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Без транша МВФ придется задействовать план Б: сократить расходы Госбюджета и одалживать под более высокие проценты, - советник Зеленского Устенко

Без транша МВФ придется задействовать план Б: сократить расходы Госбюджета и одалживать под более высокие проценты, - советник Зеленского Устенко

Если Международный валютный фонд откажется выделять Украине кредит до сентября, расходы госбюджета будут сокращены. Но шансы получить деньги достаточно высоки.

Об этом советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко сказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Важно, чтобы Рада справилась со своей задачей вовремя. Иначе придется задействовать план Б", - сказал Устенко.

По его словам, если законопроекты, необходимые для пересмотра программы с МВФ, не будут проголосованы вовремя, тогда нужно сразу же начинать подготовку к пересмотру бюджета.

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"Нужно будет решать вопрос, где можно сэкономить, придется пересмотреть расходы. Необходимо быть готовыми к выходу на внешние рынки и одалживать под более высокие проценты, чего, конечно, не хотелось бы", - добавило он.

Кроме того, подчеркнул Устенко, "и в базовом, и в альтернативном сценарии нужно максимально выдавить ресурс за счет таможни и борьбы с контрабандой".

"Подчеркну, что шансы на то, что мы успеем все в срок и получим финансирование МВФ, достаточно высоки. Точно выше, чем 50%", - заключил советник Зеленского.

"В базовом сценарии мы движемся по пути, что соглашение между Украиной и МВФ существует. И в этом случае деньги должны быть в стране до сентября. Самый крайний желанный срок, когда вопрос по Украине должен быть вынесен на совет директоров Фонда - июль, так как в августе в МВФ месяц отпусков", - сказал Устенко.

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При этом он отметил, что до июля должно быть полностью сделано все, что предусмотрено программой.

"И, по большому счету, уже много сделано. По части Минфина сейчас с МВФ обсуждается дефицит бюджета на 2022 год. Это не барьер в переговорах. По поводу НБУ они также обо всем договорились. Будут внесены изменения в закон о банках и законе о Нацбанке, которые повышают его независимость", - добавил Устенко.

Автор: 

госбюджет (1187) кредит (2378) МВФ (3335) Устенко Олег (51)


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Топ комментарии
+26
Для мудрого электората задействуют план Ж, потому что тому что они навыбирали деньги никто не даст.
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13.04.2021 11:08 Ответить
+18
Это никак не помешает отремотировать дверь в офис *********** за лимон с хвостом?? А то я как то переживаю...
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13.04.2021 11:08 Ответить
+16
Докерувався. Без транша МВФ придется задействовать план Б: сократить расходы Госбюджета и одалживать под более высокие проценты, - советник Зеленского Устенко - Цензор.НЕТ 1026
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13.04.2021 11:15 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а піраміда ОВДП нестійка, і вже загрожує звалитися...
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13.04.2021 11:06 Ответить
Для мудрого электората задействуют план Ж, потому что тому что они навыбирали деньги никто не даст.
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13.04.2021 11:08 Ответить
то електроліт
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13.04.2021 11:57 Ответить
То гідролізат...
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13.04.2021 12:46 Ответить
Такакаяразніца?
Головне, що експерд-економіст-радник устенко прилаштував свого 27 річного синулю бізнесмена-політика-економіста в депутати ВР від ... "слуги наріду"
Без траншу МВФ доведеться задіяти план Б: скоротити витрати Держбюджету і позичати під вищі відсотки, - радник Зеленського Устенко - Цензор.НЕТ 2957
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13.04.2021 15:02 Ответить
Это никак не помешает отремотировать дверь в офис *********** за лимон с хвостом?? А то я как то переживаю...
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13.04.2021 11:08 Ответить
Будем строить пирамиду ОВГЗ и урезать пайок лохторату - ахрененный план Б. А реформировать суды и наконец то начать бороться с коррупцией не пробовали ? А энто ж не про вас "гениальных стратегов" я забыл
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13.04.2021 11:09 Ответить
Ви ще скажіть що бубочкє кортеж треба зменшити для економії
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13.04.2021 11:10 Ответить
Мы решили совместить пункты из планов Ж,О,П,A
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13.04.2021 11:10 Ответить
А у дружбанан Бєні та мертвечуків, зятьків чучми, ахмєток та ін. "злидоти" не хочете позаімствовать на вигідних Україні условіях? Млять?!Без транша МВФ придется задействовать план Б: сократить расходы Госбюджета и одалживать под более высокие проценты, - советник Зеленского Устенко - Цензор.НЕТ 4951
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13.04.2021 11:11 Ответить
У этих низзя... проще поднять планку налогов и сделать дыру в бюджете еще больше.
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13.04.2021 11:19 Ответить
Незабаром на всіх екранах. Зустрічайте.Без траншу МВФ доведеться задіяти план Б: скоротити витрати Держбюджету і позичати під вищі відсотки, - радник Зеленського Устенко - Цензор.НЕТ 1544
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13.04.2021 11:19 Ответить
У зезедента, как минимум, лимон баксов. Он же власть, пусть что-то делает для страны, а не только крышует воров под оптимистичные гундосики.
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13.04.2021 11:15 Ответить
Ну лимон баксов по курсу десять-це-забагато это всего лишь несчастных десять лямов. Пыль по сравнению с реформированными под подушку патриотичными сбережениями
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13.04.2021 11:20 Ответить
а петя шо взірець чесноти та сумління?
де ви такі тупі тільки беретесь?
ось дивись і думай якщо є чим: https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI
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13.04.2021 11:37 Ответить
В порівнянні з главЗЕбілом і його слугами , - так . .
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13.04.2021 11:42 Ответить
😅Ви, придурки, навчилися у свого сонцеликого (янелоха) "а Порошенко що краще", чи як? Довбо...оби ваша шмаркля вже два роки , як Президент, похерив все.
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13.04.2021 12:30 Ответить
Та ні то ви придурки раз весь час вибираєте тварюк.
Що сивочолий, що піськограй, що ющ, що кучма, що кравчук - це все гівно, і нічого доброго для України вони не зробили, ось докази - бери та саджай
https://www.facebook.com/ukraineonlinee/videos/354158542602534
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13.04.2021 14:40 Ответить
Дякую, репост зроблено. Хтось ще зрозуміє, хто є хто
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13.04.2021 19:20 Ответить
В Украине много "прастых парней" как Буба криворожский, имеющий, минимум, миллион баксов, квартиры, дома в Украине, Израиле, Италии, Лондоне, Грузии?
И сколько выдающийся патриот и меценат Зеля потратил на благотворительность?
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13.04.2021 11:28 Ответить
Почему я должен отвечать за клована? Потому что вы без ума от такого же?
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13.04.2021 11:32 Ответить
Наверное, должны потому, что в тему про зебильную власть и их отношения с МВФ всунули коммент о Порошенко.

