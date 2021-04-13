В Минздраве рассказали о составе вакцин, которые используют в Украине: Это важно знать, чтобы избежать аллергических реакций. ИНФОГРАФИКА

Состав вакцин против COVID-19 зависит от технологии, которая использовалась для их разработки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

В Украине уже используют вакцину Covieshield / AstraZeneca и ожидают вакцину AstraZeneca южнокорейского производителя SK Bioscience, CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty / Pfizer-BioNTech.

Вакцины AstraZenecа разных производителей имеют одинаковый состав.

"Важно знать состав, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки. Если вы подозреваете, что у вас можете быть аллергическая реакция, обязательно обратитесь к семейному врачу или терапевту ближайшую больницу", - сказано в сообщнии.

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