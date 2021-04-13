Львов пока не готов ослабить карантин, показатели заболеваемости этого не позволяют, - горсовет

Власти Львова решили отложить вопрос ослабления карантина в городе, поскольку показатели заболеваемости пока не позволяют этого сделать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

"Мы рассматривали вопрос возможного ослабления карантина, однако на сегодняшний день показатели заболеваемости этого не позволяют, поэтому мы к этому вопросу вернемся в четверг ", - рассказал Андрей Москаленко, первый заместитель городского головы Львова.

Напомним, ранее сообщалось, что Львов хочет ослабить карантин.

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