https://censor.net/ru/comments/locate/3259327/01921462-a562-716d-a021-a12a876f0a23
https://censor.net/ru/comments/locate/3259327/01921462-a562-716d-a021-a12a876f0a23
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13.04.2021 11:35 Ответить
Это самый яркий пример из упырей-олигархов. Остальные отличаются только тем, что не использовали в своих целях (перманентное обогащение и власть) патриотизм. Впрочем они не были президентами, бо допускаю, что и Пинчук перед вторым сроком начепыв вышиванку, Фирташ перешёл в Киевский патриархат, а ***** дал интервью, в котором он рассказал как люто ненавидит Ахметова. Впрочем, вы правы. Разгружать их надо всех и без процентов. Вы ж это имели ввиду? Не?
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13.04.2021 11:42 Ответить
упырь для тех, кому мешает независимая от кремля Украина.
Он единственный из олигархов поддерживал оба Майдана.
Хвойды пинчуки, бени и их содержанки гнали на первый Майдан, а вот во время второго стали типа патриотами. Но трубы "хорошего" пинчука как продавались на паРаше, так и продаются до сих пор.
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13.04.2021 11:51 Ответить
этот устенко еще месяц назад в пеной у рта уверял, что ЗВР 20 лярдов и все в СКВ)
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13.04.2021 11:14 Ответить
Нічого страшного. Ми потерпимо. Тільки б Зеленському було добре.
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13.04.2021 11:14 Ответить
Та то нічого. Беріть. Як же вам без дерибанів?
"Мудрий" нарід віддасть. Як він не зможе, то діти, онуки, правнуки. Ну чи можна, землю та всю держвласність, за борги віддати- продати. І знову ж таки, гарненько прибараХлітся.
Головне, це можливіть, за копійки, легалізувати награбоване у того ж таки, "мудрого наріду".
https://censor.net/ru/news/3259303/sovetnik_zelenskogo_ustenko_obyasnil_v_chem_tsel_nalogovoyi_amnistii_my_nachinaem_jizn_s_chistogo_lista
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13.04.2021 11:15 Ответить
Так це спражній "хвахівець", він дурного не порадить,
а олігархі і інші "сироти" лише "дбають" про нарід і міць держави...з-а-йди и временщики!
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13.04.2021 11:27 Ответить
До речі, там не в законопроектах вся проблема. Заокнопроекти по економіці, на яких наполягає МВФ - проголосуються...
А от по судовій реформі, по незалежності слідчих органів від влади, по незалежгності Нацбанку - на чому також наполягає МВФ - проблеми не те що не вирішуються; вони, навпаки - поглиблюються. Просто згадати лише подію останнього часу - знищення Конституційного суду. Чи передостаннього: захист хабарника Татарова від переслідування НАБУ... Перед тим: замороження переслідування Вовка...
Хоча: подією самого останнього часу (що примушує МВФ сумніватися в доцільності позики зебілам) є фальсифікація виборів на в/о№87. Куди вже глибше...
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13.04.2021 11:15 Ответить
Докерувався. Без транша МВФ придется задействовать план Б: сократить расходы Госбюджета и одалживать под более высокие проценты, - советник Зеленского Устенко - Цензор.НЕТ 1026
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13.04.2021 11:15 Ответить
Без траншу МВФ доведеться задіяти план Б: скоротити витрати Держбюджету і позичати під вищі відсотки, - радник Зеленського Устенко - Цензор.НЕТ 6360
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13.04.2021 11:28 Ответить
Земзакони зупинити і далі виключно через референдум.
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13.04.2021 11:17 Ответить
Та земзакони там не в пріоритеті. Суди і коррупція, аудит ковідного фонду 100-500 раз про це pеленим нагадали МВФ, США, G7. Просто на дерібан МВФ не хоче давати бабло. А зелені мелють про землю бо інші пункти у них не бажання, ні здібностей виконати не має
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13.04.2021 11:42 Ответить
Может свои расходы сократите ???? Меньше фабрик , заводов и пароходов покупать будете ??
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13.04.2021 11:20 Ответить
а пальто . новое . теплое на зиму можно ? не дорогое . тысяч за шестьсот
