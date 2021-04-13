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Минреинтеграции работает над созданием системы мониторинга нарушений прав человека на временно оккупированных территориях

Минреинтеграции работает над созданием системы мониторинга нарушений прав человека на временно оккупированных территориях

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины работает над созданием системы мониторинга и документирования нарушений прав человека и нарушений международно-гуманитарного права.

Об этом сообщил советник вицепремьер-министра Украины - Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Александр Смирнов во время круглого стола, посвященного внедрению принципов переходного правосудия как предпосылки деоккупации территорий и реинтеграции населения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве отметили, что мониторинг и документирование нарушений прав человека и нарушений международно-гуманитарного права (МГП) на временно оккупированных территориях Украины является обязательным условием внедрения мероприятий переходной юстиции - части переходного периода, а также реализации политики реинтеграции.

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"Создание реестра о нарушении прав человека и реестра ущерба, нанесенного государству, физическим и юридическим лицам в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, мы планируем реализовать путем создания единой государственной системы, которая будет собирать и систематизировать все. Это и о мониторинге, и о сборе информации, и об анализе, и о консолидации этих данных относительно дальнейших претензий государству-агрессору. Это также и о реализации права на правду. Именно создание сейчас идет очень осторожно, потому что тема сверхважная. Сейчас мы работаем со всеми, кто занимается этим уже долгое время, это и неправительственные организации и правительственный сектор, и уже в ближайшее время мы выйдем с презентацией этой системы, ее задачами и пошаговыми механизмами ", - отметил Смирнов.

В конце декабря 2020 Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий завершило разработку проекта закона "О государственной политике переходного периода" и направило на рассмотрение для предоставления предложений более 160 респондентов.

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Проект закона "О государственной политике переходного периода" предусматривает унификацию подходов к временно оккупированным территориям (ТОТ) в Донецкой и Луганской областях и в Крыму, инкорпорацию других законов и приведение к общему знаменателю всего законодательства Украины, касающегося ТОТ, введение элементов переходной юстиции, определение основ восстановления деятельности органов правосудия на деокупованих территориях.

мониторинг (186) нарушения (949) права человека (990) Министерство реинтеграции (278)


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Вони "нашим людям" ще й документами допомагатимуть для подачі позовів проти України до ЄСПЛ...
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13.04.2021 10:30 Ответить
Для кого документировать? Уничтожать врагов как Израиль, что бы все нелюди бежали сами за поребрик.
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13.04.2021 10:31 Ответить
Чим би дитя не тішилось, аби на транвай не чіплялось.
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13.04.2021 10:33 Ответить
А в Лугандоне шо, люди разве живут?
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13.04.2021 10:40 Ответить
 
 