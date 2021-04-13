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Новости Агрессия России против Украины
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РФ будет защищать русскоязычное население. США говорят о высокой цене, но никогда ее не называют, - замглавы МИД РФ Рябков

РФ будет защищать русскоязычное население. США говорят о высокой цене, но никогда ее не называют, - замглавы МИД РФ Рябков

РФ уверяет, что продолжит защищать русскоязычное население, невзирая на заявления США о том, что Россия заплатит цену за агрессивные действия на востоке Украины. При этом не уточняется, именно от чего защищать русскоязычное население намерена российская сторона.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Они (США - Ред.) говорят о высокой цене, но никогда ее не называют. То, что они делали до сих пор, мы, во-первых, хорошо изучили, во-вторых, приспособились. Не считаем, что вообще применима такая терминология: цена, расплата и так далее. Мы просто отстаиваем наши интересы и интересы наших граждан, русскоязычного населения, будем защищать их и дальше", - сказал Рябков журналистам.

В свойственной РФ манере он обвиняет власти Украины в якобы нежелании урегулировать ситуации на Донбассе. Сторонников Украины он называет "покровителями" и намекает на их заинтересованность.  

"Вопрос в том, какие выводы делаются из этой ситуации в Киеве и у киевских покровителей. Выводы эти не настраивают на положительный лад", - добавил он.

Кроме этого, Рябков заявляет о каких-то угрозах в адрес РФ и уверяет, что "любая угроза только нас укрепляет в убежденности в том, что мы проводим верный курс".

Читайте также: "Предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма", - замглавы МИД РФ Рябков

Своей вины в обострении ситуации на Донбассе РФ не видит, в то же время США, по утверждению Рябкова, якобы пытается подорвать позиции России международной арене.

"США являются нашим противником, делают все для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене, других элементов в их подходе к нам мы не видим. Выводы такие", - сказал Рябков.

Автор: 

МИД РФ (1672) россия (96107) США (27094) русский язык (580) Рябков Сергей (57)


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Топ комментарии
+51
А может вы будете защищать дву ногое или дву глазое население!! Что дело только в языке?
Нацисты кремлевские!!! Тот тоже вроде защищал планету от евреев!
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13.04.2021 11:12 Ответить
+34
Заберіть до себе своїх узкоязичних, та уй...буйте!
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13.04.2021 11:13 Ответить
+23
Отже висновок -

