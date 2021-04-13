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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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США призвали Россию прекратить репрессии против независимых голосов в Крыму и освободить журналиста Есипенко

США призвали Россию прекратить репрессии против независимых голосов в Крыму и освободить журналиста Есипенко

Посольство США в Украине выражает обеспокоенность информацией о пытках в отношении журналиста Владислава Есипенко в оккупированном Крыму, и призывает Россию его освободить.

Об этом говортся в сообщении посольства США в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Обеспокоены сообщениями о пытках российской оккупационной власти в Крыму в отношении журналиста-фрилансера Владислава Есипенко, с целью принудить его к признанию. Мы призываем освободить его, а Россию прекратить репрессии против независимых голосов в Крыму", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Журналист Есипенко на "суде" в оккупированном Крыму рассказал о пытках после задержания: Электрический ток, избиения и угрозы убийством. ВИДЕО

Напомним, о задержании Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Тараса Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале.

16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.

посольство (1084) права человека (990) пытки (843) США (27094) Есипенко Владислав (41)


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Топ комментарии
+2
и крым заодно пусть освободят косолапые обдроченцы
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13.04.2021 11:27 Ответить
+2
не переймайся гебнявий, думай краще про прекрасне: про путєна, про кунжутовича, про сумну конячку сірожу калантаряна
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13.04.2021 11:36 Ответить
+1
США призвали Россию прекратить репрессии против независимых голосов в Крыму и освободить журналиста Есипенко - Цензор.НЕТ 6813
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13.04.2021 11:26 Ответить
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США призвали Россию прекратить репрессии против независимых голосов в Крыму и освободить журналиста Есипенко - Цензор.НЕТ 6813
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13.04.2021 11:26 Ответить
и крым заодно пусть освободят косолапые обдроченцы
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13.04.2021 11:27 Ответить
от ви додумалися чого вимагати від расісі!
а як же утримувати фашистський режим, як підтримувати імперську істерію і вот ето всьо?
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13.04.2021 11:31 Ответить
Журналист нанятый американской Радио Свобода, фактический филиал ЦРУ, Есипенко вел расследование о доме Зеленского в Крыму. Это разве это не враждебные действия по отношению к Украине?
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13.04.2021 11:31 Ответить
не переймайся гебнявий, думай краще про прекрасне: про путєна, про кунжутовича, про сумну конячку сірожу калантаряна
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13.04.2021 11:36 Ответить
Помните - никогда кремлевские гниды не жалели людей в мирное время.
А в военное - тем паче, жуковы не считались с потерями живой силы и носили за это миллионы побрякушек на пузе.

Так что, количество "ящиков" ,
которые могут поехать обратно, никого в мавзолее не волнует. Для того на кремль работает пропаганда, которая назовет
их "хероями", государство денег семьям погибшим
"отслюнявит", на том траур и закончится.
Уничтожать надо точечно кремлёвскую опухоль, без остатка, так как если оставить хоть одну клетку - она быстро достаёт исковерканную историю и даёт метастазы.
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13.04.2021 11:34 Ответить
да я тоже призываю освободить!
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13.04.2021 11:43 Ответить
Джугашвили построил на РАБссии ГУЛАГ не для того чтобы освобождать заложников...,плешивое ЧМО достойно продолжат дело краснопузых шакалов чЛенина-Сралина...Ничего удивительного...
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13.04.2021 11:49 Ответить
США призвали Россию прекратить репрессии против независимых голосов в Крыму и освободить журналиста Есипенко - Цензор.НЕТ 4300
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13.04.2021 11:51 Ответить
Быдло оно и в Африке Шариковское стадо баранов...,мы наш,мы новый Концлагерь построим,кто был НИКЕМ тот станет 3,14 -даром...
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13.04.2021 11:53 Ответить
 
 