Похмелье будет болезненным. Двое пьяных оккупантов лишились конечностей, выйдя на собственное минное поле, - ОТГ "Північ"

Части и подразделения оперативно-тактической группировки "Північ" продолжают соблюдать режим прекращения огня и сдерживать агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр

"В то же время, по данным разведки, стало известно, что 12 апреля в лечебное учреждение населенного пункта Енакиево, находящегося на временно оккупированной территории, доставлены двое оккупантов, которые в состоянии алкогольного опьянения совершили выход на собственное минное поле, где и потеряли свои конечности", - следует из сообщения.

"Как стало известно из предварительного медицинского анамнеза, "героическое" алкопутешествие стоило оккупантам потери нескольких конечностей. Известно, что на двоих у них осталось нечетное количество ног. Состояние здоровья захватчиков уточняется. Но то, что похмелье будет болезненным - доказанный факт! Что закопал - на том и подорвался. Карма она такая!, - добавили в ОТГ "Північ".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще двое ранены в районе Майорского в результате сброса гранат на позиции ВСУ вражеским БПЛА, - Минобороны