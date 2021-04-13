О выходе Черниговщины из "красной" зоны карантина говорить рано, - глава ОГА Коваленко

В течение последних двух недель Черниговская область находится в "красной" карантинной зоне. Эти 14 дней - это минимальный период, после которого можно делать выводы об эффективности жестких карантинных мер.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Высокий вал", об этом заявила глава Черниговской ОГА Анна Коваленко.

По ее словам, ситуацию с распространением COVID-19 в области удалось взять под контроль, показатели заболеваемости постепенно стабилизируются. Однако о выходе из "красной" зоны говорить рано.

"Сравнивая первую и вторую недели жесткого карантина, видим рост количества новых случаев заболевания с 53% до 55%, выявленных при проведении исследований методом ПЦР и ИФА. В 21 больнице области сейчас находится 1 144 больных. На прошлой неделе мы увеличили коечный фонд до 2280 коек ", - сказала Коваленко.

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