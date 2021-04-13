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В Минздраве рассказали о составе вакцин, которые используют в Украине: Это важно знать, чтобы избежать аллергических реакций. ИНФОГРАФИКА
Состав вакцин против COVID-19 зависит от технологии, которая использовалась для их разработки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
В Украине уже используют вакцину Covieshield / AstraZeneca и ожидают вакцину AstraZeneca южнокорейского производителя SK Bioscience, CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty / Pfizer-BioNTech.
Вакцины AstraZenecа разных производителей имеют одинаковый состав.
"Важно знать состав, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки. Если вы подозреваете, что у вас можете быть аллергическая реакция, обязательно обратитесь к семейному врачу или терапевту ближайшую больницу", - сказано в сообщнии.
Топ комментарии
+1 Scorpman Y
показать весь комментарий13.04.2021 13:19 Ответить Ссылка
+1 Alex #455380
показать весь комментарий13.04.2021 13:20 Ответить Ссылка
+1 Гарри Гарриссон #482664
показать весь комментарий13.04.2021 14:07 Ответить Ссылка
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В общем в этом нет ничего удивительного. Китайская вакцина производства Sinovac Biotech Ltd. - это химически инактивированная живая, культуральная вакцина, которая в связи с примитивностью технологии производства, не может обладать эффективностью против широко распространенных вирулентных штаммов исходного вируса.
І звідки в них стільки справжнього вірусу, щоб робити його деактивовані копії??