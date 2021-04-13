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"Предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма", - замглавы МИД РФ Рябков

Россия назвала заход кораблей ВМС США в Черное море провокацией и заявила, что "им лучше держаться подальше от Крыма".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится", - сказал он.

"Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет", - добавил Рябков.

Ранее сообщалось, что США из-за стягивания войск РФ направляют в Черное море два корабля.

Турция заявила, что корабли США пробудут в Черном море до 4 мая.

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Автор: 

Крым (26421) МИД РФ (1672) россия (96107) США (27094) Черное море (1488) Рябков Сергей (57)


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Топ комментарии
+41
"Предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма", - замглавы МИД РФ Рябков - Цензор.НЕТ 8765
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13.04.2021 10:54 Ответить
+40
Фу, как завоняло. Казламордые уже обосрались
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13.04.2021 10:53 Ответить
+37
"Предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма", - замглавы МИД РФ Рябков - Цензор.НЕТ 2295
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13.04.2021 10:51 Ответить
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А че там, у кацапов от томагавков подгорают пердаки?)))
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13.04.2021 10:51 Ответить
"Предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма", - замглавы МИД РФ Рябков - Цензор.НЕТ 8765
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13.04.2021 10:54 Ответить
"Предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма", - замглавы МИД РФ Рябков - Цензор.НЕТ 2325
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13.04.2021 10:54 Ответить
выпустили на арену нового клоуна кретина....прям они сказали а кто вас вообще считает за нормальных....
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13.04.2021 11:23 Ответить
😂
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13.04.2021 10:51 Ответить
"Предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма", - замглавы МИД РФ Рябков - Цензор.НЕТ 2295
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13.04.2021 10:51 Ответить
Пердупреждаєм - голосно і раскатісто.
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13.04.2021 10:52 Ответить
Фу, как завоняло. Казламордые уже обосрались
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13.04.2021 10:53 Ответить
лапами бы еще засучил... из тварей укрепляют санкциями и не какой благодарности
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13.04.2021 10:53 Ответить
Предупреждаем США... - замглавы МИД РФ Рябков

Как лучше написать: биндюжник и король или галантерейщик и кардинал?
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13.04.2021 10:54 Ответить
ну и серануло рОтом.... это типа хотел упасть отжаться а получилось нагнуться и пукнуть
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13.04.2021 10:55 Ответить
Наконец -то все игнорируют путина.
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13.04.2021 10:55 Ответить
Иначе отключат яндекс. А всех одноклассников отправят на Колыму. Американцы сбегут от такого ужаса.
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13.04.2021 10:56 Ответить
Гарна істерика. Хунта ставить лайк
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13.04.2021 10:57 Ответить
держитесь там вы,
хорошего настроения
и главное - здоровья...
на двухметровой глубине,
на суше
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13.04.2021 10:57 Ответить
Раша что считает Черное море своим озером или лужей.. Не сильно ли замахнулись. Страны черноморского бассейна ( кроме Раши) являются члены НАТО - Турция, Болгария, Румыния, а также страны желающие вступить в эту организацию Грузия и Украина. США, Великобритания и т.д. также члены этой организации, так почему кораблям этих стран не находиться в этих водах по приглашению одной из этих стран, или по праву нахождения в международных водах вообще. Времена СССР прошли, когда большую часть побережья контролировало СССР и ее вассалы, а "замашки" остались. Не по " Сеньке шапка".
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13.04.2021 10:57 Ответить
Кацапи навіть не уявляють які вони кумедні істоти.
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13.04.2021 10:57 Ответить
Кацапы уже по бесзпределу используют свою пятую колонну для ликвидации волонтёров и активистов! А зебня не чухается..
Вечная память погибшей.
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13.04.2021 10:58 Ответить
после того, как Зеленский выступил в роли прокуоора и обвинил Кузьменко и Антоненко
в убийстве и посадил с помощью своих продажных судей людей в тюрьму логично предположить, что Членограй имеет прямое отношение к ликвидации волонтёров и активистов
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13.04.2021 11:03 Ответить
этот кацап забыл, что Крым это Украина ?
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13.04.2021 11:00 Ответить
при любых раскладах, для рассии все кончится плохо, или очень плохо
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13.04.2021 11:01 Ответить
уже пишут в "спортлото" ))
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13.04.2021 11:03 Ответить
Кому на каком расстоянии держаться от Украинского Крыма , забыли спросить у бешенной бензоколонки.
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13.04.2021 11:03 Ответить
Кацапы прямо угрожают и чего-то там запрещают США. Ну и? Каков будет ответ самой могущественной державы в мире? Вангую: НИКАКОГО ответа не будет. Поэтому не надо удивляться что пуйло что хочет то и делает.
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13.04.2021 11:03 Ответить
А ви колись особисто мали дискусію з юродивими? Те що висрав своїм ротом той кацап нагадує відому байку. І ніхто не буде ганьбитися на це відповідати.

