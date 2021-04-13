Довыборы в Раду на Прикарпатье: ЦИК ждет решения судов - могут повлиять на результаты

5 апреля ЦИК получила протокол от ОИК округа №87 для дальнейшей обработки. Во время проверки протокола поступили судебные решения относительно этой ОИК. Все они могут повлиять на итоги голосования.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в судах еще находятся апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции по трем делам. Результаты рассмотрения этих жалоб должны быть 13 апреля. Итак, Комиссия пока не может установить результаты выборов в этом округе. Поэтому ЦИК обязала ОИК округа №87 составить уточненный протокол об итогах голосования", - говорится в сообщении.

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Председатель ЦИК Олег Диденко отметил, что с выборами на Франковщине сложились 2 ситуации: голосования на отдельных избирательных участках суд признал недействительным одновременно оставил в силе решение о повторном подсчете голосов. В таком случае ОИК должна составить протокол о повторном подсчете, а эти сведения внести в итоговый уточненный протокол; суд отменил решение о повторном подсчете голосов. Поэтому ОИК должна взять за основу первоначальный протокол УИК и внести его сведения в итоговый уточненный протокол.





Ранее кандидат в народные депутаты по этому же округу Александр Шевченко сообщил, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.

Как сообщалось, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на Довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).