С начала года за преступления против нацбезопасности Украины осуждено более 80 человек, - СБУ. ИНФОГРАФИКА

В первом квартале 2021 г. по материалам СБУ вступили в силу более 80 обвинительных приговоров за преступления против основ национальной безопасности Украины. Злоумышленники осуждены за посягательство на территориальную целостность нашего государства и причастность к терроризму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Кроме того, сотрудники Службы прекратили деятельность "частной военной компании", в состав которой входило более 150 человек, а также провели ряд громких задержаний. Уголовное расследование этих дел продолжается.

В частности, СБУ задержала главаря незаконного вооруженного формирования так называемой "ДНР", члены которой совершили ряд особо тяжких преступлений против мирного населения. Боевику уже сообщено о подозрении по ст. 110,113, 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Также сотрудники СБУ задержали гражданина РФ, который входил в состав этнической преступной группы, занимавшейся финансированием терроризма.

Это далеко не первый случай, когда СБУ жестко противодействует иностранцам, цель которых нанести вред нашему государству. При этом, как отмечается, СБУ реагирует не только на факты правонарушений, а действует на опережение.

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Например, с начала 2021 г. СБУ запретила въезд на территорию Украины 63 иностранцам, причастным к деятельности международных террористических и религиозно-экстремистских организаций. А с территории нашего государства - принудительно возвращены в страны происхождения 7 иностранных граждан.

СБУ системно противодействует терроризму. В 2021 году прекращено функционирование системы незаконных международных внебанковских валютных переводов типа "хавала". Злоумышленники наладили этот канал финансирования в интересах контрагентов-выходцев из стран повышенного террористического риска. Двум фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ч.1 ст.209-1 УК Украины.

Всего за первый квартал 2021 г. следователи СБУ начали 815 уголовных производств. 280 обвинительных актов уже направлены в суд.