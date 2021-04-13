Если РФ все-таки продолжит развитие эскалации у наших границ, слов будет недостаточно, - замглавы МИД Енин

Украина в последние годы начала получать существенную военную помощь со стороны членов НАТО и, в частности, США, в том числе образцы летального оружия, применение которых может существенно повысить цену агрессии для Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил замглавы МИД Евгений Енин.

"На сегодняшний день очень важным является факт демонстрации мощной единогласной поддержки всех наших партнеров, по сути, всего цивилизованного содружества в отношении территориальной целостности и суверенитета Украины. В то же время, если российская сторона все-таки продолжит развитие эскалации у наших границ, слов будет недостаточно. Именно над этим мы на этом этапе работаем с нашими партнерами", - отметил он.

По словам Енина, украинские вооруженные силы стали значительно сильнее с 2014 года.

"Хотел бы отметить, что по истечении 7 лет наша армия значительно укрепила свою мощь. Точно так же более крепкими выглядят связи и взаимодействие с нашими западными партнерами. В течение последних лет мы начали получать существенную военную помощь со стороны членов НАТО и, в частности, США, в том числе образцы летального оружия, применение которых может существенно повысить цену агрессии для Российской Федерации", - добавил замглавы МИД.

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Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

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