"Попереджаємо США, що їм краще триматися подалі від Криму", - заступник глави МЗС РФ Рябков - Цензор.НЕТ 9567
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13.04.2021 11:15 Ответить
Специально, для таких как вы, написал: "Поэтому не надо удивляться что пуйло что хочет то и делает".
Для вас открытие, что отсутствие ответа и реакции, гопник воспринимает как слабость и усиливает свою агрессию?
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13.04.2021 11:22 Ответить
Відповідь воно отримало ще сім років тому, і обісралося. Ви реально вважаєте що те що воно робило, і робить зараз і був його план з початку конфлікту у 2014 році? Ви реально думаєте що воно зараз робить те що воно дійсно хоче?
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13.04.2021 11:30 Ответить
Прикольно. Крым и Донбасс отжали у нас ... а обосрался пуйло. Нет смысла оценивать его планы, т.к. нет достоверной информации. Его планы знает только он, а спрашивать бесполезно, т.к. 100% соврет. Оценивать надо факты.

Сирия, Солсбери, Северный поток, финансирование ЛДНР, блокирование Азовского моря, наращивание военной группировки на нашей границе и т.д. и т.п. Этого не достаточно? Или он должен начать 3-ю мировую, чтобы до вас дошло, что он что хочет то и делает?
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13.04.2021 13:07 Ответить
Якщо шановний пан пошукає в інеті, навіть просто у ютубі, кацапську пропаганду 2014 року, то він відразу зрозуміє що ***** отримало по пиці. Бо тоді воно хотіло отримати десь 8- 10 областей, а отримало хер у вигляді ордло . Я не буду сперечатися, на твою думку
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13.04.2021 13:27 Ответить
Я вас умоляю ... Давайте не путать пропаганду (тем более кацапську) и холодный ФСБшный расчет. Пуйло хотело Крым и оно его получило. Все остальное шло бонусом "как получится".

У меня иное представление о том, как "получают по морде". Да и речь не об этом. В 2014-2015 г. мы объективно не могли никому "дать по морде". Получили сами, но удар сдержали - и то хорошо. Вопрос в том: Какие сделали выводы и что сейчас из себя представляет наша экономика, ВСУ и морально-патриотический дух ...
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13.04.2021 13:41 Ответить
от красавы !!! сначала ********----а теперь орут ,,ОН НАШ,,-- мы голову за него положим,,,,прям ПЕСНЯ,,,
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13.04.2021 11:03 Ответить
американці, як побачили цього рембу, одразу розбіглися
"Предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма", - замглавы МИД РФ Рябков - Цензор.НЕТ 107
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13.04.2021 11:06 Ответить
це той передаст, що погрожує?
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13.04.2021 11:11 Ответить
на покойного Чуркина похож, такой же клоун
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13.04.2021 11:43 Ответить
США, як партнер України, мають право знаходитись на українській території
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13.04.2021 11:06 Ответить
Те более что Украина их пригласила.
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13.04.2021 12:00 Ответить
А відколи це чорноморське побережжя України стало кацапським? Ще Ердогану б заявив щоби турки вивели свій флот в Середземне море.
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13.04.2021 11:06 Ответить
"Попереджаємо США, що їм краще триматися подалі від Криму", - заступник глави МЗС РФ Рябков - Цензор.НЕТ 2952
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13.04.2021 11:06 Ответить
Нехай ещё тапком по трибуне постучит!!
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13.04.2021 11:07 Ответить
Крим - це Україна! рф - це оккупант!
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13.04.2021 11:08 Ответить
"Попереджаємо США, що їм краще триматися подалі від Криму", - заступник глави МЗС РФ Рябков - Цензор.НЕТ 1097
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13.04.2021 11:08 Ответить
кацапі попердежают... моська газует сильно на слона..
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13.04.2021 11:09 Ответить
Нет там ваших берегов. Вы берега попутали.
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13.04.2021 11:11 Ответить
"Попереджаємо США, що їм краще триматися подалі від Криму", - заступник глави МЗС РФ Рябков - Цензор.НЕТ 9562
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13.04.2021 11:12 Ответить
**** ваши берега в сибири!!!! Та где клюква растет и медведи!!! А я купаться хочу!!!
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13.04.2021 11:14 Ответить
А что Сибирь ихняя ? Сибирь эти варвары тоже отобрали у коренных народов.
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13.04.2021 12:01 Ответить
Что кацапчики не нравится? А что вы сами творите у границ Украины? Вам там тоже делать нечего. И вообще, вас приехали раком ставить,что вам не нравится?
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13.04.2021 11:20 Ответить
"Попереджаємо США, що їм краще триматися подалі від Криму", - заступник глави МЗС РФ Рябков - Цензор.НЕТ 5789"Попереджаємо США, що їм краще триматися подалі від Криму", - заступник глави МЗС РФ Рябков - Цензор.НЕТ 1381
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13.04.2021 11:21 Ответить
обкекались?)
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13.04.2021 11:21 Ответить
У моего кента есть мелкая собаченка. она как кого увидит, сразу заливается непрестанным лаем. Я говорию ему: Что она гавкает на всех без конца и края" Тот говорит: "Это она от страха"
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13.04.2021 11:23 Ответить
в моєї сусідки такий же. Зате злодій до хати безшумно не зайде.
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13.04.2021 11:27 Ответить
"Попереджаємо США, що їм краще триматися подалі від Криму", - заступник глави МЗС РФ Рябков - Цензор.НЕТ 3396
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13.04.2021 11:24 Ответить
Подобные заявления вызывают смех. Страна третьего мира отсталая, убогая Россия будет указывать самой развитой, демократической стране - США, что делать и где плавать, кому помогать. После подобных заявлений необходимо вводить новые санкции против страны агрессора и оккупанта - России.
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13.04.2021 11:34 Ответить
Просто американцы приплыли спасать американоговорящих в Украине, мало ли что.
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13.04.2021 11:44 Ответить
Предупреждаем США, «»»» А то що ? ?))
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13.04.2021 11:49 Ответить
Унитазы снимут с кораблей.
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13.04.2021 12:03 Ответить
Це не так страшно для янкі як заборона єкспорту балалайєк до штатів )
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13.04.2021 12:07 Ответить
США может смело и открыто послать кацапов НАХЕР и заявить кацапам что они не вправе никому что то указывать или запрещать по поводу Крыма! Так как Крым - это территория Украины. А Украина пригласила и разрешила США посетить Крым и прогуляться танками по нему !
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13.04.2021 12:05 Ответить
Попереджаєте мокші про що? Що насмердите, що вони від цього будуть блювати? Кого ви лякаєте дикарі і терористи? Тих двох кораблів достатньо, щоб розігнати всю вашу свору в Криму. Це вам не два маленьких катера Українських ВМС, які виходили у відкрите море і говорили, що вони не будуть по вас стріляти. А ви їх доганали і били зі всього флоту і повітряних сил і ледь-ледь попали. Будуть вас, московські терористи, по всьому світу ганяти НАТО та інші країни вашими обісцяними портками.
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13.04.2021 12:06 Ответить
на этот раз, сушку точно собьют
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13.04.2021 12:09 Ответить
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13.04.2021 12:10 Ответить
Кацапів потрібно знищувати поголовно! Відстежувати й знищувати. Гарне лайно - мертве лайно!
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13.04.2021 12:10 Ответить
Хоспаде, ты кто такой ваще, поди коксу аргентинского принял, шизик
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13.04.2021 12:11 Ответить
Срочно выпускайте Кузю. Хай пиндосы задохнутся!
"Попереджаємо США, що їм краще триматися подалі від Криму", - заступник глави МЗС РФ Рябков - Цензор.НЕТ 7407
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13.04.2021 12:18 Ответить
краденное добро выпускай.... не выпускай... оно на причале навсегда осталось....
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13.04.2021 12:54 Ответить
😅😅😅
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13.04.2021 12:44 Ответить
😅😅😅
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13.04.2021 12:46 Ответить