РФ будет защищать русскоязычное население. США говорят о высокой цене, но никогда ее не называют, - замглавы МИД РФ Рябков - Цензор.НЕТ 2187
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13.04.2021 11:21 Ответить
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Страница 2 из 2
Ідіть в сраку, захисники, я принципово перейшов на українську з російської, і здогадайтесь чому.
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13.04.2021 11:51 Ответить
А те російськомовне населення хоче рашиських "захисників" ? чи є в світі більш паскудніша держава ніж ця імперія зла. Хоч тут і питаня до зросійщених, переходьте на українську мову бо рашиська нечисть вважає вас своїми.
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13.04.2021 11:52 Ответить
Взагалі, дуже смішно дивитися на "хом'ячка" який розмірковує про "ціну..."...
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13.04.2021 11:53 Ответить
как вариант решения проблемы, предлагаю организовать кампанию по написанию каждым русскоязычным официального "Отказа Российской Федерации в праве защищать меня, как русскоязычного гражданина Украины" с заверением где-то в европейских инстанциях...)
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13.04.2021 11:54 Ответить
Яким чином русскаязичний може підтвердити, що він русскаязичний?
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13.04.2021 12:10 Ответить
Уже було у 2014 ... Тоді петицію складали. Та їм усе по х... То ж привід
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13.04.2021 12:15 Ответить
Nado zapretit ruski jazyk i nebudet togda problem.
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13.04.2021 11:54 Ответить
Да плевать Вам на рускоязычное население! Всегда было наплевать!
Вы сначала защитите свое население внутри страны, где царит разруха, отсутствие всяких дорог, домовые постройки еще с царских времен, где царствует беспробудный алкоголизм и т.д.
Вам на самом деле главное захватить территорию, соседнюю с лаптестаном, чтобы туда не пришло НАТО!
Вам нужен буфер в виде захваченной территории и чем он будет больше, тем лучше для вашего мышления!
И заодно отхватить у Украины выход к морям, чтобы англичане там не построили свою военную базу, попутно прибрав к рукам канал, подающий воду в Крым.
А вы тут что-то мямлите про защиту рускоязычного населения....
Вы войну с Финляндией тоже начинали для защиты рускоязычного населения?
Отхватили лакомые кусочки территории, не защитив ни одного руского.
Даже наоборот, потеряли убитыми сотни тысяч росиян. Это и есть такая защита в вашем понимании?
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13.04.2021 11:55 Ответить
Мы, русскоязычные свободные граждане Украины будем защищаться от кремлевской средневековой фашистской тирании всеми силами и средствами.
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13.04.2021 11:55 Ответить
совершенно верно, кругом одно пропагандистское вранье- на оккупированных территориях свой русо=фашистский паспорт местным навязывают под страхом увольнения .
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13.04.2021 11:58 Ответить
Самий дієвий засіб боронити Україну ,це розмовляти українською !!! Українці самі мают більш наполеглево нищити в собі москаля ,гидотну потвору "Русского мира" !!!)))
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13.04.2021 12:05 Ответить
хорошие ученики гитлера!
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13.04.2021 11:57 Ответить
...але справа у тому, що русскаязичіє - це і кремлівська середньовікова фашистська тиранія. Нічим, крім матюків, русскій язикъ світову культуру не збагатив.
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13.04.2021 12:01 Ответить
Рябков иди со своей защитой и не только иди а бегом на хутор бабочек ловить Могу дебилу придать ускорения от всей души русскоговорящий
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13.04.2021 12:01 Ответить
Надежда Савченко не вылазит с рос-пропагандон сайтов и ТВ.
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13.04.2021 12:03 Ответить
Гниди, про яких говорив Петлюра, примушують українців з дитинства знати державну мову Російської Федерації.
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13.04.2021 12:08 Ответить
Расея не уважает пустую болтовню западных политиков.
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13.04.2021 12:13 Ответить
Туфта усе це - захищати за ознакою мови. Це привід, як у гопника, що зустрічає свою жертву піздно ввечері на вулиці і просить закурити ...
Це як захищати тих, хто цього і не просить. А якщо і просить, то забирайте його до себе у свій російський рейх.
Хм. Російськомовних з Брайтон-Біч захищати не бажають
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13.04.2021 12:13 Ответить
...бо ознака мови є ознакою національності.
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13.04.2021 12:17 Ответить
БЕССМЕРТИЕ НАРОДА - В ЕГО ЯЗЫКЕ.
Чингиз Т. Айтматов
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13.04.2021 12:26 Ответить
У ********* світі - національність, це - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F національне самовизначення людини, а не мова.
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13.04.2021 13:15 Ответить
"...бо ознака мови є ознакою національності"

Австралія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F#%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B8 розмовляє англійською (72 % населення), то тепер вони всі -"англійці"? - Не меліть дурниць!
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13.04.2021 13:12 Ответить
Арабською мовою послуговуються у більше ніж 20-ти країн-націй. Які буває, що і воюють між собою. Як тоді бути з визначенням приналежності до певної нації
Англійска є державеою у 67 країнах-націях. І тепер Велика Британія повинна стежити за захистом англомовних, а Турція за захистом тюркомовних?
Доречі, багато т.з. "російськомовних" успішно боронять Україну.
У Московії не має ліцензії на "захист" російськомовних.
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13.04.2021 14:24 Ответить
А я счита́ю, что США должна защитить англоязычное население на территории РФ. И отомстить белым за смерть афрорусского Пушкина! 😁😁😁
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13.04.2021 12:14 Ответить
То нехай вчать українську, або стануть рашею. Третього варіанту тут нема. В Україні є лише одна мова.
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13.04.2021 12:55 Ответить
РФ уверяет, что продолжит защищать русскоязычное население, невзирая на заявления США о том, что Россия заплатит Источник: https://censor.net/ru/n3259329

