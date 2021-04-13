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Мертвую девочку с гематомами по всему телу обнаружили в одном из социальных центров в Днепре. Малышке был всего месяц. ФОТО (обновлено)

Во вторник, 13 апреля в одном из социальных центров в Центральном районе Днепра нашли мертвое тело месячной девочки. По всему телу у нее были гематомы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор с места события.

Тело ребенка обнаружили около 5:30.

Прибыв на место, медики констатировали смерть младенца и вызвали на место полицию и судмедэкспертов. Установить точное время смерти пока не удалось, тело уже успело покрыться трупными пятнами. В данный момент на месте работают следователи.

По информации из личных источников, 41-летняя мать девочки находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Предварительно, ее задержали. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мать избила свою 10-летнюю дочь раскаленной сковородой: у девочки ожоги I-II степени, - полиция Одессы

Как сообщили в департаменте социальной политики Днепровского горсовета изданию "Наше Місто", 15 марта в один из социальных центров Днепра поступила женщина с младенцем. Семья состояла на учете как та, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах. Женщина добросовестно выполняла свои обязанности как мать: следила за ребенком, кормила, гуляла на свежем воздухе.

"В 23:00 12 апреля женщина покормила своего 1,5-месячного ребенка, уложила спать, администратор социального центра это проверила. В связи с тем, что семья состояла на учете, за ней был постоянный контроль соцработников. В 3 часа ночи администратор заглянула в комнату, женщина и ребенок спали. В 5 утра администратор снова проверила семью, женщина спала, а ребенок лежал в неестественной позе. Работница социального центра сразу же вызвала полицию и скорую", – начальник управления-службы по делам для детей департамента социальной политики Днепровского городского совета сообщила Анна Довготько.

На данный момент с женщиной работают правоохранительные органы, устанавливаются причины смерти ребенка, ведутся следственные действия.

Ранее  в Днепре мужчина избил беременную сожительницу. Ребенок умер в утробе.

Мертвую девочку с гематомами по всему телу обнаружили в одном из социальных центров в Днепре. Малышке был всего месяц 01
Мертвую девочку с гематомами по всему телу обнаружили в одном из социальных центров в Днепре. Малышке был всего месяц 02

дети (6560) Днепр (4439) смерть (9250)


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Топ комментарии
+3
Какой ужас.... Боже, прими невинную душу убиенной малышки в свои объятия....
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13.04.2021 10:47
+2
Ну типа, пускай не кричит.... Скоты
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13.04.2021 10:34
+2
Это деградация, вырождение человека, как вида.
Это происходит по всему миру. Больше всего на территории т.наз."святой руси", там деградация норма.
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13.04.2021 10:36
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Это деградация, вырождение человека, как вида.
Это происходит по всему миру. Больше всего на территории т.наз."святой руси", там деградация норма.
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13.04.2021 10:36 Ответить
не надо рассказывать об какой то деградации, так было всегда и везде,человек по сути то же животное,на протяжении всего существования человечества такие случаи не одиноки, такое происходило,происходит и будет происходить,поучите немного историю и вы все увидите
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13.04.2021 11:00 Ответить
Чтобы давать такие советы ("знать историю") и поучать других, вам надо быть высоконравственным человеком, тогда сможете увидеть оскотинивание "венца природы".
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13.04.2021 14:48 Ответить
ты первый...
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13.04.2021 11:29 Ответить
Ну типа, пускай не кричит.... Скоты
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13.04.2021 10:34 Ответить
РОман: еще раз- придурок..
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13.04.2021 11:31 Ответить
А ты тоже готов убивать своих детей? Хотя, откуда они у тебя появятся? Из детдома? Тебя на учет надо ставить. Не пиши мне, ущербный.
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13.04.2021 11:39 Ответить
Жах!
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13.04.2021 10:42 Ответить
Какой ужас.... Боже, прими невинную душу убиенной малышки в свои объятия....
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13.04.2021 10:47 Ответить
НЕ торопитесь с віводами умники... у меня ситуация была схожа, у ребенка стали появляться синяки ОТ ВСЕГО на теле, ВЕЗДЕ. Тромбофилия пурпура- диагноз был (типа- так называется), возникла по срокам после АСДС прививки. После лечения- прошло, тьфу тьфу....но помучались - мама не горюй... Взрослый сейчас, здоров.
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13.04.2021 11:27 Ответить
 
 