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Более четверти защитных сооружений в Украине не готовы к использованию, - ГСЧС

Более четверти защитных сооружений в Украине не готовы к использованию, - ГСЧС

По результатам оценки состояния готовности защитных сооружений в Украине 11% - признаны готовыми, 63% - частично готовыми и 26% - не готовыми.

Об этом Радио Свобода сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

По данным службы, по состоянию на 1 апреля 2021 в общегосударственном электронном учете защитных сооружений, который ведет ГСЧС, находится в целом 21 120 защитных сооружений, из них 5 716 хранилищ и 15 404 противорадиационных укрытий. Они находятся на балансах субъектов хозяйствования различных форм собственности.

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Вчастности:

- 27,7% защитных сооружений принадлежат государству
- 45,8% в коммунальной собственности
- 26,5% - в частной

Как уточнили в ведомстве, состояние готовности таких сооружений оценивают балансодержатели ежегодно.

"По результатам оценки состояния готовности защитных сооружений к использованию по назначению, проведенной в 2020 году, 11% защитных сооружений признаны готовыми, 63% - частично готовыми и 26% - не готовыми", - говорится в письме.

Как объясняют в ГСЧС, большинство имеющихся укрытий строились во времена СССР и предназначались для укрытия "персонала наиболее важных объектов национальной экономики".

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"На сегодняшний день с учетом их вместимости, состояния готовности и расположения на местности, в указанных защитных сооружениях на случай возникновения чрезвычайных ситуаций местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления планируется к укрытию около 10% населения Украины. Оставшаяся часть населения в соответствии с требованиями статьи 32 Кодекса гражданской защиты Украины планируется к укрытию в других сооружениях фонда защитных сооружений, в том числе в сооружениях двойного назначения и простейших укрытиях ", - сообщает ведомство.

ГСЧС, ее территориальные органы, а также органы центральные и местные органы исполнительной власти отвечают за обнародование информации о фонде защитных сооружений. Информация о них должна быть размещена на официальных сайтах органов ГСЧС, местной власти и местного самоуправления.

защита (188) чрезвычайное положение (207) ГСЧС (5005) чрезвычайная ситуация (34)


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Топ комментарии
+4
это про бомбоубежища где люди могут укрываться при обстреле . при чём здесь неприступные укрепрайоны . чукча не читатель ?
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13.04.2021 13:34 Ответить
+3
У нас в Мариуполе еще в 2014-2015 все бомбоубежища привели к божескому виду. Но как показала практика при обстреле градами или ураганами эти убежища до одного места. Обстрел восточного длился пару минут. За такое время добежать до убежища невозможно. У нас до дверей квартиры не успевали добегать. Проще лечь на пол под несущей стеной подальше от окна и надеяться что еще не твое время умирать.
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13.04.2021 14:37 Ответить
+2
Че, не знаете че делать? Наведите показной марафет и запилите видосик... Учитесь у главного Спилберга.
А если дело дойдёт до убежищь, то кто с вас спросит
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13.04.2021 12:47 Ответить
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Че, не знаете че делать? Наведите показной марафет и запилите видосик... Учитесь у главного Спилберга.
А если дело дойдёт до убежищь, то кто с вас спросит
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13.04.2021 12:47 Ответить
Думаешь в маскве лучше? Че делать будеш? Как звещал великий ПУ прям в рай)))
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13.04.2021 12:58 Ответить
ну таки кацапы с 2010-11 года все свои укрытия начали восстанавливать и довольно тщательно
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13.04.2021 13:31 Ответить
Во Франции была неприступная линия Мажино. Немцы просто ее объехали. А сейчас в этих "сооружениях" и подавно нет никакого смысла.
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13.04.2021 13:05 Ответить
это про бомбоубежища где люди могут укрываться при обстреле . при чём здесь неприступные укрепрайоны . чукча не читатель ?
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13.04.2021 13:34 Ответить
Понад чверть захисних споруд в Україні не готові до використання, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6417
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13.04.2021 13:06 Ответить
ну которые поприличней давно приватизировали и пустили на - от складов до клубов. остальные просто ломали на металлолом
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13.04.2021 13:36 Ответить
Перевели гуглом с украинского "сховище" как "хранилище" )))
"УБЕЖИЩЕ" блин!
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13.04.2021 14:25 Ответить
У нас в Мариуполе еще в 2014-2015 все бомбоубежища привели к божескому виду. Но как показала практика при обстреле градами или ураганами эти убежища до одного места. Обстрел восточного длился пару минут. За такое время добежать до убежища невозможно. У нас до дверей квартиры не успевали добегать. Проще лечь на пол под несущей стеной подальше от окна и надеяться что еще не твое время умирать.
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13.04.2021 14:37 Ответить
Це наклеп. Хетьман всі відремонтував.
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13.04.2021 14:52 Ответить
А Зеленський у всіх понасерав.
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13.04.2021 18:13 Ответить
Какие бомбоубежища, КОВИД 21 до всех доберется.
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13.04.2021 14:56 Ответить
СНБО - орган, отвечающий за безопасность страны.
Вот результат вашей "работы" за 7 лет войны!
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13.04.2021 15:19 Ответить
Взагалі то це, відповідальність ДСНС і її вищого керівника Авакова. Питання неготовності бомбосховищ піднімалося ще, сім років тому і за всі оці роки ні Аваков, ні його підлеглі, які безпосередньо відповідають за це питання нічого не зробили крім "медозбору". Ще сім років тому було прийняте рішення, яке як завжди виявилося яловим. Привіт Порошенку. А самий ехвективний міністр виявився звичайним фуфлогоном.
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13.04.2021 18:09 Ответить
 
 