КАЦАПИ ПІШЛИ ВИ НА Х*Р, скоро ваша Московія розвалиться, а вони все
когось там "защіщают"
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13.04.2021 12:30 Ответить
Русскоязычие это не гражданство.Черчилль говорил,что Великобритания и США - это две братские страны,РАЗДЕЛЕННЫЕ ОБЩИМ ЯЗЫКОМ.
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13.04.2021 12:34 Ответить
а русскоговорящие просят вас их защитить?)))
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13.04.2021 12:34 Ответить
Горбачов ще живий, може назвати ту "ціну".
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13.04.2021 12:34 Ответить
РФ захищатиме російськомовне населення. США кажуть про високу ціну, але ніколи її не називають, - заступник глави МЗС РФ Рябков - Цензор.НЕТ 764
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13.04.2021 12:35 Ответить
Я вже так зрозумів, що більшість тут (73%) хоче йти білоруським шляхом.
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13.04.2021 12:36 Ответить
он немного не договорил, рускоязычное население будут защищать от хорошей, веселой и сытой жизни
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13.04.2021 12:37 Ответить
А эти руцкие поцы таки хотят поторговаться?
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13.04.2021 12:40 Ответить
А, как насчет косноязычных? Этих же больше. Да и как-то породственнее выглядят с такими вот защитничками.
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13.04.2021 12:42 Ответить
Коли вже вони заберусть все рускоязичне насєленіє до себе і будуть його захищати на своїй території? Пора вже з тих, хто хоче жити поза межами РФ брати розписку, що вони відрікаються від рускоязичія і не вважають себе рускоязичними чи рускімі, і тільки тоді пускати до себе. Бо скоро рускоязичіє стане синонімом війни в твоєму домі. Хочеш війну в свою хату, пусти рускоязичних.
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13.04.2021 12:45 Ответить
Воістину.
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13.04.2021 13:00 Ответить
Та ця москальська свинота придумає інший привід ...
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13.04.2021 14:26 Ответить
1. Отключить от СВИФТ.
2. Арестовать их счета.
3. Эмбарго на углеводороды.
ВСЁ.
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13.04.2021 12:49 Ответить
Каспаров:"Может переместить всех родственичков с Запада и США домой,ну и счета заморозить?"Давайте попробуем...
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13.04.2021 13:55 Ответить
Перевожу на человеческей язык слова кацапского зам.министра: "3,14здеть можете сколько угодно, а мы что хотим, то и будем делать".
Причем говорят это они постоянно. И не просто говорят, но и делают.
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13.04.2021 12:55 Ответить
Негайно прибрати з Конституції згадування про національні меншини та інші, крім української, мови. Кримські татари окреме питання.
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13.04.2021 12:59 Ответить
Російськомовним патріотам треба нарешті обрати - або ви перейдете на рідну мову, або готуйтеся що раша до вас скоро прийде. Країни «какіхразніц» тут побудувати не вийде. Україна - національна, одномовна держава, така ж як Литва, така ж як Польша. І іншої України ніколи не буде. Щоб вижити поруч з кацапським агресором, треба стати цілком чужими та незрозумілими для них в мовному та культурному плані.
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13.04.2021 13:05 Ответить
Путин хочет въехать в историю на белом коне. Но это опасная иллюзия
https://www.youtube.com/watch?v=VcuERkObRrE
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13.04.2021 13:06 Ответить
Совок и нынешний неосовок не отличаются ни умом, ни сообразительностью.
Сегоднешнее благосостояние России обусловлено её тотальной интеграцией в мировую экономику.
События новейшей истории России после оккупации Крыма и Донбасса показали ахиллесову пяту неосовка - это рубль. При резком падении курса рубля с 32 до 70 произошла краткосрочная победа холодильника над телевизором.
Практика показала, что россиянину насрать на то что происходит в Украине, насрать кто и где был убит неосовком. Но! Россияни крайне резко, чрезвычайно резко, реагирует на резкое падение его личного благосостояния.
Базой рубля является валюта вырученная от продажи нефти и газа в ЕС. Россия, как и СССР. так же сидит на нефтяной игле. Реальная экономика России составляет 20% от ВВП демонстрирует убытки несколько лет подряд. Ещё 20% ВВП России - это военный сектор, который де-факто является затратами. 60% ВВП России - это налог на добытые полезные ископаемые и налог на прибыль с их продажи. Другими словами, Россия тотально зависит от продаж нефти и газа. Всё остальное, все хотелки финансируются только из этого источника.
