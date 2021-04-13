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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Похмелье будет болезненным. Двое пьяных оккупантов лишились конечностей, выйдя на собственное минное поле, - ОТГ "Північ"

Похмелье будет болезненным. Двое пьяных оккупантов лишились конечностей, выйдя на собственное минное поле, - ОТГ

Части и подразделения оперативно-тактической группировки "Північ" продолжают соблюдать режим прекращения огня и сдерживать агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 

"В то же время, по данным разведки, стало известно, что 12 апреля в лечебное учреждение населенного пункта Енакиево, находящегося на временно оккупированной территории, доставлены двое оккупантов, которые в состоянии алкогольного опьянения совершили выход на собственное минное поле, где и потеряли свои конечности", - следует из сообщения.

"Как стало известно из предварительного медицинского анамнеза, "героическое" алкопутешествие стоило оккупантам потери нескольких конечностей. Известно, что на двоих у них осталось нечетное количество ног. Состояние здоровья захватчиков уточняется. Но то, что похмелье будет болезненным - доказанный факт! Что закопал - на том и подорвался. Карма она такая!, - добавили в ОТГ "Північ".

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боевик (16779) минирование (1446) оккупация (10190) терроризм (18692) разминирование (720)


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Топ комментарии
+20
Похмелье будет болезненным. Двое пьяных оккупантов лишились конечностей, выйдя на собственное минное поле, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 4987
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13.04.2021 10:44 Ответить
+16
Похмелье будет болезненным. Двое пьяных оккупантов лишились конечностей, выйдя на собственное минное поле, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 4620
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13.04.2021 10:44 Ответить
+15
Сепар бежал по дорожке, и ему ********* ножки!
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13.04.2021 10:44 Ответить
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А говорят что для разминирования нужны десятки лет..
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13.04.2021 10:44 Ответить
все правильно, пока бабы мясо нарожают, много времени пройдет
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13.04.2021 10:47 Ответить
Краще б вони "пораскінулі мозгамі", тоді б і голова не боліла, тай друзі не чокаясь стекломоя хряпнули
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13.04.2021 11:21 Ответить
Похмелье будет болезненным. Двое пьяных оккупантов лишились конечностей, выйдя на собственное минное поле, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 4987
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13.04.2021 10:44 Ответить
Похмелье будет болезненным. Двое пьяных оккупантов лишились конечностей, выйдя на собственное минное поле, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 4620
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13.04.2021 10:44 Ответить
Сепар бежал по дорожке, и ему ********* ножки!
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13.04.2021 10:44 Ответить
сложные времена решили на обуви экономить
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13.04.2021 10:51 Ответить
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13.04.2021 10:51 Ответить
Ну шо сказати? Молодці, хороший приклад для решти 3,14здоти кацапсячої...
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13.04.2021 10:53 Ответить
Хорошо, что остались живы! Теперь из бюджета Рашки их пожизненно будут содержать. А не будут, пускай тогда дохнут под забором, заслужили.
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13.04.2021 11:31 Ответить
хорошо тому живется,у кого одна нога!ему пенсия дается и не надо сапога!
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13.04.2021 11:34 Ответить
Всем адекватным украинцам должно быть как-тоПохмілля буде болісним. Двоє п'яних окупантів втратили кінцівки, вийшовши на власне мінне поле, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 1534
Похмілля буде болісним. Двоє п'яних окупантів втратили кінцівки, вийшовши на власне мінне поле, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 3134
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13.04.2021 12:05 Ответить
Розмінування,й, потрібно робити,таким чином - проганяти по мінах кацапську бидлоту
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13.04.2021 12:14 Ответить
красавцы. побольше бы таких новостей..
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13.04.2021 13:18 Ответить
Нечетное т.е. Одна нога на двоих. Файно!
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13.04.2021 17:11 Ответить
 
 