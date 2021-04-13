Россия в этот раз не сможет застать Украину врасплох, агрессия будет ей дорого стоить, - Кулеба

Россия в этот раз не сможет неожиданно нанести удар по Украине. В случае новой агрессии ее цена для РФ будет высокой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня с партнерами обсуждали, как реагировать (на концентрацию российских войск на границе Украины. - Ред.). Россия в этот раз не сможет нас врасплох застать. Украина и наши друзья остаются бдительными. Мы не будем терять время и если Москва начнет новую спираль насилия или неразумно будет действовать, это будет ей дорого стоить", - сказал Кулеба.

Министр при этом заверил, что Украина не хочет войны, не планирует никакого "наступления" и стремится решить конфликт исключительно дипломатическим путем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма, - Столтенберг