Поэтому либо снижение объёмов продаж, либо снижение их стоимости автоматом бьёт по экономике России и резко снижает объём и масштаб её хотелок. Почему снижает? Потому что русский бунт он отличается чрезвычайной жестокостью и беспощадностью. При падении личного "благосостояния" холодильник россиянина победит телевизор кремля. И чем больше будет разрыв, тем больше будет градус возмущения и игнор и даже ненависть телевизора.
Законы экономики просто сделают своё дело - им безразличны маразматические и идиотские планы отдельных личностей. Плюс добавятся какие - никакие санкции. Плюс возникнет паника на рынках. Плюс Россия закрепит за собой надолго статус агрессора и неадеквата.
Статус, от которого придётся избавляться десятилетиями. Статус, от которого можно окончательно избавиться лишь вернув всё украденное и оккупированное.
Тут надо понять, что у Запада в настоящее время всё полностью разложилось по полочкам. Запад, а это и ЕС, и США окончательно поняли, что имеют дело не просто с убийцей, как сказал Байден, а имеют дело с маниакальным убийцей.
Чечня, Грузия, Украина, Сирия, Березовский, Немцов, Скрипали и даже тот же Навальный - это всё вписывается в портрет убийцы.
А теперь состоялась переброска войск, которая без вариантов имеет собой цель - подготовка к новым убийствам. Естественно, что любой убийца, а тем более как в этом случае маниакальный убийца, будет оправдывать пролитую кровь некоей "вяликой идеей" и, естетсвенно, освобождением кого то от жертвы на которую напали.
По ходу в кремля создали ложь, а потом в неё же и поверили. Неосовок полностью утратил связь с реальностью и совершил действие, которое полностью его идентифицировало как маниакального убийцу. Переброска войск - это без вариантов подготовка к следующим убйствам. Санкции бессильны против психически ненормальных лиц. Тем более, маньяков, которые отличаются отличным логическим мышлением, чтобы избегать наказаний за пролитую кровь.
Произошла самоидентификация режима. Больше доказательств не нужно. Не имеет значения, что произойдёт дальше - с угрозой психически ненормальных необходимо бороться всеми средствами и до полного выздороления, чтобы не допустить рецидивов.
Стало очевидно, что Запад потерял контроль над эволюцией России. Стало очевидно, что Барак Обама совершил огромную ошибку со своей "перезагрузкой", которая фактически вырастила угрозу для всего цивилизованного мира.
Где бы, на каком этапе не будет остановлен маньяк-убийца уже вторично. Главное, что для Запад сомнений не осталось - проблема понятна, причины понятны, ошибки понятны и что делать дальше понятно.
Если вернуться к ошибке Барака Обамы, то станет понятно, что если носители кровавых идей и беспредела готовы терпеть "лишения" ради удовлетворения своих желаний, то простой россиянин нет.
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13.04.2021 13:09 Ответить
дебилы. вы защитите свой сраный суржик в мацкве.. там 70 процентов галдят на чурбанских языках...
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13.04.2021 13:14 Ответить
Иди нах.р со своей защитой, мы русскоязычные готовы отказаться от рускава языка, убирайтесь только с оккупированной территории мародёры кремлевские. А в общем, у вас нет никаких авторских прав на язык и людей которые на нём разговаривают.
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13.04.2021 13:15 Ответить
Не в авторських правах справа. А в тому що мова вводить людину в спільний культурний та ідейний простір з її носіями. Мова це пісні, кіно, література, новини, тощо. А коли воно спільне, то це на рівні підсвідомості буде вже тяготіння до того, яким патріотом себе не вважай. І руські політики це добре розуміють і використовують. Не буде власної мови - не буде країни. Коли Норвегія звільнилася від Данії, вони не казали про авторські права на данську мову, а першим ділом штучно змінили її, створивши норвежську мову, щоб хоч якось відрізнятися від агресора. Саме тому в Європі майже кожна країна має власну мову. Бо коли було стільки війн та переділів земель, це був єдиний шанс зберегтися як нація. Бо розуміли що без культурного та мовного відокремлення ніколи не буде волі та незалежності.
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13.04.2021 13:30 Ответить
27% вважають саме так. Бути європейською державою - це бути національною державою однієї нації.
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13.04.2021 13:37 Ответить
Не нужно сравнивать мягкое с теплым. В Норвегии "створили норвежську мову" или запретили данську?
