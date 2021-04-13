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Новости Коронавирус и карантин
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В Минздраве рассказали о составе вакцин, которые используют в Украине: Это важно знать, чтобы избежать аллергических реакций. ИНФОГРАФИКА

В Минздраве рассказали о составе вакцин, которые используют в Украине: Это важно знать, чтобы избежать аллергических реакций. ИНФОГРАФИКА

Состав вакцин против COVID-19 зависит от технологии, которая использовалась для их разработки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

В Украине уже используют вакцину Covieshield / AstraZeneca и ожидают вакцину AstraZeneca южнокорейского производителя SK Bioscience, CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty / Pfizer-BioNTech.

Вакцины AstraZenecа разных производителей имеют одинаковый состав.

"Важно знать состав, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки. Если вы подозреваете, что у вас можете быть аллергическая реакция, обязательно обратитесь к семейному врачу или терапевту ближайшую больницу", - сказано в сообщнии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 10 135 человек. На Черкасщине не сделали ни одной прививки, - Степанов

В Минздраве рассказали о составе вакцин, которые используют в Украине: Это важно знать, чтобы избежать аллергических реакций 01
В Минздраве рассказали о составе вакцин, которые используют в Украине: Это важно знать, чтобы избежать аллергических реакций 02

В Минздраве рассказали о составе вакцин, которые используют в Украине: Это важно знать, чтобы избежать аллергических реакций 03

В Минздраве рассказали о составе вакцин, которые используют в Украине: Это важно знать, чтобы избежать аллергических реакций 04

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4903) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Директор Китайского центра по контролю за заболеваниями Гао Фу на конференции в субботу в юго-западном городе Чэнду заявил о низкой эффективности китайских вакцин против COVID-19. По его словам эффективность китайских вакцин приблизительно 50-51%.

В общем в этом нет ничего удивительного. Китайская вакцина производства Sinovac Biotech Ltd. - это химически инактивированная живая, культуральная вакцина, которая в связи с примитивностью технологии производства, не может обладать эффективностью против широко распространенных вирулентных штаммов исходного вируса.
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13.04.2021 13:19 Ответить
+1
Хтось довіряє здібностям китайців по "деактивації" вірусів?
І звідки в них стільки справжнього вірусу, щоб робити його деактивовані копії??
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13.04.2021 13:20 Ответить
+1
Как работает классика, понятно. А вот принцип действия рнк-вакцины не понятен и как-то напрягает - "учит клетку вырабатывать короновирусные белки". Т.е. встраивается в ДНК клетки?
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13.04.2021 14:07 Ответить
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Директор Китайского центра по контролю за заболеваниями Гао Фу на конференции в субботу в юго-западном городе Чэнду заявил о низкой эффективности китайских вакцин против COVID-19. По его словам эффективность китайских вакцин приблизительно 50-51%.

В общем в этом нет ничего удивительного. Китайская вакцина производства Sinovac Biotech Ltd. - это химически инактивированная живая, культуральная вакцина, которая в связи с примитивностью технологии производства, не может обладать эффективностью против широко распространенных вирулентных штаммов исходного вируса.
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13.04.2021 13:19 Ответить
Хтось довіряє здібностям китайців по "деактивації" вірусів?
І звідки в них стільки справжнього вірусу, щоб робити його деактивовані копії??
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13.04.2021 13:20 Ответить
Например, выращиваешь в культуре клеток в реакторе, фильтрацией отделяешь от клеток и ультрафильтрацией выделяешь вирусы из культуральной среды.
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13.04.2021 13:32 Ответить
Нарешті з'явилося якесь притомне пояснення, аналітика, опис побічок, замість куплених копійчаних блогерів не маючих жодного відношення до медицини. Це можна хоча б якось перевіряти та порівнювати. У нас рівень недовіри до будь-чого за гранню, а кожен третій користувач на службі OSINT розвідки. Є звісно речи де ми погоджуємось щоб нас розводили (реклама, вибори), а є де категорично ні.
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13.04.2021 13:54 Ответить
Как работает классика, понятно. А вот принцип действия рнк-вакцины не понятен и как-то напрягает - "учит клетку вырабатывать короновирусные белки". Т.е. встраивается в ДНК клетки?
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13.04.2021 14:07 Ответить
Нет. Это матричная РНК с нее без РНК-зависимых полимераз даже копии не снимешь, а в клетках их нет (они есть только у некоторых вирусов). Чтобы встроить в ДНК нужна обратная транскриптаза, а ана только у ретровирусов, коронавирусы к ним не относятся. С мРНК рибосомы просто считывают инфу, когда синтезируют белок, потом этот белок попадает за пределы клетки, где вызывает имунную реакцию. Постепенно мРНК распадаются в клетках без следа, а иммунитет на белок у организма остается.
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13.04.2021 14:21 Ответить
волокешь в этом деле. Синовак, так понимаю, безопаснее АстраЗенеки но настолько же и не эффективен.
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13.04.2021 14:34 Ответить
Смотря для кого. Для аллергиков, Синовак точно опаснее, а вот опаснее ли Астразенека для людей со склонностью к тромбозам - это еще вопрос.
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13.04.2021 14:38 Ответить
У МОЗ розповіли про склад вакцин, які використовують в Україні: Це важливо знати, щоб уникнути алергічних реакцій - Цензор.НЕТ 3941
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13.04.2021 16:02 Ответить
нужная информация.
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13.04.2021 16:49 Ответить
Китайський СиноВак - гірший за воду з калюжи, це чистосердечне зізнання самих китайців ....
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13.04.2021 18:45 Ответить
 
 