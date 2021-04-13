Россия в этот раз не сможет застать Украину врасплох, агрессия будет ей дорого стоить, - Кулеба
Россия в этот раз не сможет неожиданно нанести удар по Украине. В случае новой агрессии ее цена для РФ будет высокой.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Сегодня с партнерами обсуждали, как реагировать (на концентрацию российских войск на границе Украины. - Ред.). Россия в этот раз не сможет нас врасплох застать. Украина и наши друзья остаются бдительными. Мы не будем терять время и если Москва начнет новую спираль насилия или неразумно будет действовать, это будет ей дорого стоить", - сказал Кулеба.
Министр при этом заверил, что Украина не хочет войны, не планирует никакого "наступления" и стремится решить конфликт исключительно дипломатическим путем.
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