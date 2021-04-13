К 13 годам лишения свободы приговорили мужчину, до смерти избившего шестилетнего мальчика в Киеве, - прокуратура. ФОТО

В Киеве к 13 годам лишения свободы приговорили 37-летнего уроженца Волынской области, обвиняемого в убийстве 6-летнего мальчика. Трагедия произошла 25 июня 2020 года. Тогда пьяный мужчина избил ребенка, от полученных травм ребенок скончался в больнице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Ужасное преступление произошло 25 июня 2020 г. в квартире по ул. Шолом-Алейхема в Деснянском районе столицы.

Злоумышленник находился в квартире в компании нескольких мужчин и матери пострадавшего мальчика и употреблял алкоголь.



Фото: сайт прокуратуры

"Впоследствии мужчина пошел в соседнюю комнату, где находились дети хозяйки - мальчики 6-ти и 9-ти лет. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина схватил младшего мальчика и начал наносить ему множественные удары по различным частям тела, причинив тяжкие телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, множественных переломов, ушибов внутренних органов и тому подобное.

Вследствие указанных повреждений мальчик скончался в больнице. Его 9-летнего брата изъяли из семьи работники Службы по делам детей и семьи Деснянской РГА", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мертвую девочку с гематомами по всему телу обнаружили в одном из социальных центров в Днепре. Малышке был всего месяц. ФОТО