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Довыборы в Раду на Прикарпатье: ЦИК ждет решения судов - могут повлиять на результаты

Довыборы в Раду на Прикарпатье: ЦИК ждет решения судов - могут повлиять на результаты

5 апреля ЦИК получила протокол от ОИК округа №87 для дальнейшей обработки. Во время проверки протокола поступили судебные решения относительно этой ОИК. Все они могут повлиять на итоги голосования.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в судах еще находятся апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции по трем делам. Результаты рассмотрения этих жалоб должны быть 13 апреля. Итак, Комиссия пока не может установить результаты выборов в этом округе. Поэтому ЦИК обязала ОИК округа №87 составить уточненный протокол об итогах голосования", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Довыборы в Раду на Прикарпатье: Суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам, - "слуга народа" Корниенко

Председатель ЦИК Олег Диденко отметил, что с выборами на Франковщине сложились 2 ситуации: голосования на отдельных избирательных участках суд признал недействительным одновременно оставил в силе решение о повторном подсчете голосов. В таком случае ОИК должна составить протокол о повторном подсчете, а эти сведения внести в итоговый уточненный протокол; суд отменил решение о повторном подсчете голосов. Поэтому ОИК должна взять за основу первоначальный протокол УИК и внести его сведения в итоговый уточненный протокол.

Довыборы в Раду на Прикарпатье: ЦИК ждет решения судов - могут повлиять на результаты 01
Довыборы в Раду на Прикарпатье: ЦИК ждет решения судов - могут повлиять на результаты 02

Ранее кандидат в народные депутаты по этому же округу Александр Шевченко сообщил, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.

Как сообщалось, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на Довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Автор: 

ВР (29273) выборы (24757) избирком (199) суд (25137) ЦИК (3644) Ивано-Франковская область (926)


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а может просто назначить верастюка депутатом "решением РНБО"?
А несогласным санкции? А то выборы какие-то, суды...
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13.04.2021 10:17 Ответить
Не, рифирендумом!
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13.04.2021 10:19 Ответить
Для чого взагалі проводити ці вибори? Вже ж все йде до того, щоб дармоїдів залишилось 300 штук. От нехай поки єстєствєнним отбором сокращаюЦА.
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13.04.2021 10:57 Ответить
Затвердять Васю. До гадалки не ходи.
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13.04.2021 10:22 Ответить
Довыборы в Раду на Прикарпатье: ЦИК ждет решения судов - могут повлиять на результаты - Цензор.НЕТ 7310
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13.04.2021 10:24 Ответить
Такое впечатление, что действительно выборы надо отменить и просто назначить "победителя" решением президента. Естественно, от президенсткой партии. И такого, который будет простой марионеткой, подымающей руку по команде свыше (совсем, как в сериале "Вечернего квартала", где депутатами были деревянные чурбаны - Зеленскому напомнить о его кино?)_
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13.04.2021 10:30 Ответить
Навіть і не знаю хто з них кращий, мордоворот який долучився до українофобів - капітулянтів к антиукраїнським слугам кремля, або корупціонер з прокремлівської політсили міжнародного бандита афериста коломоя ?
Краще призначили б повторні вибори інакше в зРаду в якій і так переважна більшість ворожих України депутатів додасться до них ще один недруг України.
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13.04.2021 11:02 Ответить
 
 