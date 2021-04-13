РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11606 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
848 0

О выходе Черниговщины из "красной" зоны карантина говорить рано, - глава ОГА Коваленко

О выходе Черниговщины из

В течение последних двух недель Черниговская область находится в "красной" карантинной зоне. Эти 14 дней - это минимальный период, после которого можно делать выводы об эффективности жестких карантинных мер.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Высокий вал", об этом заявила глава Черниговской ОГА Анна Коваленко.

По ее словам, ситуацию с распространением COVID-19 в области удалось взять под контроль, показатели заболеваемости постепенно стабилизируются. Однако о выходе из "красной" зоны говорить рано.

"Сравнивая первую и вторую недели жесткого карантина, видим рост количества новых случаев заболевания с 53% до 55%, выявленных при проведении исследований методом ПЦР и ИФА. В 21 больнице области сейчас находится 1 144 больных. На прошлой неделе мы увеличили коечный фонд до 2280 коек ", - сказала Коваленко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ближайшие дни Черниговщина, Буковина и Закарпатье могут перейти в "желтую" зону, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) ОГА (2393) Черниговщина (1485) Анна Коваленко (53) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 