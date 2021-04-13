Мертвую девочку с гематомами по всему телу обнаружили в одном из социальных центров в Днепре. Малышке был всего месяц. ФОТО (обновлено)

Во вторник, 13 апреля в одном из социальных центров в Центральном районе Днепра нашли мертвое тело месячной девочки. По всему телу у нее были гематомы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор с места события.

Тело ребенка обнаружили около 5:30.

Прибыв на место, медики констатировали смерть младенца и вызвали на место полицию и судмедэкспертов. Установить точное время смерти пока не удалось, тело уже успело покрыться трупными пятнами. В данный момент на месте работают следователи.

По информации из личных источников, 41-летняя мать девочки находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Предварительно, ее задержали. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.

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Как сообщили в департаменте социальной политики Днепровского горсовета изданию "Наше Місто", 15 марта в один из социальных центров Днепра поступила женщина с младенцем. Семья состояла на учете как та, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах. Женщина добросовестно выполняла свои обязанности как мать: следила за ребенком, кормила, гуляла на свежем воздухе.

"В 23:00 12 апреля женщина покормила своего 1,5-месячного ребенка, уложила спать, администратор социального центра это проверила. В связи с тем, что семья состояла на учете, за ней был постоянный контроль соцработников. В 3 часа ночи администратор заглянула в комнату, женщина и ребенок спали. В 5 утра администратор снова проверила семью, женщина спала, а ребенок лежал в неестественной позе. Работница социального центра сразу же вызвала полицию и скорую", – начальник управления-службы по делам для детей департамента социальной политики Днепровского городского совета сообщила Анна Довготько.

На данный момент с женщиной работают правоохранительные органы, устанавливаются причины смерти ребенка, ведутся следственные действия.

Ранее в Днепре мужчина избил беременную сожительницу. Ребенок умер в утробе.



