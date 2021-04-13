США призвали Россию прекратить репрессии против независимых голосов в Крыму и освободить журналиста Есипенко
Посольство США в Украине выражает обеспокоенность информацией о пытках в отношении журналиста Владислава Есипенко в оккупированном Крыму, и призывает Россию его освободить.
Об этом говортся в сообщении посольства США в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Обеспокоены сообщениями о пытках российской оккупационной власти в Крыму в отношении журналиста-фрилансера Владислава Есипенко, с целью принудить его к признанию. Мы призываем освободить его, а Россию прекратить репрессии против независимых голосов в Крыму", - сказано в сообщении.
Напомним, о задержании Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Тараса Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале.
16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.
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а як же утримувати фашистський режим, як підтримувати імперську істерію і вот ето всьо?
А в военное - тем паче, жуковы не считались с потерями живой силы и носили за это миллионы побрякушек на пузе.
Так что, количество "ящиков" ,
которые могут поехать обратно, никого в мавзолее не волнует. Для того на кремль работает пропаганда, которая назовет
их "хероями", государство денег семьям погибшим
"отслюнявит", на том траур и закончится.
Уничтожать надо точечно кремлёвскую опухоль, без остатка, так как если оставить хоть одну клетку - она быстро достаёт исковерканную историю и даёт метастазы.