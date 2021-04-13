Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне Киев и 11 областей, в 9 регионах превышена загруженность больничных коек с кислородом, - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины обновило эпидзонирование регионов. По состоянию на 13 апреля, в "красной" зоне карантина 12 регионов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, в "красную" зону попали: Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская, Черновицкая области и город Киев.

В оранжевой зоне: Черкасская, Тернопольская, Ривненская, Полтавская, Луганская, Кировоградская, Донецкая, Днепропетровская, Волынская и Винницкая области.

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В "желтой" зоне находяться Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская области.

Норма госпитализаций пациентов с COVID в Украине составляет 60 на 100 тысяч населения. Этому показателю соответствуют Кировоградская (44,7), Закарпатская (46), Ивано-Франковская (53,8), Херсонская (57,6) и Луганская (59,2) области. По сравнению с предыдущими сутками ситуация улучшилась в Луганской области. Самой проблемной остается Хмельницкая область - здесь показатель госпитализаций составляет 130,3. В Киеве - 94,5.

Кроме того, в Киеве и восьми областях превышена норма загруженности больничных коек с кислородом. Самый высокий показатель занятости коек с кислородом в Киеве (84,7% при норме до 65%) и Львовской области (78,3%).

При этом, в 19 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог COVID-19. При этом в Киеве он составляет 105,7%, самый худший в Тернопольской области - 183,1%.