"Попереджаємо США, що їм краще триматися подалі від Криму", - заступник глави МЗС РФ Рябков - Цензор.НЕТ 3085
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13.04.2021 13:20 Ответить
Шо этот чмошник варнякает на США?!..Пусть еще ножкой топнет!..
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13.04.2021 13:44 Ответить
А то, что будет- ,,Кузя,, потопит все корабли противника?"Попереджаємо США, що їм краще триматися подалі від Криму", - заступник глави МЗС РФ Рябков - Цензор.НЕТ 7679
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13.04.2021 14:27 Ответить
ой які страшні, кого ви лякаєте? "балалаечники и лапотники"
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13.04.2021 14:52 Ответить
Вот всех на геройство пробило. Я реалист, вижу отчетливо простой треп и с той и с другой стороны. Надеюсь, и уверен, что трепом все и закончится, на кону слишком большие ставки. Что будет? Американцы по барражируют, кацапы за ними "дырка смотреть"... Надеюсь все.
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13.04.2021 15:03 Ответить
снимите уже этого рябка с бутылки !
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13.04.2021 15:24 Ответить
А знаете почему держаться подальше?? И это в свете того, что идут аж 15(пятнадцать!) кораблей каспийской флотилии, через 11 шлюзов. А потому что эти же корабли и есть те которые пулькают ракетами Калибр. Т.е вы поняли, "Джеймс Кук" слегка покуривая и стоя аккуратно в сторонке с помощью Иджис может просто без конца сбивать эти Калибры....кхе, кхе....еще над Экваторией!!! Черного моря до подлета к побережью Украины.
Вот именно патамушта и такая истерика.
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13.04.2021 17:33 Ответить
Ласкаво просимо США до Криму! Українці за те, щоб США будувало в Криму свої бази!. Крим український, так що росіяни, валіть з нього куди хочете. Хоч в Магадан, хоч на берега льодовитого океану...
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13.04.2021 18:02 Ответить
 
 