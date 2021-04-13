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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 42 человека, выздоровели - 605, выявили 1 503 случая, - Кличко

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 42 человека, выздоровели - 605, выявили 1 503 случая, - Кличко

В столице с диагнозом COVID-19 за минувшие сутки были госпитализированы 146 пациентов, а 491 - с подозрением на коронавирус.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, за минувшие сутки выявили 1 503 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии - 178 609).

Среди заболевших 851 женщина в возрасте от 18 до 95 лет, 591 мужчина в возрасте от 18 до 92 лет, 29 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 32 мальчика от 6 месяцев до 17 лет

Кроме того, от коронавируса за сутки умерли 42 человек (всего 3 974 летальных случаев с начала пандемии).

146 пациентов были госпитализированных с диагнозом коронавирус, а 491 - с подозрением на COVID-19 и пневмонией.

В то же время 605 человек побороли коронавирус (всего 111 821 выздоровевших).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (378), Днепровском (250) и в Деснянском (160).

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25667) Кличко Виталий (4651) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Лучше пишите сколько среди 42 трупов біло антимасочников, ковид-диссидентов и работающих на толпу фопиков-пофигистов.
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13.04.2021 10:07 Ответить
м-да..сразу видно что ты не ФОП))
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13.04.2021 10:13 Ответить
какаяразніца?
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13.04.2021 10:14 Ответить
 
 