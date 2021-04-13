Без транша МВФ придется задействовать план Б: сократить расходы Госбюджета и одалживать под более высокие проценты, - советник Зеленского Устенко

Если Международный валютный фонд откажется выделять Украине кредит до сентября, расходы госбюджета будут сокращены. Но шансы получить деньги достаточно высоки.

Об этом советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко сказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Важно, чтобы Рада справилась со своей задачей вовремя. Иначе придется задействовать план Б", - сказал Устенко.

По его словам, если законопроекты, необходимые для пересмотра программы с МВФ, не будут проголосованы вовремя, тогда нужно сразу же начинать подготовку к пересмотру бюджета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Советник Зеленского Устенко объяснил, в чем цель налоговой амнистии: "Мы начинаем жизнь с чистого листа"

"Нужно будет решать вопрос, где можно сэкономить, придется пересмотреть расходы. Необходимо быть готовыми к выходу на внешние рынки и одалживать под более высокие проценты, чего, конечно, не хотелось бы", - добавило он.

Кроме того, подчеркнул Устенко, "и в базовом, и в альтернативном сценарии нужно максимально выдавить ресурс за счет таможни и борьбы с контрабандой".

"Подчеркну, что шансы на то, что мы успеем все в срок и получим финансирование МВФ, достаточно высоки. Точно выше, чем 50%", - заключил советник Зеленского.

"В базовом сценарии мы движемся по пути, что соглашение между Украиной и МВФ существует. И в этом случае деньги должны быть в стране до сентября. Самый крайний желанный срок, когда вопрос по Украине должен быть вынесен на совет директоров Фонда - июль, так как в августе в МВФ месяц отпусков", - сказал Устенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина хочет получить от МВФ дополнительно более $2,7 млрд, - глава НБУ Шевченко

При этом он отметил, что до июля должно быть полностью сделано все, что предусмотрено программой.

"И, по большому счету, уже много сделано. По части Минфина сейчас с МВФ обсуждается дефицит бюджета на 2022 год. Это не барьер в переговорах. По поводу НБУ они также обо всем договорились. Будут внесены изменения в закон о банках и законе о Нацбанке, которые повышают его независимость", - добавил Устенко.