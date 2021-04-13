США призвали Россию прекратить репрессии против независимых голосов в Крыму и освободить журналиста Есипенко

Посольство США в Украине выражает обеспокоенность информацией о пытках в отношении журналиста Владислава Есипенко в оккупированном Крыму, и призывает Россию его освободить.

Об этом говортся в сообщении посольства США в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Обеспокоены сообщениями о пытках российской оккупационной власти в Крыму в отношении журналиста-фрилансера Владислава Есипенко, с целью принудить его к признанию. Мы призываем освободить его, а Россию прекратить репрессии против независимых голосов в Крыму", - сказано в сообщении.

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Напомним, о задержании Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Тараса Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале.

16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.