РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11857 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 976 11

Если РФ все-таки продолжит развитие эскалации у наших границ, слов будет недостаточно, - замглавы МИД Енин

Если РФ все-таки продолжит развитие эскалации у наших границ, слов будет недостаточно, - замглавы МИД Енин

Украина в последние годы начала получать существенную военную помощь со стороны членов НАТО и, в частности, США, в том числе образцы летального оружия, применение которых может существенно повысить цену агрессии для Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил замглавы МИД Евгений Енин.

"На сегодняшний день очень важным является факт демонстрации мощной единогласной поддержки всех наших партнеров, по сути, всего цивилизованного содружества в отношении территориальной целостности и суверенитета Украины. В то же время, если российская сторона все-таки продолжит развитие эскалации у наших границ, слов будет недостаточно. Именно над этим мы на этом этапе работаем с нашими партнерами", - отметил он.

По словам Енина, украинские вооруженные силы стали значительно сильнее с 2014 года.

"Хотел бы отметить, что по истечении 7 лет наша армия значительно укрепила свою мощь. Точно так же более крепкими выглядят связи и взаимодействие с нашими западными партнерами. В течение последних лет мы начали получать существенную военную помощь со стороны членов НАТО и, в частности, США, в том числе образцы летального оружия, применение которых может существенно повысить цену агрессии для Российской Федерации", - добавил замглавы МИД.

Также читайте: Украина не хочет войны и не готовит никакой эскалации на Донбассе, - Кулеба

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Читайте также: Украина готова к вторжению России, - Зеленский

Автор: 

МИД (6993) россия (96107) Енин Евгений (328)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Это Енин здесь еще что то будет вякать? Пусть лучше вспомнит как он Тумгоева выдал кацапам. А этот ингуш воевал за Украину и я уверен что и в будущей войне не сидел бы дома.
показать весь комментарий
13.04.2021 11:45 Ответить
+3
Этот енин сначала в ГПУ фальсифицировал дела на добровольцев, теперь ищет кто станет на защиту ...
показать весь комментарий
13.04.2021 11:10 Ответить
+3
>по истечении 7 лет наша армия значительно укрепила свою мощь
порох и армию усилил и летальное оружие получил, а зелохи за два года только отвели и остановили оборонный заказ...
показать весь комментарий
13.04.2021 11:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Этот енин сначала в ГПУ фальсифицировал дела на добровольцев, теперь ищет кто станет на защиту ...
показать весь комментарий
13.04.2021 11:10 Ответить
>по истечении 7 лет наша армия значительно укрепила свою мощь
порох и армию усилил и летальное оружие получил, а зелохи за два года только отвели и остановили оборонный заказ...
показать весь комментарий
13.04.2021 11:17 Ответить
Неужели????позаглядыаали в речи *****?
Звиздеть не мешки ворочать....
Отвели войска????? На каждое действие есть противодействие...идиоты..
показать весь комментарий
13.04.2021 11:30 Ответить
"сказал замглавы МИД Енин" .. дальше заголовка можно дальше не читать.. я и не читала..
показать весь комментарий
13.04.2021 11:31 Ответить
https://censor.net/ru/photo_news/3096865/zamgenprokurora_enin_kotoryyi_vydal_tumgoeva_rossii_nesmotrya_na_obeschaniya_lutsenko_ne_otstranen_ot

https://biz.censor.net/video_news/3100484/zamestitel_genprokurora_zapisal_svoyu_nedvijimost_na_ottsa_video
показать весь комментарий
13.04.2021 11:37 Ответить
Это Енин здесь еще что то будет вякать? Пусть лучше вспомнит как он Тумгоева выдал кацапам. А этот ингуш воевал за Украину и я уверен что и в будущей войне не сидел бы дома.
показать весь комментарий
13.04.2021 11:45 Ответить
Так уже восьмой год пошёл ,а вы все ещё говорите,убивают каждый день солдат,а вы говорите...
показать весь комментарий
13.04.2021 12:29 Ответить
Адекватным ответом на действия РФ могут стать учения по отработке мобилизации резервистов ЗСУ. Это реально поднимет боеготовность ЗСУ в создавшихся условиях. Провокацией это назвать нельзя, так как ППД, куда прибудут резервисты знаходяться не в зоне проведення ООС. Главное грамотно организовать и естественно достойно профинансировать. Как говорится: дешева рибка - погана юшка. А мы не настолько богаты, чтобы экономить на обороне.
показать весь комментарий
13.04.2021 14:15 Ответить
Чего это вся провластная "зелень"с Зе и даже с Мендель, в случае возможного разширения агрессии раши, уповают все на дядю Сэма и старушку Европу.?.А вплотную заняться укреплением ВСУ и их обеспечением нашим современным уже разработанным вооружением им видимо не в охоту,али не в выгоду..Воровать,вешать "лапшу"на уши обывателям ведь куда проще и безопаснее..
показать весь комментарий
13.04.2021 14:29 Ответить
 
 