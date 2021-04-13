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71-й летальный случай от COVID-19 зарегистрирован в ВСУ, 127 новых случаев заболевания за сутки, 23 человека госпитализированы

71-й летальный случай от COVID-19 зарегистрирован в ВСУ, 127 новых случаев заболевания за сутки, 23 человека госпитализированы

По состоянию на 10.00 13 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 2 750 человек. Всего за время пандемии выздоровели 20 450 человек. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 891 человек.

Об этом говорится в сообщении Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 71 летальный случай от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19.

"Работник ВС Украины с 6 апреля находился на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ". Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным ...", - сказано в сообщении. 

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За минувшие сутки зарегистрировано 127 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 23 человека.

С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 36 209 человек получили 1 дозу вакцины.
Из них 2 874 военных медиков. За минувшие сутки от COVID-19 привито 1 046 человек.

карантин (16729) ВСУ (6681) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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В першому абзаці, щось не так з цифрами...на швидку писали....
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13.04.2021 12:40 Ответить
Обычный грипп, говорите? Ну-ну. Это все равно, что такие говоруны стреляли бы в спины нашим воинам. Да и не только воинам.
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13.04.2021 13:00 Ответить
Вчиться, як треба новини подавати. Вкотре вже: працівник ВСУ... лікувався... помер... А який працівник - завідувач пральні, головний електрик, балетмейстер?... Ані віку, ані хронічних, які мали. Чи тіки зараз помирати почали?
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13.04.2021 14:07 Ответить
 
 