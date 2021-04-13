С начала года за преступления против нацбезопасности Украины осуждено более 80 человек, - СБУ. ИНФОГРАФИКА
В первом квартале 2021 г. по материалам СБУ вступили в силу более 80 обвинительных приговоров за преступления против основ национальной безопасности Украины. Злоумышленники осуждены за посягательство на территориальную целостность нашего государства и причастность к терроризму.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Кроме того, сотрудники Службы прекратили деятельность "частной военной компании", в состав которой входило более 150 человек, а также провели ряд громких задержаний. Уголовное расследование этих дел продолжается.
В частности, СБУ задержала главаря незаконного вооруженного формирования так называемой "ДНР", члены которой совершили ряд особо тяжких преступлений против мирного населения. Боевику уже сообщено о подозрении по ст. 110,113, 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Также сотрудники СБУ задержали гражданина РФ, который входил в состав этнической преступной группы, занимавшейся финансированием терроризма.
Это далеко не первый случай, когда СБУ жестко противодействует иностранцам, цель которых нанести вред нашему государству. При этом, как отмечается, СБУ реагирует не только на факты правонарушений, а действует на опережение.
Например, с начала 2021 г. СБУ запретила въезд на территорию Украины 63 иностранцам, причастным к деятельности международных террористических и религиозно-экстремистских организаций. А с территории нашего государства - принудительно возвращены в страны происхождения 7 иностранных граждан.
СБУ системно противодействует терроризму. В 2021 году прекращено функционирование системы незаконных международных внебанковских валютных переводов типа "хавала". Злоумышленники наладили этот канал финансирования в интересах контрагентов-выходцев из стран повышенного террористического риска. Двум фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ч.1 ст.209-1 УК Украины.
Всего за первый квартал 2021 г. следователи СБУ начали 815 уголовных производств. 280 обвинительных актов уже направлены в суд.
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У понеділок, 12 квітня, "24 канал" опублікував матеріал із критикою на адресу п'ятого президента Петра Порошенка і його нібито зв'язок з "кримінальним авторитетом "Наріком". Ось тільки проілюстрованого статтю було фотографією журналіста, а інформацію про те, що "Нарік" - кримінальний авторитет, двічі спростував суд.
Матеріал, про який йдеться, був опублікований на сайті "24 каналу" ввечері понеділка. У статті із заголовком https://24tv.ua/ru/poroshenko-ne-stesnjalsja-delat-foto-kriminalnym-novosti-dnepr_n1596053 "Порошенко не соромився фотографуватися з кримінальним авторитетом, - Гнап" посилалися на матеріали з програми журналіста Дмитра Гнапа "Право на правду".
У програмі йшлося про нібито зв'язки Порошенка із таким собі Олександром Петровським (від народження Налекрешвілі, прізвисько "Нарік") - президентом благодійного фонду "Солідарність".
Розповідаючи про останнього Гнап акцентував на нібито кримінальному минулому бізнесмена та мецената, а також на його активній участі у діяльності Української православної церкви, Православної церкви України.
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:j1g3oYGNtqkJ:https://24tv.ua/ru/poroshenko-ne-stesnjalsja-delat-foto-kriminalnym-novosti-dnepr_n1596053+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua Спершу матеріал ілюструвало селфі Петра Порошенка із чоловіком з бородою та вусами у сонцезахисних окулярах. Відповідно до підпису, фото взято з "архіву Петровського".......
https://bykvu.com/ua/bukvy/jak-24-kanal-poroshenka-kritikuvav-a-postrazhdala-reputacija-vijskovogo/