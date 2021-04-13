13 апреля в зоне ООС от сброшенной с беспилотника мины погиб воин 10-й ОГШБр Алексей Мамчий, - Черновицкая ОГА. ФОТО

13 апреля в районе населенного пункта Майорское Донецкой области в результате осколочных ранений, полученных при взрыве противопехотной мины, сброшенной с беспилотного летательного аппарата, погиб 40-летний Алексей Мамчий, житель города Черновцы, старший солдат, старший водитель зенитно-ракетного отделения зенитно-ракетного взвода 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Об этом говорится на официальном сайте Черновицкой ОГА, сообщает Цензор.НЕТ.

"Еще одна трагическая весть с фронта. В районе проведения операции Объединенных сил вблизи Майорского, утром 13 апреля погиб житель Черновцов Алексей Мамчий. Он получил осколочное ранение от сброшенной с беспилотного летательного аппарата противопехотной мины.

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40-летний старший солдат служил старшим водителем зенитно-ракетного отделения зенитно-ракетного взвода воинской части А3715.

Младший брат убитого воина, Станислав Мамчий, в 2016 году также отдал жизнь, защищая нас от врага.

Черновицкая областная государственная администрация выражает искренние соболезнования семье погибшего. Вечная память тем, кто отдал жизнь, защищая Украину. Герои не умирают", - отмечается в сообщении.