"Предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма", - замглавы МИД РФ Рябков

Россия назвала заход кораблей ВМС США в Черное море провокацией и заявила, что "им лучше держаться подальше от Крыма".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится", - сказал он.

"Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет", - добавил Рябков.

Ранее сообщалось, что США из-за стягивания войск РФ направляют в Черное море два корабля.

Турция заявила, что корабли США пробудут в Черном море до 4 мая.

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