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13.04.2021 11:27 Ответить
Не переживайте зеледебилы, сколько лярдов инвестиций ваш фельдмаршал привез после визита в Великобританию? В Эмираты он же тоже не просто так летать, не может же целый президент выбрасывать на ветер миллионы на поездки только лишь для пиара. А Катар так вообще окружную в Киеве построит. Главное что не Порох, правда?! И кого вы к власти привели, имбецилы одноклеточные. Теперь будете жить долго, но далеко не факт что счастливо.
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13.04.2021 11:24 Ответить
не знаю . в сериале все как то проще было . послали нах МВФ и зажили сыто и богато . от жалко шо в жизнь это не сериал . правда зебобы ?
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13.04.2021 11:26 Ответить
Зебилы думкою багатіють.
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13.04.2021 11:40 Ответить
бідний песиголовець-бєнья і ін.-нема ,що красти:заробітчани більше не інвестують.....
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13.04.2021 11:26 Ответить
"Экономический прорыв" имени Зеленского уже отменяется?
Транжирят средства, которые были накоплены предыдущей властью, а дальше чемоданы и теплые страны..
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13.04.2021 11:26 Ответить
Переводжу на доступну для 73% мову - я буду жить так, как и жил раньше! Просто ваши дети, будут потом, больше за мои расході отдавать.
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13.04.2021 11:28 Ответить
А жрать меньше не пробовали?
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13.04.2021 11:32 Ответить
Значить обіцяної боротьби з корупцією і олігархами не буде, а слуги урода підтвердять свій статус шахраїв і брехунів.
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13.04.2021 11:32 Ответить
А делать демократизацию после двух Майданов и продолжающейся войны и развивать рыночную экономимику, и на этой основе привлекать инвестиции населения не пробовали?, вместо того, что бы не не "чистить" банки от сбережений граждан, не строить за счет бюджета и плучать "откаты" 50% ,а потом еще раз красть , покупая кредиты Мин.фином у банков по сговору, монополизировав властью фин.рынок, впрочем как все рынки (газа, электроэнергии, удобрений), прихватизируя гос.майно народа в одни руки, на очереди "рынок" Земли, так это и дебилы могут так управлять страной, не говоря за врагов, такой и результат, а они нам про НАТО, Европейский Союз заливают.Там же сказали ЕС не банкомат, что бы сдержать олигархов и коррумпированную власть, ну дебилы и маньяки они даже красть не умеют, что бы украсть надо прежде всего, что то создать,а все выгребают у государства пока страна не развалится.
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13.04.2021 11:34 Ответить
-Так кредити МВФ найдешевші в світі вони під 2% - 3%, тоді як найбільш дешеві кредити з буквально всіх інших джерел обходяться для нашої країни найменший мінімум в 8,5%. І ці доступні гроші МВФ вони конче потрібні для України, яка переживає сильнішу економічну кризу, епідемію, сильно витратну визвольну війну проти російських фашистів загарбників на тимчасово окупованих суверенних українських територіях Донбасу і Криму. У нормальній країні кредит МВФ відіграє величезну позитивну роль у розвитку держави її економіки: він гарантовано забезпечує зростання ВВП. Він сприяє підвищенню ************** виробництву та обміну, поглибленню міжнародного поділу праці. Також цей міжнародний кредит посилює громадське економічне відтворення, стимулює як розширення новітніх прибуткових галузей, так і розвиток передових форм галузей господарства..... і багато для чого іншого! Ну якщо не у МВФ то тоді кредити вже під 10% хіба що доведеться брати у нашого лютого кривавого ворога окупанта у проклятої паРаші. І тільки з умовою у обмін на ганебну капітуляцію з втратою територіальної цілістністі і знищення суверенітету Української держави.
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13.04.2021 11:35 Ответить
Зеля має втілити план 'Гоу' - піти з поста президента, визнати що він не спроможний й піти. Але люди з комплексом "янєлох" не здатні на таке.
