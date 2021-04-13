Столтенберг о вступлении Украины в НАТО: Россия не имеет права вмешиваться. Киев должен сам решать
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто не может вмешиваться во вступление Украины в альянс. Лишь страна будет решать, что готова к членству.
Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Это зависит от Украины, когда она решит, что готова к членству в НАТО. Никто не может помешать или вмешиваться в этот процесс. Это суверенное право нации - обращаться за членством. Союзники в конце концов решат, когда это произойдет, это очень важный принцип", - заявил генсек.
Он подчеркнул, что Россия сейчас пытается вводить сферы влияния и решать, что могут делать ее соседи.
"Мы считаем, что Украина должна сама решать свой путь, и только союзники могут решить, выполнены ли стандарты. Мы поддерживаем Украину на пути реформ, это единственный путь, чтобы приблизиться к евроатлантической интеграции. И мы отклоняем ту идею, что Россия заявляет о праве вето на суверенное право государств решать, какую именно защиту они выбирают", - сказал Столтенберг.
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але насправді - від Києва не багато тут залежності!
Буде чи ні Україна в НАТО залежить від країн, які вже там знаходяться!
на разі ми бачемо, що кілька країн, на кшталт Франції, Німеччини, Угорщини, Австрії не дуже і хочуть бачити України в НАТО!
як би президентом був хтось накшталт Порошенко, тоді в нас був би шанс
на разі - це все пустобрехство і від Києва в цьому питанні мало що залежить
якщо ті що залишилося скажуть "так" - це буде диво