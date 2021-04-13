РФ будет защищать русскоязычное население. США говорят о высокой цене, но никогда ее не называют, - замглавы МИД РФ Рябков

РФ уверяет, что продолжит защищать русскоязычное население, невзирая на заявления США о том, что Россия заплатит цену за агрессивные действия на востоке Украины. При этом не уточняется, именно от чего защищать русскоязычное население намерена российская сторона.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Они (США - Ред.) говорят о высокой цене, но никогда ее не называют. То, что они делали до сих пор, мы, во-первых, хорошо изучили, во-вторых, приспособились. Не считаем, что вообще применима такая терминология: цена, расплата и так далее. Мы просто отстаиваем наши интересы и интересы наших граждан, русскоязычного населения, будем защищать их и дальше", - сказал Рябков журналистам.

В свойственной РФ манере он обвиняет власти Украины в якобы нежелании урегулировать ситуации на Донбассе. Сторонников Украины он называет "покровителями" и намекает на их заинтересованность.

"Вопрос в том, какие выводы делаются из этой ситуации в Киеве и у киевских покровителей. Выводы эти не настраивают на положительный лад", - добавил он.

Кроме этого, Рябков заявляет о каких-то угрозах в адрес РФ и уверяет, что "любая угроза только нас укрепляет в убежденности в том, что мы проводим верный курс".

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Своей вины в обострении ситуации на Донбассе РФ не видит, в то же время США, по утверждению Рябкова, якобы пытается подорвать позиции России международной арене.

"США являются нашим противником, делают все для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене, других элементов в их подходе к нам мы не видим. Выводы такие", - сказал Рябков.