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13.04.2021 11:41 Ответить
Без траншу МВФ доведеться задіяти план Б: скоротити витрати Держбюджету і позичати під вищі відсотки, - радник Зеленського Устенко - Цензор.НЕТ 8850
У НАС СПІЛЬНА МРІЯ ЯК НАВЯЗАТИ УКРАЇНІ ДЕФОЛТ!
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13.04.2021 11:43 Ответить
что они не делают, не идут дела... а у папередников как-то получалось и рост экономики, и договариваться и за кредиты, и за безвиз, и за томос, и за оружие. как надували щеки зеленые - они должны были добиться в десять раз больше, но нет...
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13.04.2021 11:45 Ответить
Так ви падли і починайте з себе уродів економити.
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13.04.2021 11:53 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%82-%d0%b2-%d1%82%d1%83%d1%80%d1%86%d0%b8%d1%8e-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d0%b2%d1%81%d1%8e-%d0%bd%d0%b8%d1%89%d0%b5%d1%82%d1%83-%d0%b7%d0%b5%d0%bb.html Визит в Турцию показал всю «нищету» Зеленского - эксперт 13 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%82-%d0%b2-%d1%82%d1%83%d1%80%d1%86%d0%b8%d1%8e-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d0%b2%d1%81%d1%8e-%d0%bd%d0%b8%d1%89%d0%b5%d1%82%d1%83-%d0%b7%d0%b5%d0%bb.html#comments Комментарии: 2 https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%82-%d0%b2-%d1%82%d1%83%d1%80%d1%86%d0%b8%d1%8e-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d0%b2%d1%81%d1%8e-%d0%bd%d0%b8%d1%89%d0%b5%d1%82%d1%83-%d0%b7%d0%b5%d0%bb.html Без траншу МВФ доведеться задіяти план Б: скоротити витрати Держбюджету і позичати під вищі відсотки, - радник Зеленського Устенко - Цензор.НЕТ 266 Украина купила встречу с Эрдоганом ценой продажи стратегических предприятий страны.https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%82-%d0%b2-%d1%82%d1%83%d1%80%d1%86%d0%b8%d1%8e-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d0%b2%d1%81%d1%8e-%d0%bd%d0%b8%d1%89%d0%b5%d1%82%d1%83-%d0%b7%d0%b5%d0%bb.html#more-129736 Читать далее
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13.04.2021 11:57 Ответить
Так ви в минулому році і так набралися 12 млрд доларів боргів по "коротким займам" під великі відсотки. Займайте і витрачайте на себа любимих і ваших *****, всеодно віддавати будуть 73% дебілів, не ви.
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13.04.2021 12:08 Ответить
А почему нам про это сообщает путинская помойка РуцБизКанал?
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13.04.2021 12:13 Ответить
А не хочете відмовитись від послуг усіх держслужбовців,найнятих народом України,у яких заробітна плата вище 2000 доларів на місяць.
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13.04.2021 12:28 Ответить
Так Зеля, деріть з 73% шкуру і не зупиняйтеся. Приймайте закони, які заборонять виходити навіть на вулицю. Придумайте якийсь ящур і лупіть штрафи по 17 000 гривень. Піднімайте ціни на все і побільше, не соромтеся. Головне напишіть, що у всьому винен Порошенко.
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13.04.2021 12:33 Ответить
Це все клятий Порох!!!Він заважає нашому найвеличнішому!!!Якби не порох, під мудрим керівництвом зе - нарика ми б уже давно жили краще ніж ОАЕ!!!
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13.04.2021 12:44 Ответить
А в сериале все по-другому было. Правда, зебилы? Гордитесь своим выбором?
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13.04.2021 12:55 Ответить
у главы укрпочты срезать зарплату можно на 1800000 и 100000 ему хватит. у коболева можно обрезать и будет существенный приход в бюджет..
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13.04.2021 13:17 Ответить
Еще скажите, что Беню обязать вернуть наворованные млрд-ы грн в бюджет..,и будет очень смешно,..Квартал отдыхает..
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13.04.2021 14:13 Ответить
где-то звучит звук из прошлого "15 млрд ялынковича, возьми их, ты же хочешь!"
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13.04.2021 13:24 Ответить
Прекратить воровать - не вариант?
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13.04.2021 15:28 Ответить
 
 