В Запорожской области могут ограничить работу транспорта. Если ситуация будет ухудшаться - остановится все, - глава ОГА Старух

Если введенные в Запорожской области карантинные ограничения не дадут результатов, то региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС будет требовать введения еще более жестких ограничений в работе транспорта.

Об этом сегодня, 13 апреля, во время брифинга в ОГА заявил глава Запорожской ОГА Александр Старух, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание 061.

Старух также отметил, что область попала в "красную" зону из-за ухудшения эпидситуации прежде всего в областном центре.

Он добавил, что пока закрывать парки и скверы для посещения не будут, но призвал горожан соблюдать правила карантина.

Решается вопрос ограничении межобластного сообщения, но если ситуация будет ухудшаться, то остановится все, - сказал Старух.

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