сделали сами себя, кретины.
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13.04.2021 10:11 Ответить
в смысле? а все что было до то уже не считается и было понарошку? вагоны налички у слуг задекларированны и типа теперь все законно?)
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13.04.2021 10:13 Ответить
Возврат денег из-за рубежа????? На кого это рассчитано????? Кто адекватно мыслящий поверит в то что после амнистии взятки, откаты, распиленные бюджетные средства или неуплаченные налоги, которые спокойно лежат в офшорах или на счетах в европейских банках, вернутся в Украину???
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13.04.2021 10:15 Ответить
Ха-ха-ха))))))))
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13.04.2021 10:19 Ответить
Ну вы понятно ...а мы ???
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13.04.2021 10:24 Ответить
Радник Зеленського Устенко пояснив, у чому мета податкової амністії: "Ми починаємо життя з чистого аркуша" - Цензор.НЕТ 8449
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13.04.2021 10:26 Ответить
ВСего два варианта у ситуации...1.Реально за дураков всех держат... 2. САми дураки.
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13.04.2021 10:28 Ответить
Это - ПОЛУМЕРЫ !!!!
Для нормальной жизни нужно закрыть вопрос с париватизационными сертификатами, которые породили миллионы фальшивых акционеров и отсутствие нормального акционерного капитала!
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13.04.2021 10:30 Ответить
Теперь они не коррупционеры, а успешные инвесторы. Как оказалось давным давно накупили биткоинов и теперь задекларировали их на 75 млрд гривен. Шаг и мат всем! Не прикопаться.
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13.04.2021 10:30 Ответить
Они накрали, а нам жить с чистого листа, голым и босым?
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13.04.2021 10:32 Ответить
Чистий аркуш можливо для малого та частково бізнесу, але всі інші, тобто олігархат і великий бізнес, чиновники, судді, прокурори та їх родичі до відповіді! Питання повинні ставити дуже жорстко, бо ми після кожного президентського і депутатського термінів будемо відкривати чистий аркуш.
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13.04.2021 10:34 Ответить
Твари вы конченые. Этим законом вы даете возможность ворюгам и коррупционерам всего лишь за 5% легитимизировать награбленное. А люди, которые держат наличные дома на черный день этого сделать не смогут, т. к. наличные по этому закону не декларируются.
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13.04.2021 10:34 Ответить
Зазвичай спочатку повертають крадене, а вже потім починають "жити з чистого аркушу" - якщо не дадуть реальний тюрений строк. Або починають "жити з чистого аркушу" вже після відбуття тюремного строку. А такі "ідейки", як ото вішає на вуха лохам пан радник, це чисте намагання уникнути покарання за хабар.
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13.04.2021 10:35 Ответить
Амнистия по зе!ле, это когда украл, задекларировал и тебе оставляют украденое (чисто из благодарности за то, что ты его задекларировал). А! И это всё оказывается восстанавливает доверие. Доверие к вору, который не понес наказания. Доверие населения в вору который его (население) обокрад, и ему за это ничего и он дальше пользуется украденным и к государству, которое его широким щедрым жестом щедро простило... Избирателей зе!ли обо... обписяли и ещё не раз это сделают.
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13.04.2021 13:00 Ответить
А звідкиля ті "незадекларовані" статки взялися будуть перевіряти? Чи будуть, але не у всіх?
Якщо Кучма створив мафіозно-олігархічну систему влади, то ці намагаються узаконити та відбілити крадіїв та хабарників. Ось така вона - епоха після кінця бідності...
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13.04.2021 10:35 Ответить
ИНтересно: какой остров купит зеля после президенства ? мадагаскар ? или Гренландию потянет ?
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13.04.2021 10:36 Ответить
Скоріше Малая земля...
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13.04.2021 10:46 Ответить
НАм, боюсь, даже не прдставить сколько всё ворьё страны могло откатить на открытый в Катаре счёт за эту амнистию...
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13.04.2021 11:28 Ответить
Страна зеленых помидоров, тьфу, идиотов
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13.04.2021 10:40 Ответить
Та да. Злочин у вигляді приховування в декларації поїздки до Оману він вже собі декриміналізував, тепер і офшори, що з Бєнєю на пару мутили, потрібно для себе "з чистого аркушу" почати...
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13.04.2021 10:46 Ответить
Не хило устроился ослина оманская...., наворовал, сам себе всё простил и начал жить с чистого листа..!? Нет , жидёныш, так не бывает.., за всё надо будет ответить.
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13.04.2021 10:47 Ответить
********* бала квартальні підараси і починають з чистого аркушу!
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13.04.2021 10:51 Ответить
"...советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко - завести деньги в экономику. "Если они где-то спрятаны, они могут работать, а могут и не работать...."

Вас паскуд усіх обнуліть треба шоб уже все можна було начать з чистого ліста.
Ось де гроші і достояніє України у ваших кишенях та кишенях олігархата: https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI
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13.04.2021 11:01 Ответить
"починаємо життя з чистого аркуша" - это значит кому должен всем прощаю.Джерело: https://censor.net/ua/n3259303
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13.04.2021 11:36 Ответить
И так до следующей"амнистии". Так и будут воровать от амнистии до амнистии.
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13.04.2021 12:05 Ответить
При таких дураках в руководстве, ни каких чистых листов не хватит.
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13.04.2021 12:22 Ответить
Вони починають життя - Лайно!!!
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13.04.2021 12:24 Ответить
Амнистия грабьте все потом будем возвращать доверие сам награбил наверное власть никогда не нажрёться если для них не будет вышки
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13.04.2021 12:27 Ответить
Амнистия грабьте все потом будем возвращать доверие сам награбил наверное власть никогда не нажрёться если для них не будет вышки
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13.04.2021 12:32 Ответить
И отмывать украденное не нужно, что характерно. "Барига" Порошенко этого не сделал, а "народный президент" зе!ля - да. Чтошь... Пусть нарот смотрит и учится правде жизни...
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13.04.2021 12:54 Ответить
только у всех разная чистота. у кого то этот лист запачкан несколькими миллиардами, а у кого то долгом за коммуналку...
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13.04.2021 13:21 Ответить
Украл, убил, ограбил, "наколядовал" - герой!
А остальные Лохи?
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13.04.2021 15:32 Ответить
Т.е.зеленый осел с шефирами и кампашкой 20 лет НЕ ПЛАТИЛИ налоги Украине и теперь за 5% они станут херувимами)))
А те, кто платил и подоходный , ЕСВ, НДС, на прибыль, т.е. по 40-50% налогами будут ДУРАЧКАМИ)))
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13.04.2021 23:08 Ответить
 
 