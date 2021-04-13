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Новости Агрессия России против Украины
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Столтенберг о вступлении Украины в НАТО: Россия не имеет права вмешиваться. Киев должен сам решать

Столтенберг о вступлении Украины в НАТО: Россия не имеет права вмешиваться. Киев должен сам решать

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто не может вмешиваться во вступление Украины в альянс. Лишь страна будет решать, что готова к членству.

Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это зависит от Украины, когда она решит, что готова к членству в НАТО. Никто не может помешать или вмешиваться в этот процесс. Это суверенное право нации - обращаться за членством. Союзники в конце концов решат, когда это произойдет, это очень важный принцип", - заявил генсек.

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Он подчеркнул, что Россия сейчас пытается вводить сферы влияния и решать, что могут делать ее соседи.

"Мы считаем, что Украина должна сама решать свой путь, и только союзники могут решить, выполнены ли стандарты. Мы поддерживаем Украину на пути реформ, это единственный путь, чтобы приблизиться к евроатлантической интеграции. И мы отклоняем ту идею, что Россия заявляет о праве вето на суверенное право государств решать, какую именно защиту они выбирают", - сказал Столтенберг.

Автор: 

НАТО (10057) членство в НАТО (1531) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+13
Украина и украинцы за вступление в НАТО
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13.04.2021 12:57 Ответить
+10
Украинцы поддерживают вступление в НАТО, а потомки завезенных за годы оккупации кацапов - нет.
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13.04.2021 13:02 Ответить
+7
Та блазень позадає питання з приводу НАТО, а потім в кущі...
Столтенберг о вступлении Украины в НАТО: Россия не имеет права вмешиваться. Киев должен сам решать - Цензор.НЕТ 859
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13.04.2021 12:58 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ну да, Київ рішає... а може Берлін та Париж? може Будапешт або Вєна? ні? від них нічого не залежить?
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13.04.2021 12:59 Ответить
что сказать то хотел?
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13.04.2021 13:03 Ответить
а ти переконаний, що якщо зараз Київ скажет "ТАК", то одразу опинимося в НАТО?
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13.04.2021 13:06 Ответить
этот комментарий вообще не к этой теме, что-то пошло не так, так что сворачиваем дискуссию
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13.04.2021 13:08 Ответить
взяємозв'язок простий - Йенс стверджує, що Київ має вирішувати сам!
але насправді - від Києва не багато тут залежності!
Буде чи ні Україна в НАТО залежить від країн, які вже там знаходяться!
на разі ми бачемо, що кілька країн, на кшталт Франції, Німеччини, Угорщини, Австрії не дуже і хочуть бачити України в НАТО!
як би президентом був хтось накшталт Порошенко, тоді в нас був би шанс
на разі - це все пустобрехство і від Києва в цьому питанні мало що залежить
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13.04.2021 13:13 Ответить
При чем здесь Вена? Австрия - не член НАТО!!!
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13.04.2021 13:13 Ответить
ну значить австрія пролітає!
якщо ті що залишилося скажуть "так" - це буде диво
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13.04.2021 13:14 Ответить
Украина и украинцы за вступление в НАТО
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13.04.2021 12:57 Ответить
Нажаль тільки половина.
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13.04.2021 12:58 Ответить
половина которая не хочет аполитична
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13.04.2021 13:00 Ответить
Украинцы поддерживают вступление в НАТО, а потомки завезенных за годы оккупации кацапов - нет.
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13.04.2021 13:02 Ответить
Нажаль, нема змоги забрати громадянсво у відвертих ворогів і корисних ідіотів.
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13.04.2021 13:54 Ответить
Вже вирішували. І цей зброд нікуди не зник.Столтенберг о вступлении Украины в НАТО: Россия не имеет права вмешиваться. Киев должен сам решать - Цензор.НЕТ 1583
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13.04.2021 13:05 Ответить
время идет, совки вымирают...
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13.04.2021 13:10 Ответить
А ти бачиш Шухрича що стоїть біля Сєні і дивиться вгору? Він теж вимирає? А поруч такі ж як і він.
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13.04.2021 13:23 Ответить
путін не хоче, зєля то хоче то не хоче
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13.04.2021 12:58 Ответить
А кто почти каждый день вымогает Байдена принять его в НАТУ? Не маленький клоун?)
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13.04.2021 13:02 Ответить
Та блазень позадає питання з приводу НАТО, а потім в кущі...
Столтенберг о вступлении Украины в НАТО: Россия не имеет права вмешиваться. Киев должен сам решать - Цензор.НЕТ 859
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13.04.2021 12:58 Ответить
Киев давно решил. А НАТО все нет и нет.
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13.04.2021 13:01 Ответить
Это как решить "буду богатым!", а денег все нет и нет ...
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13.04.2021 13:15 Ответить
Столтенберг о вступлении Украины в НАТО: Россия не имеет права вмешиваться. Киев должен сам решать - Цензор.НЕТ 6263 птн-пнх.
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13.04.2021 13:04 Ответить
Ну якщо "рішальщик" шмаркля та банда призначених ним прокремлівських запроданців, то НАТО нам не бачити... В усякому випадку поки шамркля-нелох при владі.
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13.04.2021 13:07 Ответить
А Столтенберг ничего не решает?
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13.04.2021 13:19 Ответить
Не розумію,чого нас у НАТО не приймають.Прийняли і вже відразу мають готову війну,не треба нічого придумувати...А то навіть якось дивно - військовий блок - і без війни.
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13.04.2021 13:29 Ответить
 
 