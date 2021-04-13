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Новости Агрессия России против Украины
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Россия в этот раз не сможет застать Украину врасплох, агрессия будет ей дорого стоить, - Кулеба

Россия в этот раз не сможет застать Украину врасплох, агрессия будет ей дорого стоить, - Кулеба

Россия в этот раз не сможет неожиданно нанести удар по Украине. В случае новой агрессии ее цена для РФ будет высокой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня с партнерами обсуждали, как реагировать (на концентрацию российских войск на границе Украины. - Ред.). Россия в этот раз не сможет нас врасплох застать. Украина и наши друзья остаются бдительными. Мы не будем терять время и если Москва начнет новую спираль насилия или неразумно будет действовать, это будет ей дорого стоить", - сказал Кулеба.

Министр при этом заверил, что Украина не хочет войны, не планирует никакого "наступления" и стремится решить конфликт исключительно дипломатическим путем.

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Автор: 

россия (96107) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+3
Звісно...
Россия в этот раз не сможет застать Украину врасплох, агрессия будет ей дорого стоить, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5981
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13.04.2021 12:50 Ответить
+3
Но есть один нюанс - главком постоянно в разъездах!
То Оман, то Катар, то Стамбул, то Буковель......
Петляет постоянно !
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13.04.2021 12:50 Ответить
+3
Украина уже два года в расплохе. Так шо в самом деле не смогут застать.
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13.04.2021 12:51 Ответить
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Звісно...
Россия в этот раз не сможет застать Украину врасплох, агрессия будет ей дорого стоить, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5981
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13.04.2021 12:50 Ответить
Но есть один нюанс - главком постоянно в разъездах!
То Оман, то Катар, то Стамбул, то Буковель......
Петляет постоянно !
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13.04.2021 12:50 Ответить
Украина уже два года в расплохе. Так шо в самом деле не смогут застать.
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13.04.2021 12:51 Ответить
Це соєві ідіоти два роки проклинають Україну та українців, а не "Україна в расколє". Вашого поголів"я не так же й багато.
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13.04.2021 12:53 Ответить
ха-ха стойкій зєлєбоб нарісовался
Ти вже поспішаєш до воєнкомату захищати неньку?
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13.04.2021 12:55 Ответить
Та я знаю, що ваше поголів"я соєвих ідіотів буде перше, хто відсмокче у путіна за черговий напад на Україну.
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13.04.2021 12:59 Ответить
Так на коленях перед куйло смоктать и в глаза смотреть это же про ЗЕлб предателя и его 73% порноактрис) ты точно из Украины?(((
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13.04.2021 13:08 Ответить
ти ба, дебіл, який вірив що попередній президент є причина війни на донбасі, тому проголосував за клоуна, робить вигляд що він рембо
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13.04.2021 13:09 Ответить
Чмошник, я ще раз повторюю: я знаю, що особисто ти радісно відсмокчеш у путіна за черговий його напад на Україну. Так як добре знаю як люто ти ненавидиш Україну та українців.
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13.04.2021 13:21 Ответить
Ось ти, Макс, підеш в бій на чолі з Кловуном з квартала95, який відкосив від призову захистити Батькіщину три рази в кущах за хатою мами Рими?
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13.04.2021 14:23 Ответить
серйозно? Щось не чутно про риття окопів чи будівництво дзотів на побережжі та вздовж кордону
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13.04.2021 12:53 Ответить
навіщо, там уже давно стоит непроходимая "стена Яценюка"! ))
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13.04.2021 14:38 Ответить
ага, ***** хапнуло Крим, шоб поімєть санаторій "Комунари" ("Ай-Петрі"), як дибільне дитятко чужу цяцьку...

https://twitter.com/KrimRt
https://twitter.com/KrimRt
https://twitter.com/KrimRt


https://twitter.com/KrimRt

https://twitter.com/KrimRt RoksolanaToday&КрымUA @KrimRt
Вау! Сам в шоке!
ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО АРКАДИЙ РОТЕНБЕРГ ВЛАДЕЛЕЦ ВСЕЙ СЕТИ «КУРОРТЫ КРЫМА»
В сеть входят санатории «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отель «Дача Рахманинов»
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13.04.2021 12:54 Ответить
Там не розуміють, що значить дорого. Чи є у нас зброя, щоб стерти з лиця землі хоча б обласні центри європейскої частини РФ, якщо вони почнуть бомбити наші міста? Якщо є тоді можна вважати, що дорого. Ящо ні, то для них покласти пару мільйонів біосміття нічого не варте.
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13.04.2021 12:55 Ответить
удар уже нанесли в центре Киева - на Банковой.
и нанесли 2 года назад.

Удар очень мощный...
Смертельный.
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13.04.2021 13:09 Ответить
А зачем им внезапность?Мы как с воздуха будем прикрываться? Требовать у Америки? Можно нихера два года не делать,но потом придется кровью заплатить.
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13.04.2021 13:07 Ответить
" Якби Зеленського в'пяте таки спіймали, та відправили в армію,
ми вже мабуть і Кубань захопили би ... " (с)
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13.04.2021 13:10 Ответить
И кого Кулеба напугал? Когда это пукина "цена вопроса" останавливала? "Бабы еще нарожают" никто не отменял.
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13.04.2021 13:16 Ответить
кулеба испугал ежика своей голой
жопой
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13.04.2021 13:29 Ответить
 
 