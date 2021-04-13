Кто-то может выиграть $220 млн сегодня вечером. Украинцы могут побороться за джекпот Mega Millions США наравне с американцами! (реклама)

С ростом джекпота растет и интерес к участию в самой популярной в мире лотерейной игре.

Сегодня на кону Mega Millions $220 миллионов, и этот джекпот может быть сорван уже сегодня вечером. Узнайте, как принять участие в тираже с официальными билетами из Украины.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Джекпот Мега Миллионов достиг $220 млн, это свыше 6,1 миллиардов гривен . Ближайший тираж пройдет сегодня ночью, 13 апреля .

. Ближайший тираж пройдет . Находясь в Украине, вы можете официально принять участие в тираже!

Кажется, в эти дни все хотят сыграть в лотерею США Mega Millions, и можно понять почему. С тех пор, как лотерея разыграла рекордный джекпот в размере 1,5 миллиарда долларов в ноябре 2018 года, имя лотереи у всех на устах. Если вы задумываетесь принять участие в лотерее Powerball из Украины, вы можете купить билеты онлайн, совершенно законно и безопасно.

"Когда мы доходим до таких размеров [приза], возможно, что люди, которые обычно не обращают внимания на лотереи также оказываются в курсе происходящего", прокомментировал возросший в последние недели спрос на билеты пресс-секретарь лотереи Мичигана Джейк Харрис.

Как играть в Mega Millions?

Мега Миллионы проводятся в формате 5/70 + 1/25. Это означает, что для того, чтобы выиграть главный приз лотереи нужно угадать 5 чисел от 1 до 70 плюс один дополнительный номер ("Mega Ball") от 1 до 26. Помимо джекпота лотерея также разыгрывает 8 второстепенных призов.

Победитель лотереи получит невероятный джекпот, который, на данный момент, составляет $220 млн, но это не единственный способ стать миллионером с Mega Millions. Да, выигрыш второго приза принесет вам хотя бы $1 млн. В последнем тираже 9 билетов выиграли по 10,000 долларов, угадав 4 основных номера и один дополнительный. Двое из них удвоили свой выигрыш с помощью опции "Megaplier", которую вы можете добавить за небольшую доплату.

Как участвовать в Мега Миллионах из Украины?

Как известно, билеты Mega Millions продаются только в США. Тем не менее, вы можете участвовать в лотерее и из Украины, купив официальные билеты онлайн. Сделать это вам поможет сайт theLotter.com. Основанный в 2002 году сервис предлагает билеты на крупнейшие тиражи мира.

Пресс-секретарь компании Адриан Коореманс объясняет, как это работает: "Местные агенты theLotter в США купят билеты от вашего имени. По правилам Мега Миллионов, вы не обязаны быть гражданином или резидентом Соединенных Штатов, чтобы участвовать в лотерее". Так что вам не о чем беспокоиться, игра по интернету абсолютно законна, и онлайн-участник имеет такие же шансы и права на призы, как и местные игроки. Добавим, что сайт не берет комиссионных с выигрышей. Его услуги оплачиваются лишь единожды – в момент заказа билетов (их цена на сайте немного выше, чем в официальных точках продажи).

Чтобы купить билеты Mega Millions через theLotter, вам надо:

Создать учетную запись Выбрать Мега Миллионы из списка, содержащего приблизительно 50 лотерей Заполнить номера (вы можете играть со своими номерами, или со случайными числами) Добавить к билету мультипликатор "Megaplier" (по желанию) Оплатить заказ

Находящийся в США работник сервиса купит ваш физический билет. Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление. Все призы выплачиваются полностью (после вычета федеральных налогов и налогов штата). Сервис не берет комиссии с выигрышей – оплата услуг осуществляется в момент покупки билета.

Крупнейший в мире джекпот ждет вас

$220 миллионов – крупнейший на данный момент лотерейный джекпот. Да, Мега Миллионы разыгрывали и большие призы, но важно помнить, что джекпот может быть сорван в любом тираже, так что не стоит упускать шанс – он может повториться не скоро. Купите билеты на ближайший тираж Мега Миллионов сегодня, и потрясающий приз может быть вашим! Желаем удачи, и, пожалуйста, играйте ответственно.

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