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13.04.2021 18:48 Ответить
Передайте этому мудаку, что в США тоже полно русскоязычночелюстных. Пусть там попробует их позащищать.
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13.04.2021 13:40 Ответить
Уже 30 лет (а особенно сейчас) сильно напрашивается решение выкинуть нахер всех "рускагаварящих" к черту,где им и место,как это сделали еще 30 лет назад вся прибалтика и остальные нормальные страны.
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13.04.2021 14:09 Ответить
А ты сам какой?
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13.04.2021 18:34 Ответить
Загалом так, але такого безмежного рівня використання російської мови для пропаганди та зомбування не робить жодна країна і головне дешево.
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13.04.2021 14:10 Ответить
А этот цап прав. Пока только пламенные речи в защиту Украины. Дел нет.
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13.04.2021 14:41 Ответить
а кто, вас козлов, просит нас защищать?
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13.04.2021 14:47 Ответить
А вот как быть с глухонемыми? Их кто-нибудь будет защищать?
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13.04.2021 14:49 Ответить
по письменному признаку.
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13.04.2021 15:41 Ответить
Ну я русский ,гражданин Укроаины ,кто меня здесь притесняет хочется спросить этого КОЗЛА! Это вы со своим ПНХ не как не можете смирится ,что Украина выскальзывает от вашего тлетворного влияния
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13.04.2021 15:08 Ответить
То якщо вже сказали що будете захищати "Руськоязичноє насєлєніє" , то захищайте його по всьому Світу від португальских, італійських, іспанських, китайських, австралійських американських .... фашиздів , бо "гнетуть" їх там ,змушують вивчати СВОЇ Державні мови ! Чому захищаєте тільки цих язичних в Україні ??? Яка мерзота лицемірна.
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13.04.2021 15:56 Ответить
Защищают от мира, свободы, достатка и покоя.
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13.04.2021 16:39 Ответить
Какая защита русскоязычных? БРЕД. Я живу в УКРАИНЕ и ГОРЖУСЬ ЭТИМ. ГЛАВНОЕ - МНЕ ОТВЕЧАЮТ НА ТОМ ЯЗЫКЕ НА КАКОМ Я ОБРАТИЛСЯ. Я вільно спілкуюся УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ. Я не бачу перешкод в спілкуванні. Навіщо мене захищати від МЕНЕ САМОГО. Если кому не понятно - могу сказать на якобы чисто русском, но маты - пришли не из русского языка. Если обратятся на английском (я его не знаю, но ответить могу) - Sorry, I speak very very bad English.
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13.04.2021 17:37 Ответить
Та невже не зрозуміло, що то привід. Як не про захист російськомовних, то ці крелівскі геббельси щось іше придумують, наприлад про "іскажєніє історії", чи "нацизм" і т.і.
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13.04.2021 18:05 Ответить
Я все розумію.Іскаженіє історіЇ??? Ви мене насмішили... А в яких мокшаньських болотах зародилася мАсковія, та в який час???? Київ - НАРОДЖЕННЯ РУСІ! Русь КИЇВСЬКА - але не мокшаньська. вАні мови не знали нашої, що поробиш, угрофіни та приблуда...З'явились далеко після РУСІ КИЇВСЬКОЇ. Історію переписали (повидінка срашки як завжди), порівняйте язик руцкій та Україньский - руцкій немає жодного похожження на слов'янський. Щось переняли...
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13.04.2021 18:43 Ответить
Вряд-ли кто нибудь это прокомментирует, поздно зашёл на сайт. Навряд хто прокоментує, пізно зайшов на сайт. Hardly anyone will comment on this, I went to the site late.
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13.04.2021 17:50 Ответить
Я вначале не заметил точку между словами «население» и «США», подумал вот теперь Кремлевские подонки реально 3.13zды получат.
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13.04.2021 18:31 Ответить
Прошу прощения, почему 3.13????? У меня другое мнение, ну хотя-бы на одну сотую больше.
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13.04.2021 18:47 Ответить
Україна має захищати україномовне населення Кубані, Воронежської та Курської областей Хабаровського краю, та міста Москва.
Якось так!!!!!!!!!!
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13.04.2021 21:34 Ответить
Какая защита рускоязычного населения? Оно для вас - мясо.
Не зря Жуков в свое время сказал: "Бабы еще нарожают"!
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15.04.2021 08:22 Ответить
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