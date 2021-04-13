Минреинтеграции работает над созданием системы мониторинга нарушений прав человека на временно оккупированных территориях

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины работает над созданием системы мониторинга и документирования нарушений прав человека и нарушений международно-гуманитарного права.

Об этом сообщил советник вицепремьер-министра Украины - Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Александр Смирнов во время круглого стола, посвященного внедрению принципов переходного правосудия как предпосылки деоккупации территорий и реинтеграции населения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве отметили, что мониторинг и документирование нарушений прав человека и нарушений международно-гуманитарного права (МГП) на временно оккупированных территориях Украины является обязательным условием внедрения мероприятий переходной юстиции - части переходного периода, а также реализации политики реинтеграции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский утвердил состав Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, - указ

"Создание реестра о нарушении прав человека и реестра ущерба, нанесенного государству, физическим и юридическим лицам в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, мы планируем реализовать путем создания единой государственной системы, которая будет собирать и систематизировать все. Это и о мониторинге, и о сборе информации, и об анализе, и о консолидации этих данных относительно дальнейших претензий государству-агрессору. Это также и о реализации права на правду. Именно создание сейчас идет очень осторожно, потому что тема сверхважная. Сейчас мы работаем со всеми, кто занимается этим уже долгое время, это и неправительственные организации и правительственный сектор, и уже в ближайшее время мы выйдем с презентацией этой системы, ее задачами и пошаговыми механизмами ", - отметил Смирнов.

В конце декабря 2020 Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий завершило разработку проекта закона "О государственной политике переходного периода" и направило на рассмотрение для предоставления предложений более 160 респондентов.

Также читайте: Кулеба призвал Совет Европы наладить регулярный мониторинг прав человека на оккупированных территориях

Проект закона "О государственной политике переходного периода" предусматривает унификацию подходов к временно оккупированным территориям (ТОТ) в Донецкой и Луганской областях и в Крыму, инкорпорацию других законов и приведение к общему знаменателю всего законодательства Украины, касающегося ТОТ, введение элементов переходной юстиции, определение основ восстановления деятельности органов правосудия на деокупованих территориях.