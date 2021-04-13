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К 13 годам лишения свободы приговорили мужчину, до смерти избившего шестилетнего мальчика в Киеве, - прокуратура. ФОТО

В Киеве к 13 годам лишения свободы приговорили 37-летнего уроженца Волынской области, обвиняемого в убийстве 6-летнего мальчика. Трагедия произошла 25 июня 2020 года. Тогда пьяный мужчина избил ребенка, от полученных травм ребенок скончался в больнице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Ужасное преступление произошло 25 июня 2020 г. в квартире по ул. Шолом-Алейхема в Деснянском районе столицы.

Злоумышленник находился в квартире в компании нескольких мужчин и матери пострадавшего мальчика и употреблял алкоголь.

К 13 годам лишения свободы приговорили мужчину, до смерти избившего шестилетнего мальчика в Киеве, - прокуратура 01
Фото: сайт прокуратуры

"Впоследствии мужчина пошел в соседнюю комнату, где находились дети хозяйки - мальчики 6-ти и 9-ти лет. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина схватил младшего мальчика и начал наносить ему множественные удары по различным частям тела, причинив тяжкие телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, множественных переломов, ушибов внутренних органов и тому подобное.

Вследствие указанных повреждений мальчик скончался в больнице. Его 9-летнего брата изъяли из семьи работники Службы по делам детей и семьи Деснянской РГА", - сказано в сообщении.

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дети (6560) Киев (25667) прокуратура (5032) убийство (6505)


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Топ комментарии
+17
Биомусор, таких надо стразу в утиль.
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13.04.2021 11:32 Ответить
+15
Чому не максимум? У подібного злочину можуть бути якісь пом'якшуючи обставини?
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13.04.2021 11:36 Ответить
+14
Бидло відсидить і буде продовжувати знущатись над чужими дітьми .
Пожиттєве таким виродкам !
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13.04.2021 11:39 Ответить
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Маловато (с)
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13.04.2021 11:31 Ответить
Биомусор, таких надо стразу в утиль.
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13.04.2021 11:32 Ответить
таких надо убивать при задержании, предварительно сломав этому шакалу ноги...
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13.04.2021 11:33 Ответить
а ві гуманист однако.
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13.04.2021 11:38 Ответить
да.. я думаю этого будет вполне достаточно... я против таких пыток как в фильме "парфюмер", хотя в этом случае и не знаю даже...
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13.04.2021 11:43 Ответить
Чому не максимум? У подібного злочину можуть бути якісь пом'якшуючи обставини?
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13.04.2021 11:36 Ответить
Могут, например тяжёлая стадия шизофрении.
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13.04.2021 11:41 Ответить
Ну так тогда бы ему не срок дали, а отправили бы на принудительное лечение.
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13.04.2021 11:45 Ответить
а если он уже здоров?
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13.04.2021 11:51 Ответить
А шизофрения разве вылечивается?
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13.04.2021 12:00 Ответить
Какаяразніца? дадут справку, что здоров и вуаля - избирайся в президенті, смешить мир.
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13.04.2021 12:01 Ответить
Может признание и раскаяние.
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13.04.2021 11:46 Ответить
це не пом'якшуюча обставина, це хвороба,яка виключає покарання і передбачає примусове лікування.
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13.04.2021 11:46 Ответить
це пом`якшуюча обставина для хворих.
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13.04.2021 11:50 Ответить
це як у відносинах України з росією...може він подумав що хлопчик на нього нападе і захищався?
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13.04.2021 11:44 Ответить
Бидло відсидить і буде продовжувати знущатись над чужими дітьми .
Пожиттєве таким виродкам !
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13.04.2021 11:39 Ответить
Ну да.Зачем кормить его пожизненно за счёт моих налогов-пожизненно, только каторга и трудиться до смерти на благо страны.
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13.04.2021 13:55 Ответить
отобрал жизнь у ребенка - у него тоже надо отобрать жизнь
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13.04.2021 11:39 Ответить
Таких нужно пожизненно-видел парочку убийц которые вышли через 12 лет, они до заключения были больноватыми, а после полностью неадекватные, звери, мне было жалко населенные пункты в которе они возвращались.
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13.04.2021 11:44 Ответить
а скільки дали мусорам, які вбили з пістолета 5 річного хлопчика?
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13.04.2021 11:47 Ответить
Вообще то надо мамашу стерилизовать.
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13.04.2021 11:55 Ответить
Блин, вот зачем подобный мусор содержать за счет остальных? Не умеешь пить - даже не нюхай. А выпил - держи все при себе. А так ну что... отсидит хорошо если 10, а если первоход, то и меньше. Ну выйдет и что? Кому он нужен? Никому. Вот и готово пополнение отбитого на всю голову контингента, которого и так хватает.
А так, раз и все. Как сказал Джигарханян в известном фильме: "Чик, и ты уже на небесах". Ну или этажом пониже.
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13.04.2021 12:02 Ответить
Надеюсь эту гниду на зоне будут мучить до "наложения" рук. Такого не прощают.
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13.04.2021 12:07 Ответить
13 років... Через 7-8 років вийде курва по УДО і далі буде спокійно жити..
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13.04.2021 12:38 Ответить
Нажаль смертну кару відминили в Україні - цьому виродку тільки смертна кара.
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13.04.2021 12:40 Ответить
надеюсь, его там достойно встретят и покукарекав годик, он тихо и случайно повесится ...
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13.04.2021 12:49 Ответить
А куда смотрели службы?Служба есть,деньги на нее идут,результата ноль.В таких семьях будущее детей нарики,алкаши,воры,насильники.
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13.04.2021 15:44 Ответить
А що ж мамаша, їй нічого, чи не чула... чи не жаль дітей "низької якості"...
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30.06.2021 19:44 Ответить
 
 