Без транша МВФ придется задействовать план Б: сократить расходы Госбюджета и одалживать под более высокие проценты, - советник Зеленского Устенко
Если Международный валютный фонд откажется выделять Украине кредит до сентября, расходы госбюджета будут сокращены. Но шансы получить деньги достаточно высоки.
Об этом советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко сказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Важно, чтобы Рада справилась со своей задачей вовремя. Иначе придется задействовать план Б", - сказал Устенко.
По его словам, если законопроекты, необходимые для пересмотра программы с МВФ, не будут проголосованы вовремя, тогда нужно сразу же начинать подготовку к пересмотру бюджета.
"Нужно будет решать вопрос, где можно сэкономить, придется пересмотреть расходы. Необходимо быть готовыми к выходу на внешние рынки и одалживать под более высокие проценты, чего, конечно, не хотелось бы", - добавило он.
Кроме того, подчеркнул Устенко, "и в базовом, и в альтернативном сценарии нужно максимально выдавить ресурс за счет таможни и борьбы с контрабандой".
"Подчеркну, что шансы на то, что мы успеем все в срок и получим финансирование МВФ, достаточно высоки. Точно выше, чем 50%", - заключил советник Зеленского.
"В базовом сценарии мы движемся по пути, что соглашение между Украиной и МВФ существует. И в этом случае деньги должны быть в стране до сентября. Самый крайний желанный срок, когда вопрос по Украине должен быть вынесен на совет директоров Фонда - июль, так как в августе в МВФ месяц отпусков", - сказал Устенко.
При этом он отметил, что до июля должно быть полностью сделано все, что предусмотрено программой.
"И, по большому счету, уже много сделано. По части Минфина сейчас с МВФ обсуждается дефицит бюджета на 2022 год. Это не барьер в переговорах. По поводу НБУ они также обо всем договорились. Будут внесены изменения в закон о банках и законе о Нацбанке, которые повышают его независимость", - добавил Устенко.
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Головне, що експерд-економіст-радник устенко прилаштував свого 27 річного синулю бізнесмена-політика-економіста в депутати ВР від ... "слуги наріду"
де ви такі тупі тільки беретесь?
ось дивись і думай якщо є чим: https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI
Що сивочолий, що піськограй, що ющ, що кучма, що кравчук - це все гівно, і нічого доброго для України вони не зробили, ось докази - бери та саджай
https://www.facebook.com/ukraineonlinee/videos/354158542602534
И сколько выдающийся патриот и меценат Зеля потратил на благотворительность?
https://censor.net/ru/comments/locate/3259327/01921462-a562-716d-a021-a12a876f0a23
https://censor.net/ru/comments/locate/3259327/01921462-a562-716d-a021-a12a876f0a23
Он единственный из олигархов поддерживал оба Майдана.
Хвойды пинчуки, бени и их содержанки гнали на первый Майдан, а вот во время второго стали типа патриотами. Но трубы "хорошего" пинчука как продавались на паРаше, так и продаются до сих пор.
"Мудрий" нарід віддасть. Як він не зможе, то діти, онуки, правнуки. Ну чи можна, землю та всю держвласність, за борги віддати- продати. І знову ж таки, гарненько прибараХлітся.
Головне, це можливіть, за копійки, легалізувати награбоване у того ж таки, "мудрого наріду".
https://censor.net/ru/news/3259303/sovetnik_zelenskogo_ustenko_obyasnil_v_chem_tsel_nalogovoyi_amnistii_my_nachinaem_jizn_s_chistogo_lista
а олігархі і інші "сироти" лише "дбають" про нарід і міць держави...з-а-йди и временщики!
А от по судовій реформі, по незалежності слідчих органів від влади, по незалежгності Нацбанку - на чому також наполягає МВФ - проблеми не те що не вирішуються; вони, навпаки - поглиблюються. Просто згадати лише подію останнього часу - знищення Конституційного суду. Чи передостаннього: захист хабарника Татарова від переслідування НАБУ... Перед тим: замороження переслідування Вовка...
Хоча: подією самого останнього часу (що примушує МВФ сумніватися в доцільності позики зебілам) є фальсифікація виборів на в/о№87. Куди вже глибше...
Транжирят средства, которые были накоплены предыдущей властью, а дальше чемоданы и теплые страны..
У НАС СПІЛЬНА МРІЯ ЯК НАВЯЗАТИ УКРАЇНІ ДЕФОЛТ!