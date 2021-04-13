Более четверти защитных сооружений в Украине не готовы к использованию, - ГСЧС

По результатам оценки состояния готовности защитных сооружений в Украине 11% - признаны готовыми, 63% - частично готовыми и 26% - не готовыми.

Об этом Радио Свобода сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

По данным службы, по состоянию на 1 апреля 2021 в общегосударственном электронном учете защитных сооружений, который ведет ГСЧС, находится в целом 21 120 защитных сооружений, из них 5 716 хранилищ и 15 404 противорадиационных укрытий. Они находятся на балансах субъектов хозяйствования различных форм собственности.

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Вчастности:

- 27,7% защитных сооружений принадлежат государству

- 45,8% в коммунальной собственности

- 26,5% - в частной

Как уточнили в ведомстве, состояние готовности таких сооружений оценивают балансодержатели ежегодно.

"По результатам оценки состояния готовности защитных сооружений к использованию по назначению, проведенной в 2020 году, 11% защитных сооружений признаны готовыми, 63% - частично готовыми и 26% - не готовыми", - говорится в письме.

Как объясняют в ГСЧС, большинство имеющихся укрытий строились во времена СССР и предназначались для укрытия "персонала наиболее важных объектов национальной экономики".

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"На сегодняшний день с учетом их вместимости, состояния готовности и расположения на местности, в указанных защитных сооружениях на случай возникновения чрезвычайных ситуаций местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления планируется к укрытию около 10% населения Украины. Оставшаяся часть населения в соответствии с требованиями статьи 32 Кодекса гражданской защиты Украины планируется к укрытию в других сооружениях фонда защитных сооружений, в том числе в сооружениях двойного назначения и простейших укрытиях ", - сообщает ведомство.

ГСЧС, ее территориальные органы, а также органы центральные и местные органы исполнительной власти отвечают за обнародование информации о фонде защитных сооружений. Информация о них должна быть размещена на официальных сайтах органов ГСЧС, местной власти и местного самоуправления.