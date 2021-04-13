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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия далека от завершения. Заболеваемость COVID-19 растет в течение 7 недель, несмотря на вакцинацию, - ВОЗ

Пандемия далека от завершения. Заболеваемость COVID-19 растет в течение 7 недель, несмотря на вакцинацию, - ВОЗ

Количество больных коронавирусом в мире растет седьмую неделю подряд, несмотря на более чем 780 миллионов доз введенных вакцин.

В то же время в ВОЗ считают, что пандемию можно взять под контроль за несколько месяцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По данным Всемирной организации здравоохранения, выросли также показатели смертности вследствие коронавирусной болезни.

"В течение семи недель мы наблюдаем рост случаев заболевания, смертность растет четвертую неделю подряд. В некоторых странах Азии и Ближнего Востока наблюдается значительный рост заболеваемости", – сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, пандемия коронавируса еще далека от завершения, но ее можно взять под контроль за несколько месяцев с помощью карантинных мероприятий.

"Снижение числа случаев и смертей в течение первых двух месяцев года показывает, что вирус и его штаммы можно остановить", – добавил он.

Читайте также: То, что в некоторых странах не вакцинированы медики - "пародия", - глава ВОЗ Гебрейесус

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Вакцинація до сраки.
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13.04.2021 10:03
+3
Все это продлится минимум три года, как впрочем изначально предупреждали специалисты ( пока по факту год) , и то при либо 1) ослаблении самого вируса 2) либо создании настоящей действенной вакцины, при том что вирус не будет так быстро мутировать, и проведения массовой вакцинации этим препаратом. - Как мы видим надежды на устойчивый и массовый иммунитет пока не оправдываются. Болеют и провакцинированные и уже ранее переболевшие ( и это и есть самый большой вызов и проблема), и это я умолчал о побочных эффектах и активизации попутных заболеваний у переболевших ковидом. В общем как на пока человеческая популяция проигрывает войну вирусу в схватке " кто в доме хозяин".
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13.04.2021 10:22
+2
ВСЕМ сидеть по домам ,пить горилку с перцем и закусывать салом с чесноком , вирус побродит-побродит ,увидит что нема никого да и уйдёт себе восвояси ...
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13.04.2021 10:23
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при ідіоті стіпашкі в медицині все буде тільки гірше.
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13.04.2021 09:58 Ответить
Вакцинація до сраки.
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13.04.2021 10:03 Ответить
Туда тоже можно.
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13.04.2021 18:24 Ответить
зо добу необхідно робити не менше 50 тисяч щеплень. А дві тисячі за добу це профанація
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13.04.2021 10:11 Ответить
Все это продлится минимум три года, как впрочем изначально предупреждали специалисты ( пока по факту год) , и то при либо 1) ослаблении самого вируса 2) либо создании настоящей действенной вакцины, при том что вирус не будет так быстро мутировать, и проведения массовой вакцинации этим препаратом. - Как мы видим надежды на устойчивый и массовый иммунитет пока не оправдываются. Болеют и провакцинированные и уже ранее переболевшие ( и это и есть самый большой вызов и проблема), и это я умолчал о побочных эффектах и активизации попутных заболеваний у переболевших ковидом. В общем как на пока человеческая популяция проигрывает войну вирусу в схватке " кто в доме хозяин".
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13.04.2021 10:22 Ответить
ВСЕМ сидеть по домам ,пить горилку с перцем и закусывать салом с чесноком , вирус побродит-побродит ,увидит что нема никого да и уйдёт себе восвояси ...
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13.04.2021 10:23 Ответить
Вакцинация о которой так долго пи-дел тот самый ВОЗ свершилась, а воз и ныне там. Если ковид не испугался вакцины попробуйте делать клизьму с дустом.
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13.04.2021 12:16 Ответить
Не предлагайте, а то и в правду возьмут на вооружение
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13.04.2021 12:28 Ответить
Нескучный Вы пациент у Вашего семейного доктора...
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13.04.2021 18:26 Ответить
Искал я этого дохтуря у себя на Х-ю, Вы знаете так и не нашёл. Ну да наХ он и нужен, он же не лечит, а калечит.
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14.04.2021 10:17 Ответить
растёт заболеваемость во всём мире.
А виноват Зе. Да. Инфа 100%.
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13.04.2021 15:52 Ответить
 
 